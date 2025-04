Mini otočilo, se spalovacími motory neskončí. Bez nich by mnohde ani nemělo co prodávat včera | Petr Prokopec

Aspoň hrajte překvapené, i když nejspíš dobře víte, že to jinak dopadnout nemohlo. Ani naprostá většina klientely britské značky po elektrickém pohonu netouží, a tak před ideologií zas jednou dostal přednost zdravý rozum.

Podobně jako kolega Adrian Padeanu z Motor1, jeden z mála stále realisticky uvažujících novinářů ve ve významných světových motoristických médiích, přemýšlím o tom, že si následující zhruba dva odstavce uložím a v různých článcích je budu používat jen s jinými jmény automobilek.

Nejnověji Mini totiž oznámilo, že jeho záměr z roku 2021, který počítal s přechodem jen na elektrická auta do konce této dekády, už neplatí. Značka spadající pod BMW si totiž stejně jako už řada dalších výrobců uvědomila, že je to ekonomicky i technicky nereálné. A ne, že by to kdykoli dříve bylo jakkoli reálnější. To jen manažeři firmy pochopili, že pokud nechtějí být v obětí s politiky svědky odchodu většiny dosavadních zákazníků, budou muset svým klientům jít zase trochu na ruku.

Není to žádné překvapení, bylo to jasné před čtyřmi lety, stejně jako je to jasné dnes. Pokud chcete, aby publikum přešlo z jednoho klubu do druhého, nemůžete v tom druhém zvýšit poplatky a nabídnout za ně méně služeb. V takovém případě se skutečně dočkáte jen onoho odchodu klientely. Tím neříkáme, že někomu elektromobilita nemůže vyhovovat, ale to jsme pořád u toho samého - nabízet a vnucovat (ve smyslu nedávat alternativu) jsou dvě docela jiné věci.

Kdyby Mini trvalo na své od počátku nesmyslné vizi, na konci dekády by mohlo tak akorát zabalit krám, přinejmenším na většině trhů. Nakonec se stačí podívat k nám - podle SDA u nás loni prodalo Mini 78 elektrických aut z 372 celkem. To je na poměry trhu vlastně hodně, skoro 21 procent, ale s ohledem na už dosud omezovanou šíři nabídky, protežování elektřiny a relativní kompatibilitu příměstských aut s tímto pohonem, je to pořád velká mizérie, přes 79 procent kupců chce něco jiného. 5 let před zamýšleným koncem všeho jiného je vize přechodu jen na elektrický pohon naprosto neudržitelná.

„Stále se pohybujeme tím směrem, ale vidíme, především pak v Americe, že spalovací motory jsou pořád velmi žádané a a v dohledné budoucnosti tomu nebude jinak. A tak jsme změnili přístup a budeme spalovací vozy vyrábět déle,“ uvedl pro Auto News šéf severoamerické divize značky Michael Peyton. Zároveň pak dodal, že „budete svědky investic do nových spalovacích produktů“. Jedním z nich by měla být i náhrada za čtyřmetrové elektrické SUV Aceman.

Tato novinka se vyrábí v Číně, přičemž třeba v Evropě ji pořídit můžete. A k mání měla být také v USA, nicméně do plánů značky alespoň prozatím zapíchla vidle nová vysoká americká cla. Mini pak sice zvažovalo, že by příští rok přesunulo výrobu do britského Oxfordu, jenže v takové chvíli by výrazně vzrostly náklady a Aceman byse stal neprodejným. Podobné by to pak bylo ve chvíli, kdyby vůz sjížděl z montážních linek v americkém Spartanburgu.

Ze stejných důvodů se v zámoří neobjeví ani elektrické Mini Cooper, ze hry je rovněž kabriolet s bateriovým pohonem. Pokud by tedy značka trvala na elektrických plánech, na americkém trhu by také neměla co prodávat. Tak to bychom měli, kdo je další na řadě?

I z letošního testu elektrického Cooperu SE víme, jak problematický kompromis tento pohon je, v zimě se dojezd zkracuje pouze na 200 kilometrů, i když jedete jako andílci. Plán značky na brzký přechod na bateriový pohon je tak u ledu, kam od začátku nevyhnutelně mířil. Foto: Mini

Zdroje: Auto News, SDA, Motor1

