Mondeo se může vrátit, přiznal šéf Fordu, když si uvědomil, že si nemůže dovolit dál neprodávat normální dostupná auta

Petr ProkopecDocela by nás zajímalo, proč to Ford se svou nesmyslnou strategií musel dotáhnout tak daleko, když bylo od počátku jasné, jak neudržitelná je. Ale lepší je probrat se pozdě, než když k tomu dojde později. Jim Farley tak zas jednou řadí zpátečku.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Docela by nás zajímalo, proč to Ford se svou nesmyslnou strategií musel dotáhnout tak daleko, když bylo od počátku jasné, jak neudržitelná je. Ale lepší je probrat se pozdě, než když k tomu dojde později. Jim Farley tak zas jednou řadí zpátečku.
Před osmi lety přišel Ford s opravdu překvapivým oznámením. Automobilka s modrým oválem ve znaku se totiž rozhodla, že její severoamerickou nabídku až na výjimku v podobě Mustangu opustí všechna osobní auta tradičních koncepcí. Portfolio tak mělo zahrnovat pouze pick-upy a SUV. Přičemž Ford nezůstal pouze u slov, ale přešel rovněž k činům. Na čistku navíc nedošlo pouze v zámoří, později se přenesla i na starý kontinent. Mondeo, Fiestu či Focus, což byly někdejší opravdové prodejní hity, tak již koupíte pouze v bazarech, i nejlevnější Puma je dnes SUV.
Jim Farley, šéf modrého oválu, tyto modely předloni dokonce označil za „nudné“. A nedávno uvedl, že byly dokonce mlýnským kamenem na krku, neboť na rozdíl od Toyoty, Hyundai a Kie je Ford neumí vyrobit levně, aby je pak mohl levně nabídnout a ještě na nich vydělat. Proto se značka přestala snažit a zkusila přepřáhnout na mnohem dražší auta, která navíc měla být jen elektrická. Ford tak zkusil oslovit jinou klientelu, než jaká k němu do té doby chodila. A není překvapením, že neuspěl.
V reakci na to Farley předvádí pomalu den co den názorový veletoč. Není tomu totiž tak dlouho, co zmiňované elektromobily prezentoval jako tu nejlepší věc pod sluncem a kohokoli, kdo se proti nim vyhrazoval, vnímal jako největšího nepřítele lidstva. V současné době ale pláče a uvádí, že po nich nikdy netoužil a byl k jejich prodeji donucen. Že to přitom byl hlavně Ford, kdo po politicích žádal, aby neustupovali od zákazu prodeje nových spalovacích aut, ale naopak jej urychlili, asi už zapomněl.
Podobně se pak Farley točí na podpatku také ve vztahu k autům, jaká považoval za nudnou přítěž. Nově je totiž považuje za potenciální spásu značky. Když byl kolegy z Auto News na autosalonu v Detroitu dotázán na možný návrat stále existujícího Mondea, které se ve Státech prodávalo pod názvem Taurus, vůbec to nevyloučil. „Nikdy neříkejte nikdy. Trh se sedany je stále plný života. Jen jsme nemohli najít způsob, jak se na něm profilovat a být ziskoví. Inu, nyní budeme muset najít možnost, jak toho dosáhnout,“ uvedl.
Daná slova samozřejmě nejsou potvrzením, že se Taurus v brzké době na americký trh vrátí, stejně jako by Evropané neměli vyhlížet nové Mondeo. Je ale třeba si uvědomit, v jaké době padla - ve Státech má letos po třech letech růstu dojít na propad prodejů nových aut. Stojí za tím hlavně růst cen - na sklonku loňského roku se totiž nová auta prodávala v průměru již za 50 326 dolarů neboli za 1,05 milionu korun, což je na Ameriku opravdu šílená suma. A navíc jde o historický rekord.
Ford přitom jasně vidí, o jaká auta se lidé začínají zajímat stále víc. Nejsou to ta drahá, ale naopak ta levnější (nudná?) jako třeba pick-up Maverick. I ten nicméně již startuje na 28 145 dolarech, tedy na 585 tisících korunách, což je pro zákazníky v USA hodně peněz. Se sedany, jako byl třeba svého času i Focus, by se ovšem Ford mohl dostat i o 10 tisíc dolarů, čili o 208 tisíc korun níž. Před jeho showroomy by se tak rázem možná i tvořily fronty, nelichotivé reputaci značky týkající se kvality navzdory.
„Dostupné verze našich aut se prodávají jak housky na krámě. A zákazníci nám říkají, abychom jich nabídli daleko víc. A právě to je součást naší strategie - předěláváme továrny na dostupná vozidla,“ dodal Farley. Tím odkázal třeba na podnik Lousville Assembly Plant. Zároveň ale potvrdil, že z hlavy veškeré ideologické myšlení ještě nevystrnadil. Ve zmíněné továrně se totiž od roku 2027 má vyrábět nový elektrický pick-up, který by měl startovat na 30 000 USD, tedy na asi 623 tisících Kč.
Něco takového lze ovšem za spásu značky považovat jen stěží. Za danou cenu totiž elektrická novinka ani v nejmenším nenabídne velký paket baterií. Ford navíc již dříve zmiňoval, že nízké ceny chce dosáhnout hlavně urychlením výroby. To ale může přinést ještě větší nespolehlivost, než s jakou je automobilka spojena nyní. Nekvalitní auta za nemalé peníze s nízkou využitelností ale opravdu nejsou tím, po čem zákazníci v současné době volají.
Ford tedy podobně jako ostatní výrobci musí pochopit jedno - jakkoli sice dochází na růst průměrných mezd, životní náklady se za posledních pár let zvedly tak razantně, že lidem obvykle nezůstává nic navíc. A ceny nových aut se zvýšily též. Aby je tedy lidé kupovali, musí se výrobci dostat s cenami zas níž a v každém případě maximální užitnou hodnotu a minimální provozní náklady. To s elektřinou nepůjde. Farley o obojím soustavně mluví a možná i něco dělá, potajmu ale zjevně dál doufá, že se mu povede prorazit s tím, s čím už mnohokrát narazil.
Mondeo se dál prodává, a to v Číně, kde se jedná o slušný prodejní hit. Stojí za tím i ceny startující v přepočtu na 440 tisících korunách, za které dostáváte velký kus auta s minimálně 196 koňmi pod kapotou a bohatou výbavou uvnitř. Značka na něm ale i tak vydělává, na až násobně drahých elektrickćh modelech nikoli. Foto: Ford
Zdroj: Auto News
