Rusové ukázali další nový Moskvič. Silný obr pro 7 je větší než Kodiaq, jeho základ stojí jen 327 tisíc Kč

Návrat ruské klasiky se zatím na trhu setkává s proměnlivými reakcemi, nový vrchol by mohl pozici značky utužit. Vypadá mohutně, je mohutný, pod kapotou má nejméně 174 koní a v interiéru 7 míst pro pasažéry.

Návrat Moskviče na scénu zatím neprobíhá podle původních představ automobilky. Ty počítaly s tím, že se už loni dostane mezi lidi 50 tisíc nových aut, letos měla tato cifra vzrůst na dvojnásobek. Nicméně v roce 2023 si Moskvič připsal pouze 16 tisíc registrací. Trend ovšem byl a je pozitivní, takže přinejmenším správným směrem věci míří, třebaže 100 tisíc prodejů bychom letos značce opravdu nehádali.

Svým způsobem je překvapivé, že Rusové nekupují těchto aut víc. Pokud dáme stranou vedoucí Ladu, pak téměř všechna prodaná auta v zemi tvoří čínský export. Přesně takové vozy prodává i Moskvič, jen v upravené podobě a se svým logem. Měla by to tedy být obecně přijatelná, ne-li rovnou žádaná auta mající alespoň nějaký vztah k Rusku, přesto je jejich přijetí na trhu poněkud vlažné.

Rozšiřování nabídky by ale pochopitelně mělo pomoci. Vedle Moskviče 3, který je přepracovaným JAC JS4, dosud automobilka nabízela také model 6, který je upraveným liftbackem JAC Sehol A5 Plus, čínskou obdobou Škody Octavia. Nyní se do ní přidává nový Moskvič 8 coby obdoba Seholu X8 Plus, který je pro změnu obdobou Kodiaqu a stejně jako šestka pracuje s přeplňovaným motorem 1,5 naladěným na 174 koní, takže jde znovu o nejsilnější auto historie značky. Je také tím největším a nejluxusnějším, ale k tomu se ještě dostaneme.

Kořeny výchozího X8 sahají do roku 2020, kdy došlo na premiéru na autosalonu v Čcheng-tu. Ruský Moskvič nicméně vychází z modernizovaného provedení X8 Plus, které dorazilo před dvěma lety s pozměněnými čelními a zadními partiemi. Ty moskevská automobilka nechala beze změn a stejně jako dosud se zaměřila hlavně na výměnu loga na přední kapotě, víku zavazadelníku, středových krytkách kol, na volantu apod.

Na jeden posun ve výrobě by nicméně mělo dojít. Rusové nedávno oznámili, že Moskvič 3 se již nebude montovat z 50 seskládaných modulů a komponentů jako doposud, nýbrž z 900. Do Moskvy se tak stěhuje mnohem větší část montážního procesu, a to včetně svařování karoserií a jejich lakování. To značce umožní, aby lidem nabídla dvoubarevný exteriér s kontrastní střechou. Zároveň pak má jít nahoru i kvalita.

Protože s montáží Moskviče 8 má značka začít až na sklonku letošního roku, lze předpokládat, že také u většího SUV bude najeto na nové schéma. Zda to ovšem povede k nakopnutí prodejů, je ve hvězdách. Ostatně neznámá je zatím rovněž cena, základ Moskviče 8 v Číně ale startuje na pouhých 99 800 CNY, což je v přepočtu jen 327 tisíc Kč. A i absolutní vrchol nabídky se prodává za za 139 800 CNY, tedy asi 458 tisíc korun. Za to u nás koupíte sotva lepší Fabii, když už jsme u těch srovnání se škodovkami.

Ruské ceny budou jistě vyšší, na konkrétní cifry si ale musíme počkat. Pověšeny na každý pád budou na velké auto - na délku má 4 815 milimetrů, na šířku 1 870 mm, na výšku 1 758 mm a rozvor činí 2 830 mm. Moskvič 8 je tak dokonce větší než Kodiaq a stejně jako české SUV nabídne tři řady sedadel. Přičemž zákazníci budou moci volit mezi sedmi sedadly a luxusnější variantou se šesti, která uprostřed počítá se dvěma nezávislými křesly. Bohatá bude i výbava, detaily ale též budou chvíli neznámé - jistá je jen ta digitální s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem či funkcemi Apple CarPlay a Android Auto.

Moskvič se pochlubil novým velkým SUV, jehož výrobu odstartuje v závěru letošního roku. Pod kapotou lze počítat se 174 koňmi, v interiéru pak se šesti či sedmi sedadly a spoustou výbavy. Ceny základu tohoto vozu v Číně jsou velmi příznivé, ceny Moskviče 8 v Rusku odhalí až čas. Foto: Moskvič

