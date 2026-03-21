Motor bez špetky elektrifikace, ruční řazení. Další obyčejný a levný nový Fiat pro EU ukazuje, jak se Stellantis mění před očima
Petr ProkopecNový šéf koncernu skutečně otočil kormidlo úplně opačným směrem a rozhodl se zákazníkům nabídnout prostě to, co chtějí, co si mohou dovolit. Přivítat tak můžeme nový Fiat 600 Benzin, který oproti původně jediné zvažované elektrické verzi stojí takřka polovinu.
Motor bez špetky elektrifikace, ruční řazení. Další obyčejný a levný nový Fiat pro EU ukazuje, jak se Stellantis mění před očima
Nový šéf koncernu skutečně otočil kormidlo úplně opačným směrem a rozhodl se zákazníkům nabídnout prostě to, co chtějí, co si mohou dovolit. Přivítat tak můžeme nový Fiat 600 Benzin, který oproti původně jediné zvažované elektrické verzi stojí takřka polovinu.
V minulém roce se mi do rukou dostal hybridní Fiat Grande Panda. Ve srovnání s elektrickou verzí přitom toto provedení dává mnohem větší smysl, neboť u něj odpadají obavy spojené s dojezdem a dobíjením. Kromě toho rovněž startuje o 100 tisíc korun níž, což v této třídě není zanedbatelná částka. Jenže testovaný exemplář dorazil s vyšší úrovní výbavy, kvůli které nakonec stál více než elektrický základ. Už to je trochu problém, který jen, co za svých zhruba 550 tisíc korun dostáváte - Grande Panda je menším vozem než třeba taková Škoda Fabia. Techniku to zkrátka chtělo ještě zjednodušit.
Italové tak v mezičase nabídku rozšířili o čistě spalovací variantu. Ta je pochopitelně dynamicky nejslabší, jenže na druhou stranu startuje na 379 900 Kč. Oproti elektrické verzi tak šetříte už 170 tisíc korun, což je částka, jaká vám vystačí na několikaletý provoz. Tedy jak na palivo, tak na servis či třeba pojištění. Asi tak nepřekvapí, že o toto provedení mají zákazníci zájem především. V čele koncernu Stellantis, pod který Fiat spadá, navíc už nesedí šílený kormidelník Carlos Tavares, nýbrž racionálně uvažující Antonio Filosa se stejně uvažující družinou, který realitu chápe.
Italové proto přikládají další polínko do čistě spalovacího ohně a rozšiřují nabídku Fiatu 600 o rovněž ryze benzinovou variantu. Pod její kapotu se nastěhuje tříválcová jedna-dvojka, která dostala turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek, rozvodový řetěz a vysokotlaké vstřikování. Jde tedy o třetí generaci tohoto agregátu, se kterou se jen před pár dny pochlubil Peugeot. Ten s ní zpočátku osadí modely 208 a 2008, kdy první dorazí ještě tento měsíc, zatímco druhý lze očekávat v květnu. Kdy přesně dorazí Fiat 600 Benzin, zatím nebylo upřesněno.
Pohonné ústrojí bude navíc k dispozici v kombinaci s šestistupňovým manuálem, což cenu pochopitelně dál sníží. Pokud tedy tuzemské zastoupení bude pokračovat ve strategii, s jakou je spojena Grande Panda, pak novinka bude startovat na 429 900 Kč. Tedy skoro na poloviční sumě, jakou musíte dát za elektrickou variantu. Ta pak sice disponuje 156 koňmi, zatímco benzinový agregát jich nabídne o pětapadesát méně, většině zájemců to ale nebude vadit ani za mák. Už jen proto, že třeba konkurenční Škoda Kamiq je dražší, méně výkonná, ne tak pohledná a má manuál pětistupňový.
V základu bude Fiat 600 Benzin disponovat vším, co je třeba k životu. Chybět tak nebude automatická klimatizace či 10palcová obrazovka multimédií. Skvrnou na kráse pak sice asi budou ocelové šestnáctky, ty ale bude možné nahradit 17- či 18palcovými litými koly. Druhou zmíněnou velikost používá i speciální verze Street Edition, která vznikne pouze ve dvou tisícovkách kusů a slouží jako oslava příchodu nové varianty na trh. Kromě černě lakovaných ráfků přitom do vínku dostala i černou střechu, a to zvenčí i zevnitř.
Cenu této edice Fiat také nezveřejnil, nedá se však předpokládat, že by šplhala nějak zvlášť vysoko, je to pořád obyčejné auto. Regulérní provedení ale bude jistě dostupnější a zaujme daleko víc lidí. Filosu tak můžeme považovat za spásu Stellantisu, tohle prostě bude fungovat. A bude to fungovat tím víc, čím déle konkurence bude sedět s rukama v elektrickém klíně a doufat, že jí lidé budou platit dvakrát víc peněz za v některých ohledech horší zboží.
Fiat 600 dorazil i s čistě benzinovou jedna-dvojkou a ručním řazením. Kromě regulérního provedení přitom bude na úvod k dispozici varianta Street Edition s vyšší výbavou. Zrovna u ní úplně nízkou cenu nečekáme, ale to není podstata věci. Foto: Fiat
Zdroj: Fiat
