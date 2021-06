Musk chystá radikální změnu přístupu Tesly, může s ní ale snadno tvrdě narazit před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AP

Různá přehnaná tvrzení o schopnostech Tesel nemají základ ani tak ve věrných fanoušcích značky, jedním z podstatných důvodů je fakt, že se automobilky vyhýbá regulované placené propagaci. Právě té chce ale nyní využít.

Tesla se od ostatních automobilek liší skoro v každém myslitelném ohledu. Nic jiného než elektromobily nevyráběla, nevyrábí a nejspíše ani vyrábět nebude. Přitom se rozhodla, že nepůjde cestou klasického marketingu, ale bude sázet na ten přímý od neplacených komunikačních kanálů typu sociální sítě až po doporučení mezi zákazníky. Až donedávna tato strategie fungovala, neboť Tesla nepotřebovala oslovovat širší spektrum zákazníků, teď ale začíná drhnout.

Její prvotní zákazníci se totiž cítili být pionýry nové éry automobilismu, a proto značce odpustili velké množství zejména kvalitativních prohřešků. Tak tomu ovšem bylo za časů Modelu S a X, jež si pořizovali lidé, kteří již měli k dispozici jiná auta tyto vozy měly spíše do počtu. S příchodem Modelů 3 a Y pak Tesla srazila cenu, a dostala tak elektrický pohon k početnější klientele, pro řadu zákazníků se však elektromobil z Fremontu stal jediným dopravním prostředkem. Míra tolerance vůči chybám tak razantně klesla.

To se pochopitelně projevilo mnohem větší kritikou, která začala zaznívat prakticky odevšad. S tím automobilku konfrontovali novináři, kteří se již nedali tak snadno odbýt. A proto se Tesla rozhodla, že zredukuje možnost nepříjemných hovorů na minimum a zrušila své PR oddělení. Právě kvůli těmto krokům se ovšem kalifornská automobilka ocitla v poměrně svízelné situaci, ze které nebude jednoduché se dostat.

Už ani její klientela o ní totiž nepěje pouze chvalozpěvy, ale naopak začíná být upřímná. K novinářům se pak značka otočila zády, s médii přímo nespolupracuje, a tak nemůže počítat s jakoukoli velkorysostí. A jelikož firma nepoužívá placenou reklamu, její renomé upadá.

Elon Musk proto na svém oblíbeném komunikačním kanálu, tedy na Twitteru, řekl, že automobilka zvažuje přesun k tradiční placené inzerci. Musk to ve svém vlastními stylu podává jako jedinou cestu, jak se lidé mohou dozvědět pravdu, když jsou média tak ošklivá, jenže ona je to spíše jeho pravda.

Musk napříkla říká, že Tesla má tak dokonalou čističku vzduchu ve svých interiérech, že ostatní automobily překonává desetkrát. Bohužel to nikdo neví a pouze s pomocí reklamy lze prý něco takového dostat k lidem. To je sice pravda, právě tady ale může Tesla tvrdě narazit a poznat, že to, čeho je možné docílit skrze Twitter, není možné dosáhnout reklamou.

Důvodem je, že reklama je v civilizovaných zemích, zejména pak v Evropě, značně regulovaná. Zatímco tedy na Twitteru si může Musk říci, že klimatizace Tesel je desetkrát lepší než u ostatních aut a je to prostě jeho názor, v reklamním sdělení musí jít o průkazný fakt. Jinak bude Tesla za takové reklamy popotahována, souzena a v případě neprůkaznosti trestána.

Tato epizoda tak ve výsledku ukazuje, odkud se také berou ničím nepodložené chvalozpěvy na tu či onu vlastnost Tesly. Prostě je Musk nebo sama automobilka někde řeknou a kde kdo to bere jako fakt. Tedy bral, teď už se Tesle tolik nevěří. A spravit to reklamou bude vzhledem k výše zmíněnému komplikované. Možná by tak nakonec nebylo od věci znovu rozjet PR oddělení a bavit se s novináři jako... s lidmi.

Tesle dosud stačila šeptanda mezi zákazníky. Jenže z dřívější chvály je dnes spíše kritika, která navíc stále častěji zaznívá i od médií. Proto Elon Musk zvažuje, že by automobilka poprvé v historii začala platit za reklamu, to se ale může snadno obrátit proti němu. Foto: Tesla

Maybe we should advertise informationally just so people know stuff like this exists — Elon Musk, the 2nd (@elonmusk) June 16, 2021

Zdroj: Elon Musk@Twitter

Petr Prokopec