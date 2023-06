Moskvič konečně přiznal, že jeho nové modely jsou propadák. Dosavadní šéf si balí kufry před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Moskvič

Je to přiznání nepřímé, neboť oficiálně tento krok nemá být prezentován jako reakce na dosavadní vývoj. Čím jiným ale reálně může být? Generální ředitel se po půl roce nemění, pokud vše funguje jako na drátkách.

Návrat Moskvičů s čínskou krví možná nezačal špatně z hlediska prvních recenzí, můžeme ale celkem bez okolků říci, že to byl poslední velký úspěch, kterého znovuzrozená ruská značka dosáhla. I když se její vedení v čele s generálním ředitelem Dmitrijem Proninem neustále tvářilo, že vše je skvělé, výroba jede a čárky za zákazníky zapisují v Moskvě hráběmi, reálná čísla o registracích ničemu takovému nenasvědčovala.

Psali jsme o tom mnohokrát. Nejprve se ukázalo, že z 600 vyrobených aut značka prodala jen 6, a to ještě kdovíkomu a zájem byl nadále mdlý tak moc, že se do jara nedařilo rozprodat ani hrstku loni vyrobených aut. Výrobce tak hlásil obrovské ztráty a hledal spásu v dodávkách aut státu. Nakonec tedy raději avizoval nový model 6, neboť prvotní SUV jménem 3 dopadlo přesně tak, jak popisují články odkazované výše.

Rusové přesto soustavně tvrdili, že vše je skvělé, až... to asi skvělé být přestalo. Zatím to není stoprocentně oficiální informací, list Vedomosti ale s odvoláním na několik nezávislých zdrojů informuje o tom, že právě zmíněný šéf firmy Pronin, který tak často maloval realitu do růžových barev, ve vedení Moskviče končí. Jeho náhrada nebyla zatím upřesněna a sám Moskvič situaci nekomentoval, Proninův mluvčí ale ano.

Dmitrij P. totiž nemá z firmy zcela odejít, pouze ztratit roli výkonného ředitele. Dále má už jen dohlížet na operace firmy z neexekutivní pozice ve vedení rady ředitelů. „Ve své nové pozici pro sebe vidím široké spektrum příležitostí spojených s rozvojem strategie provozu závodu a se zaměřením na klíčové oblasti rozvoje výroby,” řekl Pronin k věci přes svého mluvčího. Tím svůj odchod fakticky potvrdil.

Zdroje z Moskviče dodávají, že oficiálně bude automobilka tento krok prezentovat tak, že Pronin si odpracoval své v počátcích nové éry existence značky, a nyní je čas, aby předal žezlo jiným. Nevěříme tomu - nové modely značky jsou prostě propadák a tečka. A někdo jiný místo Pronina má přijít proto, aby obchody rozhýbal. Zda bude úspěšný, ukáže jen čas.

Novému Moskviči se zatím nedaří, kolem toho nemá smysl dlouze tančit. Automobilka to dlouho popírala, nyní ale prakticky jisté - byť zatím zcela oficiálně nepotvrzené - odvolání generálního ředitele potvrzuje, že není spokojena s dosavadním stavem věcí a chce na to jít trochu jinak. Foto: Moskvič

Zdroj: Vedomosti

Petr Miler

