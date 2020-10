Motory, o které nás připravují stále přísnější pravidla EU, se do aut vrací zadními vrátky 3.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: Brabus

Už jsme je začali oplakávat, ani jejich vyřazení z oficiálních nabídek automobilek ale nemusí znamenat jejich úplný konec. I když se tedy Mercedes s dvanáctiválci rozloučil, Brabus právě takový motor dál prodává v nové třídě G.

Objemným víceválcovým motorům zvoní hrana a jako první mezi nimi čeká pohřeb dvanáctiválce. S těmi už skončil Mercedes, brzy skončí Audi a přidá se také BMW. Důvodem není nezájem o ně, ale stále přísnější pravidla Evropské unie, která vyžadují jejich neustálé úpravy, což je při omezeném objemu produkce takových motorů velmi drahé. A pak je tu pochopitelně jejich spotřeba a jí přímo úměrné emise CO2, které velké automobilky musejí snižovat stůj co stůj, jinak je čekají tučné pokuty.

Výrobci tak nejzajímavější motorizace posílají do věčných lovišť, jak je ale vidno, ani to nemusí být jejich úplný konec. Dokazuje to případ dvanáctiválce Mercedesu, který z hlediska nabídky produkčních aut třícípé hvězdy odkráčel do důchodu i se svými šesti litry objemu a dvěma turby. Automobilka ovšem motor nadále vyrábí a dodává mimo jiné značce Pagani a právě díky tomu si mohou najít cestu do aut třícípé hvězdy oklikou. Platí to i o přepracované třídě G, která byla v minulosti k dispozici také ve verzi G65 AMG, nově ale její nabídka končí na osmiválcovém G63.

Přesto je nové Géčko s dvanáctiválcem stále k mání, ovšem pod názvem G V12 900. Hozenou rukavici totiž zvedla tuningová firma Brabus, která legendární off-road motorem V12 osadila dodatečně a jako malosériový výrobce si s některými pravidly EU nemusí dělat hlavu, i když emise CO2 tohoto auta budou některé probouzet ze sna - 433 g/km je v dnešní době naprostý extrém.

Brabus se navíc nedržel při zemi, neboť šestilitrový agregát byl převrtán na 6,3 litru. Kromě toho dorazila větší turbodmychadla, nové sání či kompletně vyměněný výfukový systém, jehož dvojitá koncovka se dočkala černé pochromované úpravy. Jak napovídá již název nového provedení, výkon těmito úpravami poskočil na 900 koní, zatímco v případě točivého momentu lze počítat s 1 500 Nm. G V12 900 zvládá stovku již za 3,8 sekundy, zatímco v případě maximálky jeho rozlet zastaví omezovač ve 280 km/h.

Produkci tohoto auta je sice omezená na 10 kusů, v tuto chvíli je ale stále k dispozici komukoli. Stačí na něj „drobnost” - 605 055 Eur, tedy asi 16,4 milionu Kč. Inu, vymanit se hranicím běžně možného něco stojí.

Třída G se prodává s dvanáctiválcem s 900 koňmi, místo Mercedesu se o to ale zasloužil Brabus. A to i když motor samozřejmě stále pochází z produkce třícípé hvězdy. Foto: Brabus

Zdroj: Brabus

Petr Prokopec