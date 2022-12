Možnosti současných baterií dosáhly vrcholu, říká technik BMW, elektromobily jsou dál ve stejné pasti před 4 hodinami | Petr Miler

Čekání na zázrak, tak lze třemi slovy shrnout už více jak 100 let trvající doufání příznivců elektrických aut, že se jim podaří prorazit a překonat ta spalovací. Zázrak ale nepřišel a nepřichází. Li-ion baterie auta na elektřinu nespasí a žádné lepší nejsou v dohledu.

Po všem, co se dosud odehrálo, se může docela dobře stát, že elektrická auta budou v zemích Evropské unie nařízena jako jediné legálně prodejné řešení individuální mobility. Je to věc politického rozhodnutí, takové ale samo o sobě ale nezajistí, že se stanou i řešením široce použitelným a přijatelným.

Elektrický pohon auta je zajímavá věc s řadou výhod: Však když si dnes s některým z dostupných elektrických aut krátce sjedete, až na pár „detailů” typu znatelná nadváha vám budou příjemné a v lecčem zajímavější než vozy se spalovacím pohonem. Tohle ale platí už od 19. století, od kdy tyto vozy trápí problém, který lze shrnout do tří B: Baterie, Baterie, Baterie.

Je to skutečně jediná věc, která kdy bránila elektromobilům v jejich masovém rozšíření a překonání vozů na benzin, naftu plyn či skoro cokoli, co lze pálit. Proč jsou elektromobily drahé? Protože baterie. Proč jsou elektromobily těžké? Protože baterie. Proč mají tak omezený dojezd? Protože baterie. Proč mohou mít životnost také jen 8 let? Protože baterie. Proč se tak dlouho nabíjí? Protože baterie. Není to jediný problém, třeba ono dobíjení je i věcí dostupné elektřiny a charakteru sítě, megawatty potřebné alespoň pro vyrovnání rychlosti tankování spalovacích aut nevykouzlíte zdaleka všude. Ale i kdyby se vám to a několik dalších problémů podařilo vyřešit, pořád skončíte u limitů baterií.

V případě použití v autech svět jednoznačně čeká na akumulátory, které budou mít zásadně větší energetickou hustotu, budou dramaticky levnější, nabídnou delší životnost, budou umět pracovat násobně větším elektrickým výkonem a ještě asi pět podobných posunů. Dokud nevzniknout, smůla, jako uspokojivé řešení masové individuální mobility nemají elektromobily žádnou šanci uspět. Je to takto prosté, každý technicky vzdělaný člověk to ví a nedá se to přemoci ideologickými výkřiky, politickými nařízeními ani přilepením vlastní zadnice k Picassově obrazu.

Čili zásadní otázka zní: Kdy takové baterie přijdou? Éterem se rozléhá už opravdu dlouho a zjevně ještě dlouho se v něm ještě rozléhat bude, bez jasné odpovědi. I když vývoj pokračuje, malé krůčky tady nestačí, chce to velký krok. A ten - alespoň podle Simona Erharda, šéftechnika BMW pro vývoj nové generace akumulátorů - hned tak nepřijde. Podobně si ale není možné slibovat nic zázračného od současných Li-ion akumulátorů.

„Myslím, že dosáhly vrcholu,” říká Erhard. „Z hlediska energetické hustoty bych řekl, že stojíme před optimálním chemickým řešením Lithium-iontových článků v průmyslovém použití pro velké trhy,” upřesňuje. Jinými slovy podle něj vývoj dosáhl fáze, kdy se výkon a cena těchto akumulátorů nachází z hlediska masového využití v maximálním udržitelném poměru. Čekejme tedy nadále půltunové baterky odpovídající svou kapacitou asi 25kilové nádrži s naftou se všemi dalšími rozdíly, které z toho vyplývají.

Erhard patří mezi ty, kteří do budoucna věří bateriím s tuhým elektrolytem, třebaže zase tak dramatickou změnu znamenat nebudou. Byly nám už několikrát slibovány „za pár let”, jak se ale nedávno ukázalo, nejsou nikde v dohledu a nedorazí nejméně další 10 let. Erhard s tím souhlasí: „Řekněme, že jsme zhruba 10 let od baterií s tuhým elektrolytem pro všechna využití,” uvádí s tím, že jedna věc je takovou baterii vyvinout a postavit prototyp, jiná dostat ji do sériové výroby: „Chcete-li mít baterie s tuhým elektrolytem industrializované a připravené pro uplatnění na masovém trhu, bude to nějakou dobu trvat,“ dodal.

Dalších mnoho let tak automobilový průmysl bude spoléhat jen na Li-ion akumulátory, které nedoznají dramatického vylepšení: „Pokud chcete mít dobře vyvážený systém prodávaný ve velkém měřítku, myslím, že jsme právě teď na vrcholu možného," upřesnil Erhard zkraje zmíněné. Elektromobily tak dále zůstávají ve stejné bateriové pasti, ze které se očividně nemohou dostat. A v jakkoli lepší alternativu se pořád jen věří, teď už dokonce s desetiletým horizontem. Plánovat za této situace nařízení elektroaut za 8 nebo 13 let je stejně bláznivé jakou hloupé, od politiků to ale nebude první ani poslední nesmysl, který udělají.

Ani současná elektrická BMW nepřesvědčují v ohledech, ve kterých konkurenční modely selhávají. Podle bateriového guru značky se na tom v následujících letech nic podstatného nezmění. Foto: BMW

