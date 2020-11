Moderátor Top Gearu strhal luxusní italská SUV, prý je kupují jen boháči bez vkusu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to jistě relevantní pohled na věc, má ale své trhliny. A to i v jednání samotného autora těchto slov, Chrisi Harrise. Jakkoli luxusní SUV kritizuje, sám si jedno koupil.

Vkus každého z nás je individuální záležitostí. Zkrátka se nám líbí jiní lidé, jiné myšlenky, jiné věci, a tak si podle toho vybíráme své partnery, politické reprezentanty nebo automobily. Je to tak v pořádku, svět by asi nebyl hezčím místem, kdybychom se všichni zadívali do stejných žen či mužů a toužili po jednom a tom samém autě. Právě proto k témuž patří i jistý respekt, nadhled a snaha o pochopení ostatních. My jsme tradičně těmi, kteří mají silné názory na to či ono, současně ale nemáme problém s tím, že někdo má úplně jiné.

Ani v případě aut ostatně nikdo nemůže znát pohnutky, které toho či onoho člověka vedly k volbě určitého vozu. Majitel malého vozu může mít třeba jen strach z velkých SUV, stejně jako se vlastník velkého SUV nemusí cítit bezpečně v městském mini. A zatímco někdo zvládá ukočírovat hypesport s tisícovkami koní, jiný má problémy za volantem hatchbacku s výrazně nižším výkonem. Vysmívat se komukoli není na místě, stejně tak ale není na místě brát komukoli názor tu či onu věc hodnotit vlastním pohledem.

V tomto kontextu je pozoruhodné, že v případě aut stále více lidí míří jedním směrem - k SUV. I z toho důvodu začínají auta se zvýšeným podvozkem okupovat stále větší část nabídky, přičemž některé automobilky už pomalu nic jiného nevyrábí a pokud vyrábí, pak skoro neprodávají. Poptávka v tomto segmentu je opravdu vysoká, a tak snad ani nebylo překvapením, když jej rozšířily automobilky, které by v něm o dekádu dříve čekal málokdo. Bentley tak začalo nabízet model Bentayga, Rolls-Royce má svůj Cullinan, Lamborghini pustilo do prodeje Urus a Ferrari již chystá své Purosangue. Pro samotné výrobce je tato čtveřice požehnáním, pro Chrise Harrise z Top Gearu je ale utrpením.

Dnes největší hvězda tohoto pořadu patří mezi odpůrce SUV dlouhodobě, ovšem nyní svou kritiku navýšil na maximum. V případě Ferrari Purosangue předem uvádí, že alespoň jedno bude chtít „každý boháč bez špetky vkusu. A že je takových lidí hodně.“ A to jej dosud nikdo mimo automobilku neviděl, Harrise nevyjímaje. V souvislosti s Lamborghini Urus pak prohlásil, že „SUV se snaží až přespříliš a představují ošklivou stránku motorismu. Jsou až příliš velká.“ V případě britského dua si pak populární novinář myslí, že jsou „zbytečná“. Tím ale vstupuje na velmi tenkou hranu.

Jakkoli jsme rádi za každého dalšího člověka, pro kterého novinařina není jen nekonfliktní papouškování tiskových zpráv a nekonečná snaha o jakousi vyváženost, čistě technicky je z aut potřeba leda něco jako VW Golf. Všechno větší či lepší je stejnou optikou rozmar, zbytečný luxus, emotivní volba. Řada lidí si stejně tak může myslet, že „zbytečné“ jsou supersporty, které Harris miluje a na které povětšinou nedá dopustit. A objektivně jsou možná ještě zbytečnější třeba takové Porsche 911 GT3 RS nebo Ferrari SF90 Stradale. Do obou aut se totiž vejdou pouze dva lidé, přičemž zavazadelník stačí v každém případě maximálně tak na kombinézu a závodní helmu, na převoz rodiny a víkendové výbavy můžete zapomenout.

Teoreticky tedy SUV mají větší právo na existenci, i proto, že za ně bez problémů můžete připojit přívěs. Právě v této oblasti ostatně Harris ze své kritiky ustupuje. Dle jeho názoru totiž SUV danou činnost zvládají mnohem lépe než třeba kombíky. Proto si ostatně jedno SUV koupil, a sice Mercedes-Benz třídy G. Za jeho koupi se sice hvězda Top Gearu stydí, ovšem přiznává, že s tím nakonec dokáže žít. Z velké části proto, že podle něj jde o vůz, který se snaží být upřímný.

Jak moc upřímné vám přijdou snahy jiných značek o totéž, posuďte sami, my jsme za jeho vyřčený názor rádi a kvitujeme, že zaznívá, třebaže s ním dokonale nesouzníme. Kéž by podobné pohledy jasně zaznívaly i v jiných záležitostech, kde je nejít s davem pro některé neodpustitelným hříchem.

