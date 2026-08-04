Milovali dotace, ne elektromobily. V „zemi zaslíbené” elektrickým autům se jich po konci části dotací prodává už jen 16 procent, vítězí jiná řešení
Petr MilerJe to další názorné připomenutí faktu, co se primárně stará o prodeje těchto aut - příkazy, zákazy, regulace, dotace, daňové výhody, umělé daně, cokoli si vzpomenete. Zrušte to, omezte to a zjistíte, jak malý přirozený zájem či poptávka po těchto vozech je. Kalifornie není výjimkou.
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Milovali dotace, ne elektromobily. V „zemi zaslíbené” elektrickým autům se jich po konci části dotací prodává už jen 16 procent, vítězí jiná řešení
4.8.2026 | Petr Miler
Je to další názorné připomenutí faktu, co se primárně stará o prodeje těchto aut - příkazy, zákazy, regulace, dotace, daňové výhody, umělé daně, cokoli si vzpomenete. Zrušte to, omezte to a zjistíte, jak malý přirozený zájem či poptávka po těchto vozech je. Kalifornie není výjimkou.
Elektrická auta jsou dnes obestřena až neuvěřitelně spletitou pavučinou lží a polopravd, přes kterou je těžké dohlédnout reality. Je skoro jedno, na který jejich aspekt se zaměříme - manipuluje se s informacemi o jejich technických výhodách, ekologickém přínosu, ekonomickém smyslu, uživatelské snesitelnosti, životnosti... Je to opravdu frontální útok, kterému se lze ubránit jen vlastním rozumem, rešerší a zkušeností, přičemž spoléhat se můžete jen sami na sebe a hrstku stále kriticky uvažujících médií či zainteresovaných jedinců.
Většina z nich - ať už dobrovolně či pod „tlakem doby” - stejné polopravdy nejenže neuvádí na pravou míru, sama aktivně podporuje jejich šíření. Když se totiž dnes se sebefaktičtějšími argumenty vzepřete ideologii s těmito vozy spojené, jste sami okamžitě označeni za ty, kteří dělají něco špatného. To se pak dějí opravdu svérázné věci. Raději nebudu jmenovat konkrétně, ale před pár hodinami jsem četl článek o tom, jak baterie elektromobilu ztratila po pěti letech používání 89 procent své kapacity a je prý „jako nová”! 11 procent a jako nová? Dotyčnému bych snížil plat o 11 procent a řekl mu: „Vždyť se nic neděje, máš ho jako celý!” Tuším, že by stejný pokles najednou vnímal docela jinak...
Dnes se ale zaměříme na jiný aspekt matení smyslů při vnímání reality elektrických aut, a to jsou jejich prodeje. Dovolím si za manipulativní v souvislosti s nimi označit už naprostou většinu využití slov „zájem” či „poptávka”. Ano, prodeje mohou růst, ale je to nutně projevem zájmu či poptávky? Když zítra nařídíte, že každý Čech musí nosit na zádech povinně defibrilátor, postaráte se prodej asi 10 milionů defibrilátorů, bude to ohromný obchodní úspěch. Ale je to znakem zájmu či poptávky po nich? Leda ve spojení se slovy jako „uměle vyvolaná”, nebýt onoho nařízení, téměř žádné prodeje se neodehrají, je to věc, která má smysl pro hrstku lidí.
A nejde jen o to, při komentování vývoje prodejů se také ztrácí jakákoli relativita. Někteří jsou ohromeni tím, že prodeje těchto aut vzrostly za pár let třeba o 50 %. To je hodně. Ale i pokud pomineme to, co k tomu vedlo na úrovni dotací, zdanění, nařizování, zakazování apod., je třeba myslet na to, kolik elektrických modelů za tu dobu přibylo na trhu. Není to přece tak, že by tu vždy byla nabídka aut takových, makových a povidlových v určitém poměru a najednou jedna z nich začala brát bank. To by bylo znakem přirozené změny, ale to se nestalo ani omylem. Všechna auta krom těch elektrických jsou brána na hůl, zatímco nabídka elektromobilů roste o stovky procent. Je pak znakem nějakého zájmu, že se jich s milionem umělých podpor prodá o polovinu víc?
Když se tedy podíváte na tabulku odbytu jednotlivých modelů (někdy se tomu pověnujeme, data máme), obvykle zjistíte, že většina z nich prodeje meziročně klesá, i když celkový odbyt roste. Jinými slovy, vzhledem k nabídce jejich odbyt neroste, ale právě naopak. Proto s nimi také automobilky mají obvykle takové ekonomické problémy a nedokážou zajistit jejich stabilní dlouhodobý odbyt. Porsche by mohlo vyprávět, Rolls-Royce to samé. A takových už by se dnes našlo...
