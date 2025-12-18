Moskvič ukázal hned dva nové modely, jeden z nich se dá koupit i v Česku
Petr ProkopecNavrátivší se ruská značka se zjevně nebojí experimentovat, a tak po prvotních pokusech znovu prorazit razantně mění směr. Princip jejího fungování ale zůstává stejný.
Znovuzrození značky Moskvič zatím zdaleka neprobíhá tak, jak si to Rusové malovali. Jejich původní plány počítaly s tím, že automobilka v roce 2023 vyrobí a prodá 50 tisíc aut, loni už mělo jít o dvojnásobek. A letos byl v plánu další růst. Reálně se nestalo nic z toho a letošek se dokonce nese ve znamení poklesu z čísel, která nebyla ani v nejmenším okouzlující. Za prvních jedenáct měsíců letošního roku totiž Moskvič prodal jen 14 200 aut, tedy o 29 procent míň než loni za stejné období. O 82 procent registrací se pak postaralo SUV Moskvič 3, které je nejlevnějším modelem v nabídce.
Naděje spojené s rozšiřováním portfolia se tedy minuly účinkem, neboť na velké SUV Moskvič 8 připadá pouze 11 procent registrací a na liftback Moskvič 6 pak něco málo přes 6 procent. Naprostý nezájem je přitom spojen s elektrickou verzí Moskviče 3, po té sáhlo pouze jedno procento zákazníků. Není to až tak překvapivé, neboť jde o nejdražší vůz v nabídce, který stojí dvakrát tolik co spalovací verze, přestože oproti ní nabízí mnohem horší využitelnost. Rusové přitom předpokládali, že letos se prodá 25 tisíc exemplářů. To bylo vážně naivní.
Navrátivší se značka ovšem stále flintu do žita nehází. Místo toho aktuálně představila dva nové modely, SUV M70 a M90. S nimi přichází poměrně dramatická změna, na kterou odkazuje „eMko“ v názvu. Zatímco totiž dosud bylo veškeré portfolio značky založené na vozech čínské značky JAC Motors, u novinek Rusové přechází ke konkurenčnímu SAIC. M70 je totiž přepracovaným MG HS druhé generace, které si už dnes můžete koupit u nás, zatímco většího modelu M90 je pak MG RX9, které z české nabídky neznáme.
Kromě původu se oba vozy od zbytku portfolia liší novým logem, které je inspirováno cimbuřím zdí obklopujících Kreml. Automobilka dodává, že novinky nemají nahradit dosavadní produkci, místo toho jde o rozšíření nabídky. U menšího SUV přitom bude na výběr mezi 1,5litrovým a dvoulitrovým motorem, zatímco větší dorazí pouze s dvoulitrem. Standardem je pak ve všech případech devítistupňová automatická převodovka.
M70 vedle toho počítá s pohonem předních kol, do budoucna ovšem má být k dispozici také systém 4x4, který je pro změnu standardem u M90. Zvědavi jsme pak na lokální naladění pohonných jednotek, neboť pokud nedojde na nějaké úpravy, pak Rusové budou moci počítat s vůbec nejvýkonnějšími Moskviči v historii. Jedna-pětka by mohla nabídnout 170 koní, zatímco dvoulitr počítá s 231 (HS) nebo 242 koňmi (RX9).
Na upřesnění bude třeba ještě chvíli počkat, ostatně prozatím tu máme jen fotografie přídí obou aut. Na první pohled se pak nezdá, že by se kromě loga a příslušných znaků s názvy modelů něco podstatného měnilo. Dá se tedy předpokládat, že zachovány budou také rozměry, načež M70 nabídne délku 4 655 milimetrů a rozvor 2 765 mm, zatímco M90 počítá s 4 983 a 2 915 mm. Díky tomu budou k dispozici tři řady sedadel o konfiguraci 2+3+2. Cenu můžeme vytušit - MG HS u nás stojí od 625 tisíc Kč a nepředpokládáme, že by Moskvič M70 stál v Rusku dramaticky jiné peníze.
Moskviče M70 a M90 se zatím ukázaly na prvních fotkách, oznámeny byly také první technické parametry. Jak dlouho bude třeba čekat na řádnou premiéru, není jisté. Foto: Moskvič
Zdroj: Moskvič
