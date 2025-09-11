Muselo to přijít: Škoda zvažuje, jestli zařízne spíš Octavii, nebo skončí Superb
Petr MilerPřejeme šťastnou ruku těm, kteří budou muset takové rozhodnutí učinit, zdá se nevyhnutelné. Svým způsobem je to logický krok, ale opravdu bylo nutné dohnat situaci až do takové krajnosti?
včera | Petr Miler
Přejeme šťastnou ruku těm, kteří budou muset takové rozhodnutí učinit, zdá se nevyhnutelné. Svým způsobem je to logický krok, ale opravdu bylo nutné dohnat situaci až do takové krajnosti?
Je to trend, který ovládá automobilový svět už nějaký ten pátek: Zvětšit, zvětšit, zvětšit. Prakticky každé nové auto - dokonce i takové, u kterého to nejenže nikdo neocení, ale dokonce je to kontraproduktivní - je o podstatný kus větší než jeho předchozí generace. Považuje se to zkrátka za univerzální projev pokroku, posunu vpřed a automobilky jako by se děsily reakcí veřejnosti, pakliže by jejich nový vůz byl náhodou stejně velký jako ten, který nahrazuje. A mezigenerační posuny bývají opravdu značné.
Ne každý výrobce vyrábí dekády srovnatelné modely stejných jmen, vezmeme-li ale třeba takové BMW, pak první generace řady 7 s interním označením E23 měřila na délku 4,86 metru. Ta poslední zvaná G70 ukáže ve stejném ohledu 5,39 metru. Je tedy o 53 cm (to je víc jak půl metru!) delší a také je o víc jak 10 cm vyšší i širší. To je ohromný nárůst, který neminul ani menší modely. A ve výsledku znamená, že nejen současná řada 5, ale také řada 3 je v některých ohledech větším autem, než byla kdysi sedmička - je vyšší, širší a už jen nepatrně kratší.
Někteří si možná řeknou, že je to je prostě evoluce, prostě proces a... ano, je. Má ale za následek, že tím, jak se tyto vozy stávají většími a většími, najednou v nabídce chybí něco menšího. Proto také přišly věci jako řada 1 nebo řada 2 Gran Coupe, které by ještě před pár dekádami neměly smysl jinde než v garáži trpaslíků, kteří zachránili Sněhurku. To je známá věc, problém to ale vytváří i na opačném konci spektra - některé kdysi relativně kompaktní modely se stanou tak velkými, že žádné větší už nedávají smysl. Žádné auto jednou nemůže být dlouhé jako Titanic, nedojeli byste s ním nikam.
Příklad BMW je specifický, jakkoli i tam jistě věci mají limit - současná pětka je tak obří, že se člověk bude sám sebe ptát, k čemu vlastně sedmička. Ale znovu, je to specifický případ, sedmička je symbol luxusních limuzín a někteří lidé ji prostě budou chtít. Ovšem u skromnějších značek jako Škoda už se lidé dávno začali ptát - k čemu mi vlastně bude Superb Combi, když do Octavie Combi narvu tchyně ze všech manželství i s příslušenstvím a ještě naložím motorku?
To je pochopitelně pádný dotaz, zatím ale všichni nedospěli k závěru, že k ničemu. Octavia ještě není tak velká a Superb nabízí něco navíc, ale také to bude mít svůj limit. A když se člověk podívá na koncept nové Octavie, který jako pohřebák působí nejen pro svůj vzhled, ale také proto, že by pobral všechny oběti menší „domácí zabijačky”, protože je velký prakticky jako současný Superb, musí si logicky klást otázku: Opravdu Škoda potřebuje prodávat vedle sebe dva tak obrovské kombíky?
Právě tu dostal o kolegů z Car Throttle Johannes Neft, šéf technického vývoje Škody, který byl překvapivě otevřený. A byť neřekl nic definitivního, jasně uvedl, že přesně na tohle automobilka myslí a Octavia by mohla uvolnit místo Superbu, nebo by ho Superb mohl uvolnit Octavii.
„Ještě jsme o tom nerozhodli, musíme si to ověřit,” řekl Neft a jinými slovy popsal výše zmíněné dilema: „Trochu záleží na tom, jak velké tohle auto chceme mít. Víte, každý vůz s každou generací obvykle trochu roste. A pokud zvětšíte Octavii, velmi se přiblížíte k Superbu.”
Nic ale není náhoda, a pokud je koncept Octavie V tak velký, jasně to ukazuje, kam automobilka směřuje. Kolegové tedy na Nefta trochu víc zatlačili, zda vůz neudělali právě tak velký, aby zastoupil za oba modely, záměrně, dočkali se ale trochu vyhýbavé reakce: „V budoucnu to bude záležet i na velikostech platforem. Jak víte, Volkswagen bude mít vždy škálovatelné platformy v různých délkách a my se musíme rozhodnout, na kterou z nich auto namontujeme,” řekl šéftechnik Škody. A jeho slova lze číst tak, že cestu k zaříznutí jednoho z těchto modelů mu může zhatit jen to, že použije platformu nedovolující jakýsi Octerb nebo Supavii Combi stvořit. Pokud to tedy technika dovolí, nabídka Škody prořídne.
Jak už padlo, je to svým způsobem logický vývoj, ale pořád je třeba se ptát - opravdu automobilka musela dokola nafukovat zejména Octavii, aby se do takového dilematu dostala? Možná by stačilo nechat oběma autům s generacemi nejen stejná jména, ale i podobné rozměry. A zákazníky, kterým začne být Octavia malá, posílat pro Superb. Není právě to jedním z jeho smyslů? Ale to jen tak na okraj.
Automobilce stejně jistě není milé držet v nabídce dva podobné modely relativně klasického ražení, takž na zaříznutí jednoho z těchto typů bychom to do budoucna viděli tak jako tak. A i po premiéře z tohoto týdne sázeli spíš na Superb, že bude tím, kdo si vytáhne nejkratší slámku. Vy?
Už dnes je Octavia tak velká, ... Foto: Škoda Auto
...že je Superb pro spoustu lidí zbytečný. Foto: Škoda Auto
A až dorazí tato Škoda Funeralia, bude to platit tím spíš. Superbu bychom dávali jen čas na dožití v současné generaci. Foto: Škoda Auto
Zdroje: Car Throttle, Škoda Auto
