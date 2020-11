Motocyklový mistr světa stanovil 11 nových rychlostní rekordů, rozjel se až na 408 km/h před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Voxan Motors

Zní to jako velká věc a v některých ohledech to velká věc skutečně je. Číslo 11 ale tak úplně nevyjadřuje, čeho Max Biaggi skutečně dosáhl, hned v sedmi případech totiž bojoval jen sám se sebou.

Rekordy jsou tu od toho, aby se překonávaly, v případě elektrického pohonu je nicméně třeba často začínat u čistého listu papíru. Neznamená to ovšem, že by výrobci či sami jezdci dorazili na opuštěnou letištní ranvej, na které si krátce zablbnou, a poté oznámí celému světu, čeho všeho dosáhli. V takovém případě by stěží následoval bouřlivý aplaus. Čtyřnásobný motocyklový mistr světa Max Biaggi nicméně aktuálně může čekat jen potlesk, neboť na kontě má aktuálně hned 11 nových rekordů.

Biaggi se spojil se značkou Voxan, která spadá pod automobilku Venturi. Ta koketuje s elektrickým pohonem již delší dobu, zatím u toho však byla vždy čtyři kola. Proto došlo na stvoření divize, která se vrhla pouze jednostopým směrem. O uplynulém víkendu pak monacká firma zamířila na francouzské letiště, kde se v průběhu pátku, soboty a neděle pokusila o stanovení 12 rekordů. V jednom případě sice selhala, v jedenácti ostatních však Biaggi na motocyklu Wattman zazářil.

Hned na úvod je přitom třeba zmínit, že letiště v Chateauroux má pouze 3,5 kilometru dlouhou ranvej, přičemž dle pravidel motocyklové federace FIM je třeba dvou jízd v opačném směru během dvou hodin. Měření pak navíc probíhá v rámci 1,6kilometrového úseku, který se nachází zhruba uprostřed, neboť se nestartuje z místa. Biaggi tedy potřeboval nemalou část ranveje na rozjezd, stejně jako na následné brzdění. I proto nakonec zůstal takříkajíc na půl cesty.

Poslední zmíněnou větu si vysvětlíme za moment. Ještě než totiž přejdeme k rekordům, jen dodáme, že motocykl Wattman dorazil na letiště ve dvou verzích, polokapotované a bez kapotáže. V obou případech se pak o pohon staral motor Mercedesu z Formule E naladěný na 367 koní. S ním přitom Biaggi dosáhl nejvyšší rychlosti 408 km/h, což je první z dosažených rekordů. Druhým je pak průměrné tempo 366,94 km/h dosažené během obou rozjížděk.

Biaggi přitom těmito „zářezy“ překonal Ryujiho Tsurutu, který se loni v Bonneville dostal na průměrných 329 km/h. Stejně jako v případě takového SSC tu tedy máme náskok vůči konkurenci, jíž je v automobilovém světě Bugatti, o parník. Nicméně na rozdíl od fiaska amerického výrobce supersportů zde nejspíše na žádné kontroverze nedojde, zvláště kdy, jak už jsme zmínili, v sedmi případech vlastně nebylo co překonávat. Místo toho se ony rekordy stanovovaly poprvé.

Motocyklový šampion tak dosáhl i nejrychlejšího tempa na čtvrtmíli, a to jak s polokapotovanou (394,45 km/h), tak nekapotovanou (357,19 km/h). Tatáž disciplína, jen s pevným startem, pak vyústila v dosažení met 127,3 a 126,2 km/h. Při startu z místa pak navíc motocykl dosáhl na jednom kilometru hodnot 191,84 a 185,56 km/h, v případě letmého startu se pak polokapotované provedení na téže vzdálenosti dostalo až na 386,35 km/h.

Ve finále tu máme ještě rekordy spojené s vzdáleností na jednu míli a pevným startem, přičemž v těchto případech Wattman dosáhl rychlosti 225,01, respektive 222,82 km/h. Tím ovšem společnost Voxan nekončí. Firma totiž uvádí, že daných rychlostí dosáhla poměrně snadno, a proto věří, na delší ranvej by vyústila v ještě zajímavější hodnoty. Aktuálně tak pro ni již není cílem dosažení nejvyšší rychlosti přes 400 km/h, nýbrž má být taková hodnota celkovým průměrem.

Max Biaggi stanovil s elektrickým motocyklem Voxan Wattman hned jedenáct rychlostních rekordů, maximální rychlost 408 km/h je na motorce něco. Foto: Voxan Motors

Zdroj: Voxan Motors

Petr Prokopec