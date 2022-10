Moskvič se vrací na scénu dřív než kdokoli čekal. Oznámil nová dealerství, první model půjde po klientech Škody před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Vystavět novou automobilku z ničeho trvá za normálních okolností roky, stejně jako vyvinout a začít vyrábět smysluplnou paletu modelů. Je tedy jasné, že Rusové místo skutečných Moskvičů dostanou cosi jako Pekingiče, i tak je postup staronové automobilky rychlý.

Na počátku letošního května francouzský Renault oznámil, že končí se svými aktivitami v Rusku a prodává podíl v tamním AvtoVAZu. Zároveň automobilka i prodala svou moskevskou továrnu, kde se svým logem vyráběla třeba i u nás dobře známou Dacii Duster. V případě samotného podílu v AvtoVAZu si Renault nechal otevřená zadní vrátka, do šesti let může firmu znovu převzít, v případě moskevské továrny ale jednoduchá cesta zpět už nevede. Ta totiž poslouží pro návrat Moskviče.

Detailů zatím známe jen málo, Rusové ale nepůjdou cestou vývoje a výroby zcela vlastních aut, místo toho se spojí s čínským konglomerátem JAC Motors. Právě jeho se mají stát základy nových Moskvičů, přičemž dřívější špionážní záběry naznačovaly brzký příchod obdoby SUV JAC X4. Nyní se nicméně automobilka pochlubila prvním oficiálním obrázkem, na kterém vidíme trochu jinou siluetu. Podle všeho jde o sedan A5 Plus, který byl ve své domovině odhalen v loňském roce. Rusové tak mohou počítat se zcela novým vozem, který při délce 4,78 metru a rozvoru 2,77 metru stojí mezi Škodami Octavia a Superb.

Budoucí portfolio Moskviče je nicméně zatím zahaleno rouškou tajemství. Pokud nicméně Rusové skutečně jen upraví existující čínská auta, mohou být v případě nabídky velmi flexibilní, ostatně jen díky tomu mohou postupovat tak rychle. Už teď se tedy snaží o budování dealerské sítě - od včerejšího dne až do 21. října se ústředí firmy mohou hlásit zájemci, kteří by se rádi stali oficiálními dealery. Jedinou podmínkou pro ně zatím je, že kromě samotného prodeje zvládnou i poprodejní péči, což jinými slovy znamená, že mají k dispozici i plně vybavenou servisní dílnu.

Znovuzrozená ruská značka nicméně do budoucna počítá také s elektrifikací, což pro zájemce znamená, že podporovat budou muset i tento krok. Jakmile tedy začne být bateriový pohon tlačen, musí se součástí dealerství stát alespoň jedna dobíjecí stanice. Onen servis pak zároveň musí být schopen péče i o auta bez spalovacích jednotek.

Staronový Moskvič bude prvé řadě cílit jen na kupce bydlící v největších ruských městech - bude jich celkem 23. Vedle Moskvy či Petrohradu se počítá třeba s Nižným Novgorodem, kde se dříve vyráběly Škody a Volkswageny pro ruský trh. S případným návratem do země tedy budou mít potíže i tyto značky. Více budeme vědět na konci roku, kdy by mělo dojít na slavnostní představení prvních novinek a začátek jejich prodeje. Jak moc se Rusové pro „falešné” Moskivče poženou, je otázkou, pokud ale v zemi nadále bude panovat současná situace, kdy za rozumně dostupnou konkurenci budou platit jen jiná čínská auta, pak to špatně dopadnout nemusí. S hledáním dealerů značka problém asi mít nebude, bezprizorních prodejců bude nyní v zemi více než dost.

Dosud se zdálo, že prvním modelem znovuzrozeného Moskviče bude SUV a chvíli si na něj počkáme. Nová auta této značky ale mají přijít ještě letos, dokonce i s dealerskou sítí. Půjde o přepracované vozy čínské značky JAC, ze všech nejdříve dorazí patrně model A5. Foto: Moskvič

Zdroj: Moskvič

