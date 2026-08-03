Móda MPV se najednou vrací. Ti, kteří je v dospělosti nepoznali, najednou oceňují jejich přednosti, včetně posuvných dveří

Byla to „uncool” auta pro „lidi bez životní perspektivy”, která se optikou nabídek automobilek stala skoro mrtvou záležitostí. Jenže ti, kteří je přestali brát vážně, na trhu přestávají hrát prim. A američtí mileniálové, které jejich móda zasáhla jako děti, najednou objevují jejich výhody.

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Móda MPV se najednou vrací. Ti, kteří je v dospělosti nepoznali, najednou oceňují jejich přednosti, včetně posuvných dveří

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Móda MPV se najednou vrací. Ti, kteří je v dospělosti nepoznali, najednou oceňují jejich přednosti, včetně posuvných dveří

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Foto: Toyota

Byla to „uncool” auta pro „lidi bez životní perspektivy”, která se optikou nabídek automobilek stala skoro mrtvou záležitostí. Jenže ti, kteří je přestali brát vážně, na trhu přestávají hrát prim. A američtí mileniálové, které jejich móda zasáhla jako děti, najednou objevují jejich výhody.

Možná už jste také narazili na humornou stať pojednávající o typickém vývoji vztahů mezi dětmi a jejich rodiči. Když jsme malí, nedáme na tátu s mámou dopustit, jsou pro nás vším. S příchodem puberty ale přichází poznání, že nejsou centrálním mozkem lidstva. To si říkáte, jak může mít tak geniální dítě tak hloupé rodiče. Z podobných postojů se řada lidí neoklepe déle než dekádu, než si začnou uvědomovat, rodiče zase tak mimo nebyli. K tomuto poznání ale často dospějí až po narození vlastních dětí, kdy se koloběh začíná opakovat, jen se posunul o generaci dál.

Na podobný vývoj nyní začíná docházet v oblasti aut kategorie MPV, primárně pak v USA, kde jsou se vztahy k jednotlivým typům aut vždy o něco napřed. Ještě před pár dekádami je tam lidé kupovali ve velkém, na evropských trzích byly upřednostňovány řadou rodin ještě o něco déle. Právě to ale přispělo k jejich následnému pádu, neboť pokud někdo dětství strávil za posuvnými bočními dveřmi, pak v dospělosti po takovém typu vozu netoužil a bez dalšího zkoumání jej odmítal. Odtud se vzala móda SUV, která by měla zvládnout to samé, akorát jsou „víc cool”.

Jenže SUV nejsou to samé jako MPV. Jsou to rozmarnější, ještě vyšší, těžší, a přesto méně praktická auta. Platíte víc za míň už při pořízení, další peníze pak stojí dražší provoz. Kdo netuší, že MPV možná nevypadají jako Rambo na kolech, ale rodinným potřebám poslouží lépe, o SUV nepochybuje. Jenže tzv. mileniálové, lidé, kteří dospěli okolo přelomu milénia (hovoří se tedy přibližně o lidech narozených v 80. letech, definice ale není přesná a liší se místo od místa), tahle auta v dospělosti nepoznali. Poznávají je jiní a zjišťují, že věci jako posuvné boční dveře nejsou zase tak špatná věc. A v Americe jsou jako obvykle napřed.

Jak uvádí CNN s odkazem na data Edmunds, ve Státech se loni prodalo skoro 400 tisíc MPV, což je o 21 procent víc než v roce 2024. Velmi dobře na tom byla hlavně Toyota Sienna, která má za sebou dokonce 35procentní růst. Zájem o ni byl v USA tak silný, že jednotlivé kusy vydržely u dealerů v průměru pouhých 18 dní, zlomek průměrné hodnoty platné pro celý trh.

Co za tím stojí, jsme již zmínili, včetně oné rozmarnosti. MPV jsou totiž v průměru o nějakých 100 tisíc korun levnější než srovnatelně velká SUV. A protože zájem o ně v posledních letech opravdu dramaticky klesal, ve Státech se aktuálně k dispozici na nižší sumy, než je průměr celé branže. K tomu se dále přidává ještě nižší spotřeba, za níž stojí typicky lepší aerodynamika a efektivnější pohony. Vážně tak není divu, že se karta začíná obracet, otázkou je jen jedno: Kdy se to stane i v Evropě?


Móda MPV se najednou vrací. Ti, kteří je v dospělosti nepoznali, najednou oceňují jejich přednosti, včetně posuvných dveří - 1 - Toyota Sienna 2026 ilustracni foto 01Móda MPV se najednou vrací. Ti, kteří je v dospělosti nepoznali, najednou oceňují jejich přednosti, včetně posuvných dveří - 2 - Toyota Sienna 2026 ilustracni foto 02Móda MPV se najednou vrací. Ti, kteří je v dospělosti nepoznali, najednou oceňují jejich přednosti, včetně posuvných dveří - 3 - Toyota Sienna 2026 ilustracni foto 03
Aktuální Toyota Sienna rozhodně nevypadá jako něco nudného, stále většímu zájmu o toto MPV se tak rozhodně nedivíme. Podobná auta byla dosud v USA mileniály, kteří jsou nyní hybateli trhu, odmítána v podstatě z iracionálních důvodů. Nyní začínají chápat, že jejich rodiče nebyli úplně hloupí, když tyto vozy preferovali. Foto: Toyota

Zdroj: CNN

Petr Prokopec

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