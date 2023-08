Moskvič odhalil své plány pro budoucnost. Nový šéf vrací firmu na zem, i tak přijdou modely 5 a 8 před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Znovuzrozená ruská klasika měla velké oči a už fakt, že v průběhu letoška přestala oficiálně zveřejňovat čísla o prodejích, naznačoval, že realita bude jiná, než jakou si ji malovala. Nový šéf firmy nyní upřesnil současný stav i budoucí plány.

Novým šéfem automobilky Moskvič se nedávno stal Hans-Peter Moser. Bylo to pozoruhodné už proto, že i když rok a půl létají světem sankce spojené s rusko-ukrajinským konfliktem, do čela ruské firmy usedl Němec. Fakticky zajímavější ale je, že firmu převzal od předchozího vedení už po několika měsících, během kterých se ukázalo, že velkorysé plány značky ohledně letošních prodejů nemohou být naplněny.

Firma tak záhy přestala zveřejňovat nesmyslné tiskové zprávy malující realitu narůžovo, sám Moser pak nyní při prezentaci plánů Moskviče pro budoucnost začal vše uvádět na pravou míru. Podle něj letos opravdu nebude vyrobeno původně plánován 50 tisíc nových aut, jak zástupci značky ještě donedávna tvrdili. Místo toho jich má být do konce roku smontováno 27 tisíc, z čehož jen 4 100 vozů dostane elektrický pohon.

S rokem příštím pak již není spojena stotisícikusová roční produkce, která by z jedné pětiny počítala s bateriemi a u zbytku s benzinovými agregáty. Místo toho v prvním případě dostaneme 4 000 aut a ve druhém 40 000. Automobilka zároveň předpokládá, že by v průběhu roku 2024 přepřáhla z montáže dílů dovezených z Číny na kompletně samostatnou výrobu, která by zahrnovala také lakování karoserií, stejně jako svařování jednotlivých částí.

Daný posun, který má dle Mosera proběhnout za využití maximálního množství lokálních komponentů, je podstatný také s ohledem na budoucí skladbu nabídky. Tu letos rozšíří JAC Sehol A5 Plus, který bude v Rusku s odlišným logem znám jako Moskvič 6. Příští rok pak mají dorazit modely 5 a 8, kdy první bude vycházet z SUV JAC Sehol X6. O druhém pak zatím nepadla jediná zmínka, nic jiného než další upravený model čínského JAC ovšem nečekáme.

Na rok 2025 pak Moskvič plánuje další dva modely, právě v jejich případě jsou ovšem uzavřený výrobní cyklus a lokální komponenty stěžejními. Dle původních plánů by totiž již mělo jít o vlastní vývoj. Jak se ale vše vyvrbí a zda v roce 2026 bude portfolio Moskviče skutečně šestičlenné, závisí hlavně na dalších prodejích.

Rusové si ještě letos budou moci koupit vůbec nejsilnější Moskvič historie, a sice konkurenci Škody Octavia (a vlastně i Superb) osazenou až 174 koňmi. Zakrátko se navíc portfolio rozroste o další dva vozy, plány pro příští rok ale byly i přesto citelně zmírněny. Foto: Moskvič

Zdroj: Drom

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.