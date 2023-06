Moskvič má nového generálního ředitele, jeho německá národnost v branži budí pozdvižení před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Rusko je v tuto chvíli obchodně prakticky izolované od západního světa a zdá se být nepředstavitelné, že by Rus řídil německou firmu nebo Němec řídil tu ruskou. Přesně to druhé se ale nyní stalo.

Jméno Hans-Peter Moser jste možná nikdy neslyšeli, dá se ovšem předpokládat, že minimálně v nejbližších týdnech se o tomto manažerovi bude mluvit velmi často. Jde totiž o nového generálního ředitele automobilky Moskvič, jehož dosavadní šéf Dmitrij Pronin pár dny skončil. Výměna na vedoucím postu tedy není překvapivá, zarážející ale je, že Moser - jak už jeho jméno naznačuje - je rodilým Němcem. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby jej někteří aktuálně vnímali jako vlastizrádce.

Jde o krajně neobvyklý krok. Hlavně v dnešní době, kdy je Němcům ruský trh v podstatě zapovězen (třebaže z vůle samotných Němců, Rusům jejich přítomnost nevadí) a vice versa. Automobilky tam tak nesmí oficiálně prodávat své produkty, stejně jako celá řada dalších německých firem. Ostatně i kvůli tomu měla značné problémy třeba Lada, která odebírala elektronické komponenty od společnosti Bosch.

Na druhou stranu je třeba dodat, že Moser není v Rusku nováčkem a od roku 2013 až do září 2022 zastával post projektového manažera u automobilky Kamaz. Tato značka v červnu loňského roku podepsala dohodu s moskevskou samosprávou, načež se stala technologickým partnerem Moskviče. Do jisté míry tak Moser nejde do úplně nového prostředí.

Jeho jmenování do čela značky je definitivním potvrzení toho, že návrat Moskviče mezi živé byl doposavad fiaskem. A dosavadní ředitel Pronin z toho může být viněn velmi snadno. Ten totiž s výrobou a montáží aut až do května 2022, kdy došlo na jeho jmenování, neměl pranic společného. Místo toho se jako náměstek šéfa úřadu dopravy staral o moskevskou silniční infrastrukturu.

Jako takový byl tedy Pronin na docela jiné než tržní prostředí, zvláště pak v extrémně konkurenční automobilové branži. Moser se oproti tomu bude pohybovat v pro něj známých vodách. Jak se nové role zhostí, ukáže čas, nepochybně před sebou má náročný úkol. Ještě letos má navýšit produkci i prodej značky, která na trh nevstoupila zrovna v nejlepší formě, od příštího roku pak má zajistit i vyšší podíl lokální výroby. Ta pak má někdy od roku 2026 těžit už jen z ruského vývoje a ruských komponentů. Pokud to někdo má dokázat, Moser je ten správný člověk, pozdvižení v branži budí jen to, že vrcholný post v Moskviči jako Němec vůbec vzal. A vlastně i to, že mu Rusové věří.

Novým generálním ředitelem Moskviče se stal Hans-Peter Moser z německého Laupheimu. Jeho angažmá je překvapením jak z hlediska jeho jmenování, tak z hlediska jeho přijetí nového postu. Foto: Moskvič

Zdroje: Avtostat, Moskvič

Petr Prokopec