Někteří k výše zmíněnému namítnou, že možná jo, ale přece existují místa, kde elektromobily prostě milují a kupují je ve velkém. A dotace, nařizování apod. v tom nehrají roli. Uznat z toho lze leda to, že někde je preferují víc než jinde, ostatně i v Česku určitě najdete víc příznivců elektromobilů v Praze než v Kozomíně. Ale všude je reálný zájem o ně mnohem nižší, než naznačují prodejní čísla. I místa, která jsou pro elektromobily vnímaná jako „země zaslíbené”, tak najednou ukazují svou pravou tvář, jakmile ze hry odstraníte dotace či jejich část.
Takovým místem je zjevně i americká Kalifornie, což je taková EU uvnitř Ameriky, kde si enormně zdanili klasická paliva, začali protežovat všechno „bezemisní” a svého času chtěli k roku 2035 nařídit elektrická auta pro všechny stejně jako právě EU. Udělali pro to mnohé a vývoj k tomu dlouho mířil, loni ale ze hry odpadly federální dotace zrušené Trumpovou administrativou. A najednou je všechno jinak, i když nespočet lokálních umělých podpor pořád existuje.
Za všechny jmenujme program „My First EV”, se kterým Kaliforňané dostanou okamžitou slevu v místě prodeje vozu ve výši 3 500 USD (cca 74 tisíc) na nové elektromobily a 1 750 USD (asi 37 tisíc Kč) na ty ojeté, pokud si elektromobil kupují poprvé. Program Clean Cars 4 All pak nabízí dotaci až 12 000 USD (přes 250 tisíc Kč), když se zbavíte svého staršího spalovacího vozu a nahradíte ho elektrickým. A pak je tu spousta ještě lokálnějších slev od úřadů pro správu ovzduší apod., např. v Los Angeles, Pasadeně, jižní Kalifornii a na dalších místech. Znovu jde snadno o tisíce dolarů na auto.
To není zanedbatelné, rozhodně se nemůžeme bavit o návratu k normálně fungujícímu trhu. Přesto Auto News uvádí, že v Kalifornii se letos v první polovině roku podíl elektromobilů na trhu smrskl už jen na 16 % z loňské asi čtvrtiny všech prodejů. Poprvé po čtyřech letech tak nejde o nejprodávanější typ vozu, pokud tedy budeme dělit ty zbylé na hybridní a spalovací. Prim tedy nyní hrají plné hybridy, které si letos pořídilo 22 % všech kupců.
Data pocházejí tradičně od Kalifornské asociace prodejců nových aut, takže je těžké je zpochybnit. Auto News v této souvislosti citují analytika Briana Moodyho, podle kterého teď mají hybridy atraktivnější postavení pro kupující nových aut, protože „současně řeší problém úspory paliva ve státě s drahými palivy, ale netrpí problémy elektromobilů, jako je omezený dojezd a dlouhá doba nabíjení”. Najednou, loni byla situace zaručeně jiná... Samozřejmě to tak není a situaci nejlépe shrnul jeden můj známý, který v Kalifornii žije už od 80. let minulého století a titulky o tom, že elektrická auta ztrácí půdu pod nohama ve státě, který je tak miloval, řekl lakonicky: „Milovali dotace, ne elektromobily.”
Takhle prosté to je, proto výpadek jediného velkého dotačního programu z mnoha znamená dramatický pokles prodejů elektrických napříč Kalifornií. A nedělejme si iluze, že Evropa je jiná - o naprostou většinu místních prodejů elektrických aut se starají země jako Francie, Německo, Nizozemsko, Dánsko a řada dalších, kde jsou elektromobily zvýhodněny a/nebo jiné vozy znevýhodněny až do té míry, že je složité kupovat něco jiného. Zrušte jen toto a odbyt se zhroutí ještě víc než v Kalifornii. Zrušte přerozdělování skrze flotilové emise CO2 na úrovni EU a jsme někde u nízkých jednotek procent prodejů. Teprve tam můžeme mluvit o „zájmu” a „poptávce”.
Automobilky to ví, proto se děsí jakýchkoli zpráv o skutečnosti jako čert kříže. Nakonec ale stejně prohrají, dříve nebo později. A prohrajeme s nimi my všichni, ještě žádná společnost se neproregulovala uměle nařízenou neefektivitou k lepším zítřkům, žádná. Akorát si protrpěla zbytečné roky ekonomického a společenského marasmu způsobené právě tím. Není na čase se poučit a neopakovat dokola stejné chyby?
Auta jako 2,2tunový Hyundai Ioniq 5 ztrácí už i v Kalifornii půdu pod nohama, i když jsou tam pořád masivně uměle zvýhodňována. Stačilo zrušit jednu významnou část dotací, jen tu. A láska k elektromobilům je pryč. Foto: Hyundai
Zdroj: Auto News
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