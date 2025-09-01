Muselo to přijít: Elektrické propadáky Mercedesu po čtyřech letech končí bez nástupce, jejich náhrada šokuje jen neznalé
Petr ProkopecJeště nedávno automobilka naznačovala, že jim dopřeje facelift, zájem o ně je ale zjevně tak mizerný, že tuto agónii nechtěla dál protahovat. Modely EQE a EQE SUV tak končí, přímý nástupce nebude. A nepřímá náhrada - ač nepřekvapí - nutí člověka drbat se na hlavě.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Muselo to přijít: Elektrické propadáky Mercedesu po čtyřech letech končí bez nástupce, jejich náhrada šokuje jen neznalé
1.9.2025 | Petr Prokopec
Ještě nedávno automobilka naznačovala, že jim dopřeje facelift, zájem o ně je ale zjevně tak mizerný, že tuto agónii nechtěla dál protahovat. Modely EQE a EQE SUV tak končí, přímý nástupce nebude. A nepřímá náhrada - ač nepřekvapí - nutí člověka drbat se na hlavě.
Mercedes-Benz poslední dobou připomíná hráče pokeru, který k partii usedl s širokým úsměvem od ucha k uchu s obrovským sebevědomím. Jenže záhy se ukázalo, že v ruce nemá nic. Navíc se ještě dřív odkopal, že to každý druhý dopředu věděl. Během chvilky tak prohrál ranec peněz a od stolu odkráčel jako spráskaný pes.
Většina lidí by si na podobném místě vzala z takového fiaska poučení a pro příště dramaticky změnila strategii, pokud ve hře chtěla dál pokračovat. Jenže u Mercedesu si nejspíš myslí, že s dostatečným počtem opakování stejně neúspěšné strategie jednou dosáhnou opaku. A když to s dvojicí dvojek nedali minule, tentokráte to už vyjde.
Před pár dny tak vyšlo najevo, že automobilka měla urychlit příchod elektrické třídy E. Tu máme očekávat již zkraje roku 2027, od premiéry nás tedy dělí zhruba dvacet měsíců. To není v branži zrovna dlouhá doba, podle dosavadních informací ji navíc třícípá hvězda měla vyplnit faceliftem modelu EQE. Pod tímto názvem se přitom rovněž skrývá elektrický sedan cílící na stejné publikum. Protože ale nejde o úspěšný vůz, nýbrž o propadák první kategorie, nedávali dva kohouti obývající tentýž kurník příliš velký smysl.
Britský Autocar tak nyní uvádí, že na modernizaci EQE už nedojde a automobilka tento model v roce 2026 zařízne bez náhrady. A skončit má rovněž spřízněná verze EQE SUV. Automobilka přímé nástupce nechystá, za sedan z německých Brém by ale měla zaskočit třída C s technologií EQ, tedy jen jinak pojatý elektromobil. SUV, které se montuje v americké Tuscaloose, pro změnu udělá prostor Mercedesu GLC s technologií EQ, který bude debutovat za pár dní na IAA Mobility v Mnichově.
Oba tyto modely jsou postaveny na platformě MB.EA-M, u které lze počítat s 800voltovým elektrickým okruhem. Vůči současným elektromobilům značky jde o dvojnásobné zlepšení, jen tím ovšem novinky nemají uhranout publikum. Třeba GLC EQ zákazníkům nabídne 128litrový přední a 570litrový zadní zavazadelník, zatímco EQE SUV disponovalo jen 520 litry vzadu. Mimo to můžeme očekávat tažnou kapacitu až 2 500 kg, zatímco sedan bude stavět hlavně na technologiích.
Obvykle velmi dobře informovaný kolega Greg Kable dále dodává, že v souladu s předchozími informacemi Mercedes chystá další facelift pro modely EQS a EQS SUV, které skončit nemají, ač úspěšnější opravdu nejsou. Nástupci - či náhrady - totiž přejdou na platformu MB.EA-L, se kterou však má značka zpoždění. Dorazit tak mají nejdříve v roce 2028, přičemž právě to byl důvod, proč nakonec elektrická třída E má rovněž přepřáhnout na MB.EA-M.
Suma sumárum to znamená, že EQE a EQE SUV to mají spočítané. Mercedes tak zahazuje dvojici, se kterou prohrál, co se dalo. Do rukou si ovšem nově hodlá nabrat prakticky ty samé karty a tvářit se znovu jako vítěz. A i když možná budou o něco lepší, stále půjde s třemi trojkami v ruce proti pokeru nebo královskému flashi, které na stůl položí konkurence. Něco takového se zdá být na hlavu, ovšem ve Stuttgartu mají už nějakou chvíli se strategickým myšlením problémy. Nicméně uvidíme až za pár let, jaká moudrý jejich postup byl.
Mercedes EQE končí, stejně jako odvozené EQE SUV, a to po pouhých čtyřech letech na trhu. Němci neúspěšné elektromobily chtějí nahradit dalšími vozy s elektrickým pohonem, pobízení mrtvého koně k běhu tak evidentně vzdát nechtějí. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- Unikla podoba nástupce Audi TT a R8 v jednom, je to ještě o hodně větší tragédie, než jsme doufali
včera
- Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
31.8.2025
- Skutečný Turek na dálnici napodobil českého Turka. Ministr se natočil při víc jak 220 km/h na dálnici, i on pro to má legrační vysvětlení
30.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- BMW Motorrad Vision CE: bez helmy a bez starostí 08:00
- Časový plán GP Katalánska včera 08:12
- Oliveira musí hledat jinou alternativu včera 08:00
- European Bike Week: legendární sraz ve Faak am See 2-7.9.2025 1.9.2025
- Alberto Surra nazpět v Grand Prix 31.8.2025
Nejnovější články
- Nový šéfdesignér Audi skutečně vykradl sám sebe. Otřesný Jaguar byl jeho nápad a velmi podobný německý sporťák je jím též
před 2 hodinami
- Rusové chtějí změnit své železnice k nepoznání. Chystají úplně nové vlaky, rychlý Bouřňák poprvé ukázali i zevnitř
včera
- Elektromobily v Evropě vážně frčí, mezi 30 nejprodávanějšími auty už není ani jeden. A Tesly vypadly i z pomyslné top 50
včera
- Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje
včera
- Mercedes rozprodává všechno, co může jen trochu postrádat, o situaci firmy nic nesvědčí líp
včera
Živá témata na fóru
- Onboard videa 09.02. 20:22 - řidičBOB
- Mercedes - auto pro masy 09.02. 20:14 - M.Z.
- Chlubítko univerzální 09.02. 16:16 - Carrert93
- Autokosmetika 09.02. 16:12 - Carrert93
- Policejní kontroly a měření 09.02. 15:39 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 09.02. 14:48 - pavproch
- Americké vozy a vše kolem nich 09.02. 08:40 - Stepan
- Sněh. řetězy Thule K-summit K23 + K45 09.01. 17:12 - pavproch