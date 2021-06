Možná poslední naděje Hondy na obrat sází na praktičnost, má delší rozvor než Octavie před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Nejen standardní, ale dokonce i prodlouženou Octavii překonává nová generace japonského liftbacku, který může být vůbec poslední šancí Hondy vrátit se na výsluní v Evropě. Pokud tedy na místní trhy vůbec někdy dorazí.

Hondě rozhodně nelze upřít nemalou odvahu, zvláště co se designu týče. Japonská automobilka nemá problém ani s tím, aby s nástupem nové generace zcela změnila dosavadní směr. Namísto evolučních kroků tedy spíše dělá ty revoluční, což je nejvíce patrné na modelu Civic. V letech 1995 až 2000 byl totiž k mání klasický hatchback, který nahradilo mini-MPV. Se sedmou generací se pak v roce 2005 vrátily tvary hatchbacku, ovšem vůz více než cokoliv jiného připomínal mimozemské vesmírné plavidlo, jak mu mnozí i přezdívali. A je třeba zmínit, že právě toto provedení bylo úspěšné i na starém kontinentu.

S novou generací se pak Honda sice pokusila navázat na předchozí téma, přidala však i na „asijskosti“. A to byla z pohledu Evropanů opravdu zásadní chyba, neboť prodeje se vůbec poprvé propadly pod hranici 50 tisíc kusů ročně, nad kterou se již nevrátily. Při pohledu na desátou generaci, která se objevila v roce 2015, to ale překvapí jen stěží. Dorazily totiž sice tvary, které imponovaly milovníkům tuningu, ovšem pro rodiny byl Civic až příliš odvážný. A co nepokazili designéři, to dokonal koronavirus - loňské registrace (17 282 ks) tak byly vůbec nejnižší v historii.

Je přitom možné, že letos Civic tabulky ještě přepíše, neboť za první čtyři měsíce má na kontě nižší prodeje než ve stejném období loňského roku. Tedy v případě Evropy, která se pro japonskou automobilku začíná stávat stále méně důležitou. To je ostatně patrné i v rámci jejích posledních kroků, neboť továrna v Turecku již byla uzavřena a totéž čeká i britský podnik ve Swindonu. Civic jedenácté generace jako jeden z stěžejních modelů pak sice aktuálně byl odhalen, ovšem pouze v americké a japonské verzi. Kdy a zda vůbec dorazí ta evropská, je pro tuto chvíli otázkou. Pokud se tak ale stane, půjde zřejmě poslední naději Hondy na obrat dosud nepříznivého prodejního trendu.

Pokud se nicméně zadíváme na snímky japonské verze, musíme se ptát, zda má šanci v Evropě uspět. Tentokrát Honda vsadila spíše na evoluci a více než cokoliv jiného poslala tvary minulé generace poněkud nudným směrem. Výsledkem tak je vůz, který sice vyčnívá z davu, a to i tvarem karoserie, neboť spíše než o klasický hatchback jde o liftback, ovšem ne zrovna ve zcela pozitivním duchu. Navíc první polovina vozu se zcela liší od té druhé, což bude mít úspěch jen stěží - ostatně postavte vedle Hondy Civic třeba nový Peugeot 308, a uvidíte, po čem sáhne většina lidí.

Po stránce motorické je to již lepší, základ nabídky totiž tvoří atmosférický dvoulitrový čtyřválec se 160 koňmi, nad který se postaví přeplňovaná jedna-pětka a 182 koní. Oba motory přitom mohou být spojené se šestistupňovým manuálem, což znamená, že Civic by mohl nabídnout nemalou zábavu za volantem, když už nepůjde o potěchu oka. Převodovka se třemi pedály má navíc zkrácené dráhy řazení a proto k jízdám po oblíbených okreskách přímo vybízí. Spojena však bude jen s vyššími stupni výbavy Sport a Sport Touring, u zbytku bude k mání pouze automat CVT.

Nakolik se selekce jednotek rozšíří, aktuálně nebylo oznámeno. Přesunout se tedy můžeme k architektuře, která oproti desáté generaci počítá s nárůstem rozvoru o 36 milimetrů na 2 736 mm. Honda přitom udává, že z veškeré této porce budou profitovat hlavně zadní pasažéři, což by Civic mohlo postavit do zcela nové ligy. Stačí si totiž jen uvědomit, že taková Škoda Octavia čtvrté generace standardně počítá s 2 669 mm a v prodloužené verzi PRO s 2 730 mm. Japonská novinka je ale ještě o fous dále a vzadu tak zejména dětem bude připomínat luxusní limuzínu, tedy alespoň prostorem.

Kromě většího prostoru lze přitom počítat s tužší strukturou a zrevidovaným podvozkem i řízením, jenž má pokytovat lepší odezvu. Zredukovány byly rovněž i vibrace, stejně jako je lepší i odhlučnění. A opomenout nesmíme ani bezpečnostní paket Honda Sensing, který se dočkal vylepšeného softwaru a kamer se širším záběrem. Díky tomu lze čekat rychlejší reakce a mnohem přirozenější autonomní brzdění při užívání adaptivního tempomatu. Mnohem lineárněji pak má zasahovat i aktivní monitoring jízdy ve zvoleném pruhu.

Můžeme pak už jen dodat, že uvnitř čeká na řidiče 7palcový nebo 10,2palcový digitální přístrojový štít a 7palcová nebo 9palcová dotyková obrazovka multimédií. Druhá varianta přitom počítá s bezdrátovým propojením mobilu a nabídkou funkcí Android Auto a Apple CarPlay. V rámci Ameriky přitom Honda počítá se čtyřmi úrovněmi výbavy, přičemž liftback se zde bude prodávat po boku již dříve odhaleného sedanu. S návratem kupé se ale u jedenácté generace nepočítá, a to ani na jediném trhu. Civic Type-R ovšem dorazit má, a to příští rok znovu s manuální převodovkou.

Nová Honda Civic se představila v americké... Foto: Honda



...i japonské verzi. Její design je přitom velmi polarizující, vyvážit by to však mohl vnitřní prostor, neboť rozvorem vůz překonává i prodlouženou Škodu Octavia PRO. Foto Honda

