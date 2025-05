Moskvič začal vyrábět svůj nový vrcholný model. Silné a vybavené auto je větší než Škoda Kodiaq, vyjde ale nesrovnatelně levněji před 45 minutami | Petr Miler

/ Foto: Moskvič

Rusové si dali na čas, celý projekt ale po několika odkladech nakonec dotáhli do zdárného konce. Začátek reálných prodejů musí být na spadnutí, neboť auto už zjevně sjíždí z výrobních linek moskevské továrny značky.

Rusové měli s návratem Moskviče na scénu velké plány a rychle se chtěli dostat na úroveň stovek tisíc prodaných aut ročně. Ukázalo se to jako zcela nereálné a loni byli nakonec rádi, když překonali metu 20 tisíc ročních prodejů. Přesně 23 tisíc prodaných vozů znamenalo skoro 78% meziroční nárůst odbytu, což je nepochybně velký růst, sami ale vidíte, jak daleko od avizovaných stovek tisíc ročních prodejů zůstali vzdáleni.

Snaha dostat Moskvič zpátky na automobilovou mapu světa je ale přesto neopustila, a tak dál rozšiřují nabídku. Po kompaktním liftbacku a SUV stejné třídy se nyní značku posouvá do historicky nejvyšších sfér, neboť prodávat začne až noblesně pojaté SUV pro sedm cestujících. A jistě si na něj vzpomenete, nemluvíme o něm zdaleka poprvé - poprvé se představilo už loni pod prostým označením 8.

Automobilka jej chtěla původně začít ve velkém vyrábět a prodávat už na přelomu loňského léta a podzimu, to se ale nakonec nestalo, plány Moskviči notoricky nevychází. Auto tedy mělo od podzimu v prodeji, nakonec ale budou Rusové rádi, když reálně na start prodejů dojde letos na jaře. Oficiálně zatím datum začátku prodejů nepadlo, automobilka se ale pochlubila tím, že zahájila sériovou výrobu. Očekávat tedy zaplavení dealerství značky prvními vozy během května či června je tedy velmi realistický předpoklad.

Než se dostaneme k dalším informacím, zrekapitulujme si finální specifikace, které potvrdila sama automobilky. Víme tedy, že velké, rovných 4 824 milimetrů dlouhé SUV bude mít pod kapotou přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec, s výkonem maximálně 174 koní. Toto stádo pak dostane na povel sedmistupňový automat, který bude zaměstnávat pouze přední kola. Pohon 4x4 nicméně nebude k dispozici ani za příplatek, což může být zrovna v Rusku pro jeho oblibu limitující.

Auto bude zpočátku k dispozici pouze v sedmimístné konfiguraci interiéru, navíc našlapané výbavou. V té nebude chybět 12,3palcový digitální přístrojový štít, sada kamer či multimédia s funkcemi Android Auto a Apple CarPlay. S vyššími úrovněmi výbavy pak dorazí i dvoubarevné kožené čalounění. Absenci pohonu 4x4 pak má částečně kompenzovat volba jízdních režimů včetně terénních specialit.

Ceny jsme dosud znali jen ty čínské, kde se prodává JAC X8 Plus, který se stal pro Moskvič 8 základem. V konfiguracích podobných těm ruským tam stojí okolo 139 800 CNY, tedy asi 430 tisíc Kč, což by byla na takové auto velmi sympatická cena. V Rusku ale bývají čínská auta dražší, ať už si říkají jakkoli, navíc se má „osmička” prodávat (alespoň zatím) jen v konfiguracích blízkých těm nejvyšším možným. Ceny tedy mají začínat na 2,8 miliony rublů, což by bylo asi 775 tisíc Kč.

Malé peníze za to pochopitelně nejsou, menší, slabší a hůř vybavená Škoda Kodiaq ale dnes v Česku startuje na neuvěřitelných 995 tisících korunách (skutečně tak vysoko), i když s ní nedostanete prakticky nic. Vedle toho je nový Moskvič laciný, neboť srovnatelný Kodiaq by stál ještě o statistíce výš. Moskvič tedy očekává, že půjde po menším SUV 3 o jeho druhý nejprodávanější vůz - jestli se to ovšem skutečně stane, ukáží až následující měsíce.

Nový Moskvič „už” se sériově vyrábí, to jde po dnešku obtížně zpochybnit. Foto: Moskvič



Auto se začne prodávat až během následujících týdnů, uvidíme, jak si povede. Foto: Moskvič

Zdroj: Moskvič

Petr Miler

