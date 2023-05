Musk chce díky převratné výrobní metodě prodávat nové modely Tesly po milionech, roboty dokonce po miliardách před 3 hodinami | Petr Prokopec

Přes 5 milionů exemplářů příštích modelů Tesly chce Musk prodávat každý rok po dokončení továrny v Mexiku, jeho humanoidních robotů pak má být třeba až 20 miliarda. Po zkušenostech říká, že jeho nová prohlášení nemáme brát jako závazek, jen mužem velkých slov ale není.

Loni bylo po celém světě vůbec poprvé prodáno přes 10 milionů elektromobilů. Bateriový pohon tak dostal do vínku každý sedmý nový prodaný vůz, což ve srovnání s rokem 2017 představuje značný posun. Tehdy svého majitele našlo celkově přes 85 milionů nových aut, do zásuvky však šlo zapojit pouze 1,2 milionu z nich. Dle prognóz má navíc růst pokračovat i letos, neboť registrace elektromobilů by měly narůst na 17 milionů vozů. Děje se tak hlavně díky Číně, kde bateriový pohon má každé čtvrté prodané auto.

Ve světle těchto dat vlastně není až tak úplně nereálný nový plán Tesly představený Elonem Muskem na setkání s akcionáři. Šéf automobilky totiž oznámil, že se již pracuje na dvou nových elektromobilech, které společně mají potenciál dosáhnout na více než 5 milionů registrací ročně. Souběžně s tím však také dodal, že jde pouze o „Elonův odhad“. Pokud se jej tedy nepovede naplnit, nikdo by Muska neměl žalovat. Další slova šéfa firmy ale dokládají, že v nové produkty má vskutku skoro neochvějnou víru.

Musk totiž dále dodal, že „v případě konstrukce a výrobních technik jsou oba produkty dalece před vším, co průmysl v současné době nabízí“. Odkazuje tím jistě na převratnou novou výrobní metodu, která má být poprvé použita v nové továrně v mexickém Monterrey. Tento postup fakticky ruší klasické montážní linky, místo nichž mají v továrnách vzniknout specializovaná stanoviště, kde by se lidé věnovali určité části vozu. Tyto moduly se následně smontují dohromady.

Tato myšlenka rozhodně není nezajímavá, ovšem nejspíše bude třeba, aby se jí chopil někdo jiný než Tesla. Její realizace totiž vyžaduje naprostou preciznost, ať jde již o lakování, nebo o finální montáž, neboť na koncové stanoviště musí dorazit všechny moduly v tentýž čas, ve stejném barevném odstínu a s identickými vnitřními panely. S něčím takovým je nicméně Tesla na štíru.

Více na tomto poli zatím nemůžeme dodat, snad jen připomenout, že Musk - ač je nepochybně i mužem velkých činů - neproslul zrovna jako člověk naplňující do puntíku své „odhady”. Taková Tesla Roadster druhé generace byla poprvé odhalena už na konci roku 2017, kdy bylo oznámeno, že výroba se rozjede o tři léta později. Nyní tu ovšem máme rok 2023 a vůz prezentovaný jako nové nejrychlejší auto světa je nadále v nedohlednu. Dle Muska by pak sice měl dorazit v roce příštím, stěžejní je však v jeho tvrzení je, že v to pořád jen „doufá“.

Bez zajímavosti pak není ani to, že Tesla pokročila s vývojem svého humanoidního robota. I s ním má Musk velké plány, když počítá s tím, že většina dlouhodobé hodnoty Tesly bude pocházet právě z robota zvaného Optimus, kterého se má prodávat dramaticky více než aut. Musk dokonce hovoří o možnosti uplatnění 10 až 20 miliard takových robotů, což bylo násobně více, než je počet lidí na planetě. To ale jen odpovídá potenciálu, který robot podle Muska má. Jeho rozšíření má vést k „budoucnosti hojnosti, budoucnosti, kde nebude chudoba, kde může mít, co chcete, pokud jde o produkty a služby“. Necháme na vás, abyste na tyto vize udělali vlastní názor.

