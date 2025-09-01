Muselo to přijít: Elektrické propadáky Mercedesu po čtyřech letech končí bez nástupce, jejich náhrada šokuje jen neznalé

Ještě nedávno automobilka naznačovala, že jim dopřeje facelift, zájem o ně je ale zjevně tak mizerný, že tuto agónii nechtěla dál protahovat. Modely EQE a EQE SUV tak končí, přímý nástupce nebude. A nepřímá náhrada - ač nepřekvapí - nutí člověka drbat se na hlavě.

1.9.2025 | Petr Prokopec

Foto: Mercedes-Benz

Ještě nedávno automobilka naznačovala, že jim dopřeje facelift, zájem o ně je ale zjevně tak mizerný, že tuto agónii nechtěla dál protahovat. Modely EQE a EQE SUV tak končí, přímý nástupce nebude. A nepřímá náhrada - ač nepřekvapí - nutí člověka drbat se na hlavě.

Mercedes-Benz poslední dobou připomíná hráče pokeru, který k partii usedl s širokým úsměvem od ucha k uchu s obrovským sebevědomím. Jenže záhy se ukázalo, že v ruce nemá nic. Navíc se ještě dřív odkopal, že to každý druhý dopředu věděl. Během chvilky tak prohrál ranec peněz a od stolu odkráčel jako spráskaný pes.

Většina lidí by si na podobném místě vzala z takového fiaska poučení a pro příště dramaticky změnila strategii, pokud ve hře chtěla dál pokračovat. Jenže u Mercedesu si nejspíš myslí, že s dostatečným počtem opakování stejně neúspěšné strategie jednou dosáhnou opaku. A když to s dvojicí dvojek nedali minule, tentokráte to už vyjde.

Před pár dny tak vyšlo najevo, že automobilka měla urychlit příchod elektrické třídy E. Tu máme očekávat již zkraje roku 2027, od premiéry nás tedy dělí zhruba dvacet měsíců. To není v branži zrovna dlouhá doba, podle dosavadních informací ji navíc třícípá hvězda měla vyplnit faceliftem modelu EQE. Pod tímto názvem se přitom rovněž skrývá elektrický sedan cílící na stejné publikum. Protože ale nejde o úspěšný vůz, nýbrž o propadák první kategorie, nedávali dva kohouti obývající tentýž kurník příliš velký smysl.

Britský Autocar tak nyní uvádí, že na modernizaci EQE už nedojde a automobilka tento model v roce 2026 zařízne bez náhrady. A skončit má rovněž spřízněná verze EQE SUV. Automobilka přímé nástupce nechystá, za sedan z německých Brém by ale měla zaskočit třída C s technologií EQ, tedy jen jinak pojatý elektromobil. SUV, které se montuje v americké Tuscaloose, pro změnu udělá prostor Mercedesu GLC s technologií EQ, který bude debutovat za pár dní na IAA Mobility v Mnichově.

Oba tyto modely jsou postaveny na platformě MB.EA-M, u které lze počítat s 800voltovým elektrickým okruhem. Vůči současným elektromobilům značky jde o dvojnásobné zlepšení, jen tím ovšem novinky nemají uhranout publikum. Třeba GLC EQ zákazníkům nabídne 128litrový přední a 570litrový zadní zavazadelník, zatímco EQE SUV disponovalo jen 520 litry vzadu. Mimo to můžeme očekávat tažnou kapacitu až 2 500 kg, zatímco sedan bude stavět hlavně na technologiích.

Obvykle velmi dobře informovaný kolega Greg Kable dále dodává, že v souladu s předchozími informacemi Mercedes chystá další facelift pro modely EQS a EQS SUV, které skončit nemají, ač úspěšnější opravdu nejsou. Nástupci - či náhrady - totiž přejdou na platformu MB.EA-L, se kterou však má značka zpoždění. Dorazit tak mají nejdříve v roce 2028, přičemž právě to byl důvod, proč nakonec elektrická třída E má rovněž přepřáhnout na MB.EA-M.

Suma sumárum to znamená, že EQE a EQE SUV to mají spočítané. Mercedes tak zahazuje dvojici, se kterou prohrál, co se dalo. Do rukou si ovšem nově hodlá nabrat prakticky ty samé karty a tvářit se znovu jako vítěz. A i když možná budou o něco lepší, stále půjde s třemi trojkami v ruce proti pokeru nebo královskému flashi, které na stůl položí konkurence. Něco takového se zdá být na hlavu, ovšem ve Stuttgartu mají už nějakou chvíli se strategickým myšlením problémy. Nicméně uvidíme až za pár let, jaká moudrý jejich postup byl.


Muselo to přijít: Elektrické propadáky Mercedesu po čtyřech letech končí bez nástupce, jejich náhrada šokuje jen neznalé - 1 - Mercedes EQE 2023 povinne elektromobily pro zamestnance 01Muselo to přijít: Elektrické propadáky Mercedesu po čtyřech letech končí bez nástupce, jejich náhrada šokuje jen neznalé - 2 - Mercedes EQE 2023 povinne elektromobily pro zamestnance 02Muselo to přijít: Elektrické propadáky Mercedesu po čtyřech letech končí bez nástupce, jejich náhrada šokuje jen neznalé - 3 - Mercedes EQE 2023 povinne elektromobily pro zamestnance 03Muselo to přijít: Elektrické propadáky Mercedesu po čtyřech letech končí bez nástupce, jejich náhrada šokuje jen neznalé - 4 - Mercedes-AMG EQE SUV 2022 prvni sada 16Muselo to přijít: Elektrické propadáky Mercedesu po čtyřech letech končí bez nástupce, jejich náhrada šokuje jen neznalé - 5 - Mercedes-AMG EQE SUV 2022 prvni sada 15Muselo to přijít: Elektrické propadáky Mercedesu po čtyřech letech končí bez nástupce, jejich náhrada šokuje jen neznalé - 6 - Mercedes-AMG EQE SUV 2022 prvni sada 26
Mercedes EQE končí, stejně jako odvozené EQE SUV, a to po pouhých čtyřech letech na trhu. Němci neúspěšné elektromobily chtějí nahradit dalšími vozy s elektrickým pohonem, pobízení mrtvého koně k běhu tak evidentně vzdát nechtějí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

