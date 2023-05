Moskvič se propadl do miliardových ztrát, aniž by cokoli dokázal. VW a spol. jsou na tom ještě hůř před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Bylo nepochybně odvážné vrátit na trh značku, která se do myslí lidí nezapsala zrovna zlatým písmem, však více než z čehokoli jiného žila z nedostupnosti lepších alternativ. I dnes lze ale v Rusku koupit prakticky cokoli. A vydělávat na tom dokážou hlavně Číňané, VW, PSA a Korejci mohutně tratí.

Prakticky celý loňský rok jsme se pravidelně věnovali ruskému automobilovému trhu, na kterém došlo k řadě otřesů. Jedno z největších odbytišť nových aut v Evropě se v důsledku sankcí uvalených na Rusku začalo razantně měnit poté, co jej opustila většina automobilek z Evropy a Spojených států. Domácí výrobci se pak muselo vypořádat s nedostatkem moderních systémů, které dříve odebírali od západních firem. To vedlo k opakovaným odstávkám výroby nejen u největšího AvtoVAZu, šlo nicméně jen o třešinku na dortu opravdu rozsáhlých posunů na mnoha úrovních.

Nyní tu máme celkovou bilanci roku 2022, která pro Rusy není moc veselým čtením, naopak čínské automobilky si mohou mnout ruce. Velmi dobře si vede především koncern Great Wall Motors, který je v Rusku zastoupen značkou Haval. Té letos patří už druhá příčka v pořadí za Ladou, která za první čtyři měsíce prodala 91 875 nových aut. Číňané sice mají na kontě jen 23 991 registrací, ovšem pouze v jejich případě můžeme z těchto dvou soupeřů mluvit o růstu.

Zajímavé je, že loni těsně po invazi automobilka Great Wall zvažovala, zda vůbec na ruském trhu setrvá. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude pokračovat, což se ukázalo být trefou do černého. Ačkoli celý trh poklesl o 60 procent, Haval jich ztratil pouze 14, propad byl navíc spojen hlavně s počátkem roku. Značka tak loňské účetnictví uzavřela v černých číslech a dosáhla vysokého zisku 27,7 miliard rublů (cca 7,92 mld. Kč).

Ve srovnání s předchozími lety jde o značný posun, neboť s rokem 2021 byla spojena ztráta 4,6 mld. RUB (1,31 mld. Kč) a v roce 2020 vykázal Haval ztrátu dokonce 8,5 mld. RUB (2,43 mld. Kč). Číňané těží také z podpory domácí vlády, která takto podporuje čínské výrobce k expanzi. Do programu One Road One Belt jsou zapojeny i značky Chery a Geely, které v Rusku rovněž bodují. První zmíněná za loňský rok dosáhla zisku 29,8 mld. RUB (8,52 mld. Kč), v případě té druhé pak jde o 16,8 mld. RUB (4,8 mld. Kč). Souhrnně s Havalem pak tito výrobci loni v Rusku prodali 113 406 nových aut, což jejich tržní podíl zvedlo 2,6násobně na 16,5 procenta. Protože ale rostou i nadále, aktuálně již ovládají 40 procent trhu.

Každá mince ale má dvě strany a na té druhé v ne zrovna pozitivním smyslu slova září domácí Moskvič, který sice montuje čínská auta, dál si s nimi ale musí poradit sám. A na podporu Číny může zapomenout. Na kontě má tedy miliardové ztráty (přesně 2,39 mld. RUB, asi 680 mil. Kč), aniž by cokoli velkého dokázal. O moc lépe na tom není ani Volkswagen, který odepsal 8,8 mld. RUB (2,51 mld. Kč). A Lada může být ráda, že zůstala v zisku 206 mil. RUB (58,87 mil. Kč), oproti místo předloňskému plusu 1,5 miliardy rublů (430 mil. Kč) to ale také není zrovna pozitivní posun.

Ještě citelněji byla omezením svých aktivit v zemi zasažena společnost PSMA Rus, kterou tvoří Peugeot, Citroën a Mitsubishi. Tato trojice totiž těsně před invazí nákladně přepracovala svou továrnu, ve které chtěla vyrábět dokonce i auta určená pro trhy EU. Nakoupeno tak bylo veškeré vybavení, ovšem poté opona spadla a PSMA vykázalo ztrátu 11,8 mld. RUB (3,37 mld. Kč). Úplně nejvíc ale byli zasaženi Korejci, na Hyundai a Kiu totiž připadá ztráta 18,7 mld. RUB (5,34 mld. Kč). Není tedy divu, že se právě ti odmítají z Ruska stáhnout víc než ostatní, zda ale budou dále schopni v zemi rozumně podnikat, zůstává pro tuto chvíli otázkou.

Nový Moskvič 3 nevypadá zle a nestojí ani moc peněz, zájem o něj je ale pořád velmi malý. Loňské aktivity automobilky tak firmu stáhly do multimiliardové ztráty v rublech. Není v tom ovšem zdaleka sama. Foto: Moskvič



Na odchodu řady konkurenčních značek z Ruska vydělal hlavně Haval. Aktuálně je místní dvojkou a hlásí miliardové zisky. Foto: Haval

Zdroj: Interfax

Petr Prokopec

