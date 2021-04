Moderátor Top Gearu strhal finalistu Světového auta roku, světový prý není ani trochu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Honda

Už několikrát jsme se divili, co někteří kolegové na tomto autě vidí, když jej tlačí na čelní příčky rozličných anket o auto roku. Chris Harris ale mezi takové nepatří, auto ani podle něj nemá čím zaujmout, navíc je absurdně drahé.

K masovému rozšíření elektromobilů je třeba, aby jejich cena razantně klesla a souběžně s tím narostl dojezd a rychlost doplnění energie. Jakkoliv je pravdou, že většina lidí denně neurazí autem více než 50 kilometrů, stále jsou tu chvíle, kdy zkrátka musíte vyrazit do cíle vzdáleného stovky nebo i tisíce kilometrů. V případě benzinových či dieselových vozů to nepředstavuje žádný problém, prostě jen skočíte za volant, maximálně jednou na pár hodin zastavíte u čerpací stanice a poté pokračujete až do místa určení.

V případě elektromobilů tomu tak není a ještě hezky dlouho nebude. Nejde pochopitelně pouze o samotné baterie, ale také o infrastrukturu, která je již nyní nedostačující. K problémům tak dochází za stavu, kdy elektrické vozy tvoří jen minimální podíl na celkovém vozovém parku.

V tomto ohledu se nicméně opakujeme, proto raději necháme mluvit hvězdu Top Gearu, a sice Chrise Harrise. Ten dostal příležitost otestovat novou Hondu e, která je i dle jeho názoru designově povedená, když páruje moderní styl s historickým odkazem na vůbec první auto japonské značky. Zároveň se dočkala palubky poseté displeji, z nichž některé lze přepnout na spořič obrazovky znázorňující akvárium. To jsou možná zajímavé věci, ale jen jako třešinka na dortu auta, které dokáže ohromit jako auto. A to u Hondy e ani podle Harrise neplatí.

Problém je jednak v tom, jak daleko lze s tímto autem dojet a kolik stojí. Japonská automobilka totiž na základě průzkumu zjistila výše řečené - tedy že většina lidí denně neurazí více než jedno kolo na Nordschleife. A z toho důvodu se vůz dočkal baterií o kapacitě jen 35,5 kWh, které teoreticky stačí na 220 normovaných kilometrů. Realita pak pochopitelně bude nižší, to by ale ve výsledku nemusel být problém, pokud by dobíjecí stanice byla na každém rohu a veškerou kapacitu byste načerpali během mžiku.

Tak tomu ovšem není, suma sumárum je tak Honda e autem pouze do města. Či takovým, se kterým se vypravíte na krátkou projížďku, během které vám podle Harrise připomene původní Mini. Japonský elektromobil totiž kromě horšího dojezdu disponuje i slabší dynamikou, neboť na stovku se dostane až za 8,3 sekundy a maximálně jede 160 km. „Ani Mini nebylo nijak zvlášť rychlé, ale bylo zábavné a takový je i tento vůz,“ chválí Harris, jedním dechem ovšem dodává: „Bylo ale také levné.” A to Honda e skutečně není.

Pokud by Honda e stála tolik, co obvyklý městský vůz mainstreamové značky, tedy maximálně nějakých 300 tisíc korun v základu, obstála by. Jenže místní zastoupení značky si za tento model účtuje třikrát tolik - 900 tisíc korun. To je absurdní cenovka, která vám třeba u Dacie bude stačit na elektrický Spring i spalovací Duster. A ještě vám zbyde na Sandero i palivo na pár měsíců.

Harris by dokázal i vyšší, třebaže ne takto vysokou cenovku tolerovat, kdyby ale vůz byl čímkoli výjimečný. A to podle něj není, a tak jeho doporučení nemá a mít ani nemůže. „Honda e nevnáší do hry vůbec nic nového. A to je škoda, protože historie Hondy je plná inovací a nových nápadů. Ví, jak udělat revoluční věci lépe než jiní. Ale tohle e je jen spousta známé techniky zabalená do líbivých hadříků,” shrnuje Harris svůj kritický pohled na vůz, který jasně ukazuje, že jej za cokoli světového nepovažuje. Bohužel pro Hondu si myslíme něco velmi podobného.

