Mrtvý: Absurdní čtyřválec v Mercedesech AMG skončil, náhrada má víc válců, víc objemu, míň elektromotorů a míň baterek

před 6 hodinami | Petr Miler

Foto: Mercedes-Benz

Vidíte ho? Dostal víc toho, co mu chybělo, a míň toho, co mu přebývalo. Však proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše? Jen se ptáme, zda Mercedes skutečně musel zabít několik let prodejem očividné hlouposti, aby zjistil jen to, co všichni soudní lidé dávno věděli.

Tři a půl roku. Tak dlouho trvalo, než Mercedes zjistil, že jeho nové modely AMG postavené na základech aktuální třídy C jsou jen dvoutunovou katastrofou, parodií na předchůdce a zavíráním oči před technickou realitou. Přesně těmito slovy jsme uvodili představení dosavadního Mercedesu-AMG C63 a nikdy nenašli jediný důvod, proč je přehodnotit.

Už papírově naprosto nesmyslná koncepce byla v praxi jen horší, když nedokázala ani soustavně dodávat slibovaný maximální výkon, ani těšit zvukovým či jiným projevem, ani laskat mrštným pohybem po silnici, protože vážil hodně přes 2 tuny. Byl to nesmysl přes nesmysl přesně tak, jak jsme nedávno probírali v případě jen o něco málo lépe pojatého Lamborghini. Zákazníci to poznali rychle a autu od začátku říkali jasné ne, automobilka si přesto vypila kalich hořkosti skoro až do dna a roky nám vyprávěla nesmysly navzdory jasným výsledkům srovnání s konkurenty. Až před pár dny kapitulovala.

Už nebylo zbytí, neboť v tu chvíli bylo jasné, že s verzemi C 43, C 63, GLC 43 a GLC 63 od AMG je amen. Důkaz nakonec přichází z opačné strany spektra, než jsme čekali, ale jinak je to hotová věc. Stuttgartská automobilka, tedy vlastně spíš její divize z Afalterbachu, odhalila nový Mercedes-AMG GLC53 a oficiálně ho tituluje jako nástupce obou dosavadních variant. Třída C bude jistě následovat záhy se stejným označením, motorem i posláním. Byť zřejmě jen dočasným, ale o tom až za chvíli.

V tuto chvíli platí, že čtyřválcový experiment ve verzích AMG tříd C a GLC končí a hybridní provedení 43 i plug-in hybridní 63 nahrazuje varianta 53 s třílitrovým přeplňovaným řadovým šestiválcem. Je téměř ryzí, mild hybridní asistenci, která umí motoru krátkodobě přidat až 23 koní a 205 Nm, si ale ani ten neodpouští. I tak nabízí víc válců, víc objemu, míň elektromotorů a míň baterek než dosavadní provedení, hlavně nejkontroverznější varianta 63.

Odhalené byl zatím jen SUV GLC 53, ve kterém dosahuje motor 3,0 R6 výkonu až 450 koní a točivého momentu 600 Nm, s krátkodobými nárůsty na 640 Nm při funkci overboost. To stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h za 4,2 sekundy. Novinka je tak o tři desetiny rychlejší než starý GLC 43 s výkonem 422 koní, zároveň je ale také o 0,7 sekundy pomalejší než dosavadní GLC 63. Jeho výkon Až 680 koní byl ale papírový drak, po vyčerpání baterií pohonu zbyl stejně už jen 400koňový spalovací motor a hmotnost přes 2,3 (!) tuny. Kolik váží novinka, Mercedes z úcty k předchůdci radši neříká, nedivili bychom se ale několika metrákům dolů. Maximální rychlost vozu je v každém případě omezena na 250 km/h nebo 270 km/h podle toho, za jaký omezovač si (ne)připlatíte.

Ani tak čísla nedělají z verze 53 úplně ideální náhradu za variantu 63, AMG ale říká, že celkový zážitek z jízdy ztrátu občasně lepší dynamiky vynahradí. Sportovní divize dále uvádí, že šestiválec je vybaven novým výfukem se speciálními rezonátory zajišťujícími to správné praskání a dunění, kterého čtyřválcové provedení nebylo schopno ani s veškerými zvukovými berličkami.

Výkon pochopitelně přenáší stejně pochopitelně na všechna kola devítistupňová automatická převodovka jako dosud, poprvé v historii SUV od AMG si ale můžete objednat elektronicky řízený zadní samosvorný diferenciál s driftovacím režimem, pokud si zvolíte paket AMG Dynamic Plus. Nevíme, která máma bude s GLC driftovat cestou na fotbalový trénink, ale tátové také občas mají auto v servisu... Zajímavé je, že standardem je aktivní řízení zadních kol.

Cenu novinky zatím neznáme, čekejme ale něco mezi cenami dosavadních modelů 43 a 63. Takže něco jako 2,7 milionu Kč? Uvidíme. Stejně tak se uvidí, zda automobilka nakonec nahradí i verzi 63 něčím jiným. V tuto chvíli létají vzduchem informace o návratu osmiválcového provedení s novým motorem z přepracované třídy S, který by mohl být vyladěn na nějakých 550 až 600 koní. Dnes se tedy auta jako BMW M3 a X3 M nemají čeho bát, ale jednou... Tak či onak Mercedes vykročil správným směrem, jen vážně nevíme, proč vůbec musel udělat tak nesmyslný krok vzad.


Mercedesy GLC od AMG už nejsou čtyřválcové, mají aspoň motor R6. To samé čeká třídu C, zda oba vozy dostanou i motor V8, se teprve uvidí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

