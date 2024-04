Musk oznámil, že Tesla v srpnu odhalí samostatně jezdící robotaxík. Investoři mu to baští, i když je to zjevná utopie včera | Petr Prokopec

/ Foto: Netflix, tiskové materiály

Je to jistě dobrý způsob, jak odvést pozornost od aktuálních obchodních nezdarů Tesly, to je ale asi tak všechno. I bývalý technik automobilky u soudu popsal, na jak vratkých nohách funkce jako Autopilot a FSD stojí.

Antura Reuters před pár dny uvedla, že Tesla odpískala svůj levný elektromobil, který pod názvem Model 2 slibovala řadu let. Místo toho se prioritou měl stát program robotických taxíků. Elon Musk v reakci na to na svém účtu na sociální síti X (dříve Twitter) uvedl, že Reuters „znovu lže“, nicméně jen pár hodin na to se šéf automobilky na oblíbený komunikační kanál vrátil, aby světu oznámil, že Tesla představí svůj robotický taxík 8. srpna letošního roku. O den později pak uvedl, že vozy značky osazené autonomním řízením FSD (Full Self-Driving) již celkově najely jednu miliardu mil, tedy 1,6 miliardy kilometrů.

Ani v nejmenším nejde o zanedbatelnou porci. Její výše navíc neustále stoupá, neboť Tesla každým dnem získává od svých zákazníků data z najetých 2,5 milionu mil (4 mil. km). Oproti tomu třeba takové Waymo za celou dobu svého fungování zvládlo se svou flotilou najet pouze něco málo přes 10 milionů mil (16 mil. km). Na jedné straně tedy lze věřit tomu, že Tesla má potenciál dokázat to, co dosud nikdo jiný nezvládl. Jen to samo o sobě ale neznamená, že spolehlivý systém autonomního řízení dokáže vyvinout, podle nás je to v jakkoli dohledné době technicky nemožné.

Přesto tomu někteří investoři věří a akcie firmy okamžitě poslali okamžitě výš, jak rekapituluje Yahoo Finance. Třeba zakladatelka fondu ARK Invest Cathie Wood je s Muskem na jedné lodi a předpokládá, že hodnota firmy se díky robotaxíkům zvedne až na 10 bilionů dolarů (cca 233,46 bil. Kč). Skeptičtěji uvažující část publika ale má výhrady.

Tesla se totiž soustavně snaží o to, aby jí autonomní řízení vyšlo co nejlevněji. Technologie tak v případě této značky již přišla o radary i senzory, neboť dle Muska musí autům stačit kamery, když lidem stačí oči. Že taková domněnka je mylná, se ukázalo během řady incidentů. Havárií navíc mohlo být daleko víc, časti z nich ovšem lidé dokázali zabránit, a to přesto, že jim systém předal kontrolu nad vozem náhle a bez předchozího varování. Podstatou robotaxíků je však absence volantu, pedálů a tedy i řidiče z masa a kostí.

Je pochopitelně otázkou, co přesně si pod daným pojmem představuje Musk. Když nicméně daný program před osmi lety avizoval, mluvil o tom, kterak majitelé většiny Tesel svá auta využívají jen po 5 či 10 procent celkového vlastnictví. A právě takovým lidem by elektromobily měly začít vydělávat, neboť postačí, aby je jejich majitel zařadil do programu sdílené flotily. Ostatní si je pak budou moci přivolat, nechat se jimi odvézt na místo určení, aniž by sáhli na volant, poté se auta vrátit vlastními silami.

Myšlenka je to jistě dobrá, nicméně plnohodnotné autonomní řízení slibuje Elon Musk rok co rok už dekádu. A zatím Tesla nic takového nevytvořila, místo toho pouze slibuje. Mnozí řidiči tak uvěřili tomu, že Autopilot či FSD dělají přesně to, co naznačuje jejich název. Dnes je ale oplakávají jejich příbuzní, jako je tomu v případě Waltera Huanga. Tento technik Applu totiž zahynul poté, co jeho Model X narazil do betonových svodidel na kalifornské dálnici. Rodina pak Teslu žaluje, přičemž k dispozici má nově svědectví jednoho z techniků Tesly, jak si všiml Business Insider.

Akshay Phatak vypověděl, že autonomní systém vozu je založen primárně na sledování silničního značení, tedy na čárách namalovaných na vozovce. Tím ale víceméně odpovídá popisu, jaký máme spojený s aktivním monitoringem jízdních pruhů. Rozhodně se tedy nejedná o technologii, které by měl člověk svěřit svůj život, neboť její spolehlivost se odvíjí od toho, jak moc jsou ony čáry viditelné. V případě Huanga měl systém zaznamenat ty lépe značené nalevo od své trasy, a proto ji změnil, což ovšem vůz poslalo do zmiňovaných svodidel.

Od roku 2018 pochopitelně Tesla ušla značný kus cesty, během ní ale - jak již bylo zmíněno - hodila přes palubu radary a senzory. A jen kamery dnešním autonomním vozům nestačí, zvláště pokud se mají po silnici pohybovat zcela samovolně a bez dozoru. Nezbývá tak vlastně, než doufat, že Tesla nakonec bude ony robotaxíky zpočátku provozovat jen na pár úsecích, jenž jsou dobře zmapované a kde nic nehrozí. Publikum to ze židle nevytrhne, investoři by ale mohli zajásat a hnát hodnotu značky znovu hodně vysoko.

Suma sumárum tak Musk jen znovu potvrdil, kterak dokáže v byznysu chodit. Poslední dobou totiž na Teslu bylo nahlíženo spíše negativně, a to nikoli jen kvůli neustálým slibům spojeným se základním modelem. Značka totiž za první letošní kvartál prodala výrazně méně aut, než se čekalo. Mnoho těch neudaných navíc marně čeká na zákazníky na jejích skladech, přičemž bez snížení cen a reklamy by se jich Tesla již nezbavila. Něco takového Wall Street znervóznilo a by robotaxíky na na chvíli investory nadchly, nečekáme, že by trend růstu akcí firmy měl dlouhého chování.

Stane se z pomalu každé prodané Tesly od srpna letošního roku robotický taxík? Příliš jisti si tím nejsme a s ohledem na zdraví všech účastníků silničního provozu vlastně i doufáme, že nikoliv. Foto: Tesla

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Zdroje: Reuters, Elon Musk@X, Yahoo Finance, Business Insider

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.