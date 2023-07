„Mr. Bean” se nejdřív otočil zády k elektromobilům, teď podporuje návrat k vnitřnímu spalování před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Z dlouhodobého hlediska vždy vyhraje zdravý rozum nad všemožnými mániemi, proto je „elektrická revoluce” bez skutečně převratného vynálezu odsouzena k nezdaru. Pochopil to i Rowan Atkinson, který během pár let doslova otočil o 180 stupňů.

Slavný britský herec může z titulu své nejznámější role působit dojmem primitiva, ve skutečnosti je to ale inteligentní a vzdělaný člověk. Na vysoké škole vystudoval elektrotechniku a elektroniku a získal magisterský titul v oblasti systémů řízení. A je to také automobilový nadšenec první kategorie. Když si tohle všechno spojíte, nepřekvapí, že se svého času zařadil mezi nadšence do tehdy nových elektrických aut. Časem ale poznal, že skočil na lep něčemu, co tak úplně nefunguje.

Tento svůj posun nedávno popsal ve svém sloupku v Guardianu, kdy dokonce řekl, že se elektrickými auty cítí být podveden. „Když se začnete vrtat ve faktech, nezdá se, že by elektrický motorismus byl tím ekologickým všelékem, za který je vydáván,” napsal tehdy s tím, že jednak není tak snadné s elektrickým autem žít, především ale kvůli současným bateriím, ekologické náročnosti jejich výroby, krátké životnosti a celkově omezené efektivitě jejich dlouhodobého používání nepředstavují nijak ekologické řešení. Nyní svůj obrat dokonal.

Rowan A. se spojil s Toyotou a překvapivě se ukázal za volantem modelu GR Yaris v Goodwoodu. Nešlo o obyčejné provedení, ale o verzi H2, která ke svému pohonu používá vodík. Nejedná se ovšem o elektromobil s palivovými články, nýbrž o spalovací provedení, které zkapalněný vodík používá místo benzinu. Ten tu tedy slouží jako syntetické palivo pro motor 1,6 turbo - nic víc a nic míň.

Není to přitom tak, že by se Atkinson posadil za volant tohoto auta a zbytek jsme si domysleli, herec dal v Goodwoodu otevřeně najevo, že vodíková vozidla - ať už ta s palivovými články nebo ta, která jej spalují - podle něj mohou být životaschopnou alternativou k elektromobilům. „Proto tu dnes jsem, abych podpořil snahu udržet naši mysl otevřenou směrem k tomu, čím budeme budeme pohánět naše auta v budoucnosti,” řekl „Mr. Bean” v Goodwoodu.

„Zejména v motoristickém sportu jsou elektrická závodní auta ošidná, protože znějí jako pračka přecházející do cyklu odstřeďování. Je to těžké, ale spousta lidí se snaží udržet ve hře emoce, které vám může dát jen auto s pístovým motorem. Možná si na ostrá elektrická auta jednou zvykneme a zamilujeme si je, ale v tuto chvíli je patrný jistý odpor zákazníků proti nim,” řekl dále Atkinson.

Z člověka, který chtěl být mezi prvními aktivními účastníky „elektrické revoluce”, se tak stal někdo, kdo velí nejen ke zvážení živelného postupu elektrickým směrem, ale dokonce i k jistému kroku zpět. Toyota toho jako automobilka odmítající vsadit vše na jednu kartu ráda využije a má naše pochopení. Lidé si spíše uvědomí, že sázka na jednu - navíc tak problematickou - kartu není moudrá, když jim to řekne „Mr. Bean”, než když jim to vysvětlí 171 vědců, bohužel.

Rowan Atkinson se v Goodwoodu překvapivě objevil za volantem spalovací Toyoty GR Yaris na vodík a začal brojit za alternativy k bateriové elektrické mobilitě. Tomu se říká obrat. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler

