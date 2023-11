Muselo to dát zabrat, BMW ale dokázalo udělat ošklivou příď nové řady 7 ještě odpornější před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Po všech těch kontroverzních designech nových aut z posledních let musíme před BMW vlastně smeknout - asi nikdo jiný by nedokázal stvořit něco tak otřesného, i kdyby se snažil. A jde to ještě dál, Mnichov umí už tak odporný vzhled ještě připepřit.

Víme, že to BMW dělá schválně a víme, že mu podobnými reakcemi vlastně děláme službu, ale proč se pak upejpat, že? Narovinu tedy řeknu, že nová řada 7 je jedním z vizuálně nejodpornějších aut, která jsem kdy viděl. Pokud jeho design spojíte s tmavým odstínem karoserie, dost velká část celého toho nevkusu zanikne, ale když sáhnete po bílé... Kolega mi před pár dny poslal fotky právě takového auta a mohu jen děkovat bohu, že koš u stolu v mé kanceláři má pevné, nikoli tradičněji děravé stěny.

Na nové sedmičce není šik a elegantní prostě nic. Příď vypadá, jako by Predátor s Vetřelcem před pár léty strávili noc na seně, celé auto je absurdně vysoké kvůli možnosti pořídit jej v elektrické verzi s baterií pod podlahou a záď je zoufale nenápaditá. A interiér s obrovským, nikam nezapadajícím displejem před řidičem (jsou to tedy dva displeje, ale tváří se jako jeden)? Ten působí ve v normálních verzích velmi lacině, řečeno diplomaticky. Pokud bych si nové auto vybíral jen očima, k nové řadě 7 chovám přesně nulové sympatie.

BMW ale ví, co dělá. Zákazníci tohoto modelu chtějí vystupovat z řady, chtějí být vidět, chtějí dávat najevo svou mimořádnost, chtějí snad být i nenáviděni a stát se předmětem pohrdání okolí. A všichni ostatní tohle auto stejně dávno nekupují. S trochou nadsázky lze říci, že podobně jako se na každé prase někde vaří voda, i na tohle auto se někde „vaří” skupina zákazníků, není malá a Mnichov s ní umí dobře pracovat. Blahopřejeme mu k tomu, jen proto ale nebudeme říkat, že jde o hezký vůz, když nejde.

Hořce vtipné ale je, že i když zdánlivě nemůže existovat způsob, jak učinit tohle auto ještě odpornějším, on se našel. Platí to alespoň o přídi poté, co BMW začalo nabízet nový prvek příplatkové výbavy. Ten pozmění podobu masky chladiče do ještě větší absurdity - nad vertikální mřížky s ním totiž přibydou dva prvky, které vypadají jako majáky, ale nejsou to ani majáky a není to ani samoúčelný designový prvek.

Jde o projev jakési „funkční ošklivosti”, neboť tyto dvě věci - když už nic jiného - aspoň k něčemu slouží. Jde o projev přítomnosti tzv. BMW Personal Pilotu L3 na palubě, který neznačí nic jiného než zatím nejpokročilejší jízdní asistenční systém značky. Jak jeho jméno naznačuje, dovoluje autonomní jízdu na úrovni SAE 3, tedy alespoň občasné ježdění bez nutnosti věnovat pozornost provozu.

BMW není první, kdo s takovou možností přišel, Mercedes už nějaký ten pátek prodává řešení Drive Pilot schopné též jízdy bez řidiče na úrovni SAE 3. Možnosti systému jsou ale velmi, velmi omezené - v praxi znamenají pouze tolik, že u řady 7 můžete do rychlosti pouhých 60 km/můžete sundat ruce z volantu a oči z vozovky, navíc jen na dálnici. Kdo tak jezdí? To je vhodné leda do kolon.

Možnosti systému jsou tedy podobně jako u Mercedesu značně skromné, v Česku navíc systém nebude fungovat vůbec, není tu legálně použitelný. BMW je o fous dál než Mercedes, neboť Drive Pilot třícípé hvězdy funguje pouze ve dne, když neprší a není moc šero. Personal Pilot L3 od BMW funguje i v noci, počasí ale musí být pořád letní. Pokud jsou splněny podmínky, můžete se koukat třeba na televizi, jak naznačují i uvolněné fotky.

Problémem je, že vaše řada 7 bude s touto funkcí ještě ošklivější. Docela se divíme, že BMW sáhlo po tak humpoláckém řešení - senzory lidaru nejsou do přídě zakomponovány s citem ani trochu, auto působí spíše jako prototyp. Ale třeba je to hra na klasickou strunu - když už dáte 6 000 Eur (asi 147 tisíc Kč) za věc, která je skoro k ničemu, možná chcete, aby všichni viděli, že ji máte. V Česku vám bude dokonale na nic, pokud byste ji přesto chtěli, objednat jde už nyní, dodávky aut s Personal Pilotem L3 pak začnou v březnu. Všem osvojitelům předem gratulujeme k jejich vkusu, ale samozřejmě, každému dle jeho gusta.

BMW Personal Pilot L3 žádný velký „osobní pilot” není, zvládá jezdit jen šedesátkou po dálnici. Příď ale jeho hardware zvládá po vizuální stránce dorazit velmi přesvědčivě! Foto: BMW

Petr Miler

