Elon Musk přiznal, že autonomní řízení Tesly za moc nestojí, hlavní důvod je jasný

Když vás chválí někdejší kritik, nejspíše se začnete dmout pýchou. Elon Musk ale kupodivu zareagoval zcela opačně a přiznal, že ani on ze systémů Tesly není nadšený.

V posledních týdnech zuří na sociálních sítích válka, kterou rozpoutali Ross Gerber a Mike Levine. První je dlouholetým investorem Tesly, druhý pak šéfem Fordu pro komunikaci v Severní Americe. A jak asi již začínáte tušit, důvodem roztržky jsou elektromobily. Gerberovi se totiž nelíbí, kterak si dealeři modrého oválu účtují přirážku ve výši až čtvrt milionu korun za Mustang Mach-E, který se ukázal být trefou do černého, a to i přes jeho hlučnost při dobíjení.

Levine k tomu podotkl, že kalifornská automobilka si účtuje stejné peníze za technologii Full Self-Driving, která ale má ke skutečnému autonomnímu řízení daleko. Dle jeho názoru jde o daleko horší způsob, jak obrat zákazníky o peníze. „Zájemci o Mach-E vždy odjedou s autem. Zájemci o Teslu ovšem odjíždí jen s prázdnými sliby,“ říká Levine. Necháme na vás, na jaké straně v tomto sporu stojíte, do hry se ale postupem času vložily další dvě osoby.

Tou první je Sandy Munro, který od roku 1988 stojí v čele vlastní společnosti věnující se rozborkám aut. Na základě toho pak Munro radí automobilkám, kde mohou své produkty či jejich výrobu zlepšit či zefektivnit. Mimo jiné tak učinil již několikrát i u Tesly, na jejíž nejnovější Model S Plaid se teprve chystá. Svou upřímností přitom Munro zpočátku pochopitelně nepadl Elonu Muskovi zrovna do oka, nicméně posléze šéf Tesly jeho schopnosti ocenil. Munro nyní Muskovi lichotí, jak může a v recenzi Fordu Mustang Mach-E uvedl, že ač se jedná o dobrý produkt, v případě autonomního řízení se modrý ovál ještě má co učit, a to právě od Tesly.

Toto prohlášení je překvapivé a jen ukazuje, že Munro ztratil zdravý odstup - k systému FSD se většina automobilových expertů vyjadřuje spíše negativně. Ještě více ale může zaskočit Muskova reakce. Ten totiž otevřeně přiznal, že poslední verze FSD „není skvělá, ovšem tým Autopilotu/AI pracuje na zlepšeních tak rychle, jak jen je to možné“. Zároveň se pak snažil osvětlit, co za problémy stojí a zmiňuje neurální síť, realita ale bude jinde.

Tesly mají evidentně problém s tím, že automobilka sebrala novějším verzím svých aut radary a je jasné, že software s nimi nemůže pracovat ani v případě těch starších. Celé rádoby-autonomní řízení tedy spoléhá především na kamery, což se v praxi ukazuje být velmi ošidným. Do budoucna lze jistě čekat zlepšení, otázkou ale je, zda bez radarů budou auta vůbec kdy schopna tak přesně mapovat svět kolem sebe, jak by bylo třeba. Jsme spíše skeptičtí, čas ukáže více - v tuto chvíli je jasné jen to, že fungování systému je tak nepřesvědčivé, že to ani Elon Musk nemíní zastírat.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.



We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.