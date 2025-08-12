Moderní „obdoba Modelu T” od Fordu je fraška. O nic převratného by nešlo ani před 5 léty, a to si další roky počkáme

V souvislosti s tímto odhalením padají slova o revoluci, převratném autě či momentu odpovídajícímu někdejšímu odhalení Modelu T, dosud známé detaily ale nic takového nenaznačují. Vypadá to jen jako velké plácnutí do vody pro důvěřivé investory, ne víc.

včera | Petr Prokopec

Foto: Ford

Před pár dny se šéf Fordu Jim Farley nechal slyšet, že modrý ovál připravuje revoluční platformu pro elektrické vozy, ze kterých vzejde cosi jako novodobý Model T. Tedy absolutní legenda značky, kterou si před sto lety mohl po pár měsících práce dovolit skoro každý. Stála za tím značná unifikace nabídky a především zavedení pásové výroby.

Nyní jsou venku první informace o chystaných novinkách a bez hlubšího povědomí o současném fungování automobilového průmyslu může člověk získat pocit, že Ford skutečně vstupuje podruhé do stejné řeky. A že slova o čemsi přelomovém, revolučním či průkopnickém jsou na místě. Pokud ale víte, jak to dnes v automobilovém světě chodí, nutně hned získáte pocit, že Ford tak nanejvýš stahuje náskok konkurence. To století zpátky rozhodně nedělal, navíc je otázkou, co konkurence vymyslí, než celý tento nápad uvede v praxi.

Zůstaneme-li u faktů, pak zmíníme, že podstatou odhalení je nová modulární architektura Universal EV Platform, kdy vozy nebudou v továrně v Louisville vyráběny na jedné montážní lince, nýbrž hned na třech - jedna si vezme na starosti přední část vozu, druhá zadní a třetí středovou strukturu, jež zahrnuje baterie či interiér. Na konci pak dojde na smontování všech tří částí. Automobilka dále slibuje, že bude auta dělat z velkých lisovaných částí karoserie místo více malých. A omezí také množství kabeláže.

Nic proti tomu, ale netušíme, kde a jak má tohle znamenat cokoli převratného. Ford přesto říká, že tento proces urychlí výrobu o 40 procent, což povede ke zlevnění elektrických novinek. Jejich univerzální platforma prý navíc vyžaduje o 20 procent méně komponentů, což se rovněž odrazí na ceně. Značka chce navíc přímo v Americe i vyrábět bateriové pakety, které budou tvořeny hranolovými lithium-železito-fosfátovými články. S nimi by přitom měla být spojena vyšší energetická hustota slibující vyšší dojezd. A znovu lze mluvit o nižších nákladech.

Žádné konkrétní údaje či přesnější specifikace ale Farley neuvedl, a tak to můžeme brát jako tvrzení z ranku „slibem ani investora nezarmoutíš”. Konkrétněji šéf firmy uvedl jen tolik, že prvním modelem postavený na nové platformě má být elektrický pick-up (jak úspěšný recept, že?), u nějž Ford nejspíše použije název Ranchero, který vytáhne z minulosti podobně, jako to učinil u elektrického propadáku Capri. Novinka ale osud tohoto modelu samozřejmě následovat nemá, neboť má nabídnout „úžasný dojezd“ a „dostatek energie na to, že dům by jí šel napájet po šest dnů“, jak dodal s velkou pýchou šéf Fordu.

Aby té chvály nebylo málo, má být nový elektromobil „rychlejší než Mustang twin-turbo“, nabídne „velmi rychlé dobíjení“ a uvnitř bude „prostornější než Toyota RAV4“. Zároveň se také dočká předního zavazadelníku, operačního systému, který bude možné aktualizovat online, a celé řady dalších pozitiv. To vše bude k mání za 30 tisíc dolarů, tedy asi za 632 tisíc Kč.

To všechno dohromady nutně nezní marně, ale bez čehokoli hmatatelného jsou to jen slova. Navíc pořád nevidíme nic revolučního - Ford chce v zásadě opakovat postupy, které taková Tesla aplikuje už řadu let (Gigacasting, Unboxed Process, EtherLoop - možná ty termíny znáte). A to je trochu málo. I kdyby modrý ovál s tímto přišel v roce 2020, nebude nás to posílat do kolen, zajímavě zní snad jen informace o ceně. Jenže takových slibů už tu bylo... Na místě Fordu bychom raději mlčeli, dokud nebudeme mít v ruce něco konkrétního - jinak jsou to jen prázdné sliby a potenciální zdroj zklamání, o který se i ona Tesla postarala několikrát, naposledy se Cybertruckem.

Celá věc má totiž ještě jeden háček - nic ze zmíněného není ani trochu za dveřmi, první auto má dorazit až v roce 2027. A za dva roky může být zase spousta věcí jinak. Ostatně sám Farley dodal, že „s tímto projektem nejsou spojené žádné záruky. Je to sázka. Existuje tedy jisté riziko. Nemůžu na 100 procent zaručit, že to bude fungovat. Automobilový hřbitov je plný projektů, které nefungovaly.“ Proč ale tedy něco takového schválil, zvláště v době, kdy zvlášť v USA tak moc vrací ke slovu spalovací pohon, je vážně nejasné.

To možná vysvětlují další Farleyho slova. „Tento projekt je větší než naše značka. Je to o naší zemi,“ říká. Trochu patetické, zvlášť pak v době, kdy Amerika dává jasně najevo, že elektromobilita není jejím šálkem kávy. Ford tak hodlá investovat 5 miliard dolarů neboli 105 miliard korun do něčeho, co je mnohem pravděpodobněji předem odsouzeno k nezdaru než cokoli jiného. Vypadá to zkrátka jako další výstřel do tmy, ostatně současné uvažování firmy nejlépe odhalují vyjádření jejích dědiců, které o racionálním přístupu k věci též nesvědčí.

Nyní vše nasvědčuje tomu, že Ford by v roce 2027 rád dělal to, s čím Tesla začala o nějakých 10 let dřív. Pozitivní? Možná. Přelomové? Revoluční? Průkopnické? Ani trochu, ani omylem.


Moderní „obdoba Modelu T” od Fordu je fraška. O nic převratného by nešlo ani před 5 léty, a to si další roky počkáme - 1 - Ford Universal EV Platform 2025 prvni foto 01Moderní „obdoba Modelu T” od Fordu je fraška. O nic převratného by nešlo ani před 5 léty, a to si další roky počkáme - 2 - Ford Universal EV Platform 2025 prvni foto 02
Moderní „obdoba Modelu T” od Fordu je fraška. O nic převratného by nešlo ani před 5 léty, a to si další roky počkáme - 3 - Ford Universal EV Platform 2025 prvni foto 03Moderní „obdoba Modelu T” od Fordu je fraška. O nic převratného by nešlo ani před 5 léty, a to si další roky počkáme - 4 - Ford Universal EV Platform 2025 prvni foto 04
Ford chystá novou rodinu elektrických aut postavených na univerzální platformě se značně unifikovanou a automatizovanou výrobou. A co? Tohle přece v roce 2025 není nic převratneho. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.