Mitsubishi začalo prodávat odvážně střiženou novinku umírající třídy aut, vypadá jako z filmu Predátor

Existují různé způsoby, jak se zkusit prosadit tam, kde se to jiným tak úplně nedaří. A odvážný design je nepochybně jedním z nich. Právě na ten sází Mitsubishi ve třídě, kterou si s něčím takovým nespojíme. Boduje.

Může se zdát, že doby slávy Mitsubishi v Evropě jsou minulostí, zase tak špatné to ale se značkou tří diamantů není. Přes nepříliš oslnivou nabídku si tu po dekády v podstatě drží svou pozici - s prodeji se pohybuje mezi asi 70 a 200 tisíci aut ročně a většinou jej najdeme někde na průměru těchto čísel. Pomineme-li složitý loňský rok, pak se značka s prodeji držela po léta okolo 130 tisíc prodaných aut za každých 12 měsíců, to není zase tak zlé.

Většina lidí by přesto měla problém vyjmenovat více než pár jednotek modelů, které jsou či byly v Evropě k mání a jen málokdo by si vzpomněl na vůz zvaný Grandis. Ten tu byl k dispozici mezi léty 2004 a 2010, na většině trhů se ale ani tak dlouho neohřál. Rodinné MPV nikdy neoslovilo více jak 10 tisíc Evropanů za rok a svým odchodem v podstatě předznamenalo to, s čím se tato třída potýká dodnes. Je to vymírající segment, do kterého málokterá z velkých značek značek přichází s jakoukoli novinku. Ne tak Mitsubishi.

Ačkoli od Grandisu jsme v Evropě žádné takové auto s diamantovým logem neviděli, jinde a zejména pak v Asii prodává značka třeba několik verzí typu Delica. Nejsou v tom samy, od roku 2017 je na trhu také 4,5metrový, tedy stále kompaktní MPV Xpander. Vždy se pyšnil docela odvážným vzhledem, nedávno ale prošel ještě odvážnějším faceliftem.

Než se k němu dostaneme, je třeba říci, že auto je to prodejně docela úspěšné, za čtyři roky si zejména v Asii, Jižní Americe a v Africe našlo 370 tisíc kupců. To je v dnešní době na MPV docela úctyhodný počin. I mimo Evropu ale zájem o auta této třídy upadá, a tak Mitsubishi nechce, aby vůz zapadl. Výrazným faceliftem posunulo jeho vzhledovou agresivitu ještě dál, teď připomíná filmové Predátora. Až bychom řekli, že na MPV sloužící hlavně rodinám s dětmi působí trochu nepatřičně, ale posuďte sami.

Auto se dočkalo nových světel, nárazníků a masky chladiče. Značka podle svých slov chtěla dopřát vizáž bližší SUV, s čímž koresponduje také zvětšení světlé výšky o 2 cm. Interiér pak zamířil spíše minimalistickým moderním směrem, technika naopak zůstává jen jemně poladěná. Motorem je atmosférická jedna-šestka s výkonem 106 koní, která spolupracuje s automatem CVT s nyní prý jemnějším chodem. Vzhledem k nárůstu světlé výšky pak byl modifikován i podvozek, jehož tlumiče mají též zajišťovat plavnější svezení.

Jak moc se vám takový „balíček” líbí, zvažte sami, v Evropě bychom s ním ale nepočítali. V Indonésii už se prodává a na dnešní dobu nejde o nic extra drahého - ceny začínají na 272 800 rupiích, tedy asi 443 tisících Kč. Zda se Xpanderu podaří zastavit odliv zákazníků z třídy MPV alespoň mimo starý kontinent, ukáže až čas, karty má ale v rukou slušné.

