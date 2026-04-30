„Mohlo by se stát,” krčí rameny šéf ostrých Porsche v reakci na otázku, zda ikonická GT3 v Evropě přijde o motor bez turba

včera | Petr Prokopec
Tohle auto má zástupy fanoušků i zákazníků hlavně díky svému jedinečnému točivému motoru, bez něj by přišlo o svůj charakter a nejspíš i o manuální řazení. Přesto se obojí zjevně může stát, atmosférický plněné motory se Bruselu zjevně nepozdávají.
Kolik Porsche 911 GT3 se ročně prodá v Evropě? Německá automobilka konkrétní data nezmiňuje, nicméně třeba v rámci první éry existence generace 992 (992.1) mělo během tří let vzniknout 15 667 kusů. Tato produkce šla ovšem do celého světa, na starém kontinentu tak ročně skončily maximálně dva tisíce exemplářů. Jejich majitelé je pak obvykle nepoužívají jako auta na běžný denní provoz, spíš je vytahují kvůli víkendovým projížďkám či okruhovým dnům. Jejich emisní stopa tak dost možná ani nepřekoná emise CO2, které vyprodukuje člověk svým zrychleným dýcháním při běhu či jízdě na kole.
Tím nechceme poukazovat na to, že sportovci svým chováním ničí planetu, to by byl jen další nesmysl. Spíš se snažíme zase trochu jinak nasvítit absurditu plošnosti boje proti emisím CO2 všech aut bez rozdílu - ona je podle všeho absurdní tak jako tak, ale snažit se „vyskákat” na podobných autech, která mají z hlediska „globálního automobilismu” prakticky nulový význam... To je skutečně absurdní.
Měly to být automobilky, kdo si nenechá takto kálet na hlavu a přitlačí bruselskou byrokracii ke zdi, místo toho ale dělaly pravý opak. I Porsche chtělo prodávat elektrická auta, jako by na ně snad zákazníci byli zvědaví. Nyní obtížně hledají cestu zpět a pomoc od těch, jejichž nesmysly roky podporovaly, očekávat nemohou. A tak můžeme vyhlížet další vybíjenou, která nás připraví o zajímavé motory i celá auta prakticky pro nic.
Andreas Preuninger, šéf divize ostrých modelů u zmiňovaného Porsche, totiž kolegům z Car and Driver naznačil, že éra atmosférických motorů, kterými jsou osazeny verze GT3 a GT3 RS, v Evropě nejspíš končí. Automobilky totiž musí do roku 2030 snížit své emise CO2 o 55 procent oproti úrovni z roku 2021. A navíc vyhovět bizarnostem typu Euro 7. Právě to může být konečná pro atmosférický čtyřlitrový šestiválec. Jakkoli to ale prý neznamená konec verze GT3, neboť Porsche by jej mohlo „spasit“ pomocí přeplňovaného motoru.
„Mohlo by se stát,” uvedl s pokrčenými rameny Preuninger v reakci na otázku, zda ikonická GT3 v Evropě přijde o motor bez turba. To by ovšem znamenalo, že toto provedení v Evropě v podstatě skončí, neboť GT3 s turbem vlastně není nic jiného než GT2. Dá se navíc předpokládat, že s přeplňováním by byla spojena už jen automatická převodovka, přičemž manuál u dnešních GT3 zastává okolo 40 procent prodejů. Mimo EU by navíc Porsche zřejmě dál prodávalo atmosférické provedení s ohledem na mírnější regulace. Nebylo by tedy překvapivé, kdyby se zakrátko automobilka v ukrajinském dealerství Porsche prodávalo nejvíc GT3 na světě, tak jako v této zemi boduje Bentley. I když z poněkud odlišných důvodů...
Porsche 911 GT3 s atmosféricky plněným čtyřlitrem má v Evropě na kahánku. Pro co? Pro nic, pro Ursuliny krásné oči nebo něco v to duchu. Foto: Porsche
Zdroj: Car and Driver
