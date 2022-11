Elon Musk nechtěně přiznal, že elektromobily Tesly nedosáhly za posledních 5 let žádného pokroku včera | Petr Prokopec

Pokrok nezastavíš, říká se. A ve světě aut by to mělo platit především o elektromobilech, do kterých jsou investovány ohromné peníze v očekávání jejich přibližování se spalovacím vozům. Za pět let by se tedy měly dít skoro zázraky, v případě Tesly Semi se ale v klíčových ohledech nezměnilo nic.

Před pěti lety Elon Musk ohromil svět parametry nového tahače Tesly nazvaného jednoduše Semi. Vůz měl dorazit na trh v roce 2019 a v roce 2022 se vyrábět ve 100 tisících exemplářů ročně. Jeho klíčovým parametrem bylo už v roce 2017 to, že zvládá až 500 mil neboli 805 km na jedno nabití při zatížení 80 tisíci librami (36 tunami) nákladu. Celý svět pak měla pokrýt síť nových Megachargerů, které by i za pomoci solární energie zvládly doplnit baterie tahače na 80 procent kapacity za 30 minut. A to už ani nemluvíme o tom, že se tak mělo stát za „garantovaných nízkých cen elektřiny”. Dnes tu máme rok 2022 a můžeme směle říci, že z těchto plánů bylo naplněno jediné: Nic.

To ale nakonec u Tesly zase tak nepřekvapí, byť tentokrát je časový rozestup mezi velkolepým představením a ničím opravdu velký. Nedá se ovšem říci, že by Tesla nedělala nic a s tří- až čtyřletým zpožděním Semi do výroby skutečně dostane. Za pět let od premiéry by se pak zprvu zmíněné parametry měly stát dramaticky lepšími, však jsme skoro každý den ujišťováni, jak vývoj elektromobilů míří mílovými kroky vpřed. A Tesla je přece na vrcholu vývoje. I v tomto ohledu se ale odehrálo úplně to samé: Nic.

Musk totiž o víkendu na svém oblíbeném informačním kanálu, který si pro jistotu celý koupil, oznámil, že vývojový tým čerstvě zvládl s tahačem ujet 500 mil na jedno nabití. Abychom ale automobilce nekřivdili, jedna věc se přece jen změnila - tuto vzdálenost měl tahač zvládnou ujet s nákladem o hmotnosti 81 tisíc liber (36,74 tuny) místo původně zmiňovaných 80 tisíc liber (36,28 tuny). To ale berte spíše jako pokus o humor - Musk přiznal, že výrobce za 5 let nedosáhl na poli klíčového aspektu elektrických aut žádného posunu, hlavní parametr vozu je pořád stejný.

Musk navíc nezmínil, jaká byla rychlost vozu či jaká byla okolní teplota, prostě žádné další parametry. Souběžně s tím nedal do placu ani náznak důkazu, že se tak opravdu stalo, lidem zkrátka musí stačit jeho slovo. Což u člověka, který je proslulý nedodržováním vlastních termínů, vybízí k obezřetnosti. Ve finále tedy víme vlastně jen to, že Musk pořád slibuje to samé. A Tesla už pravděpodobně dodrží slib, že 1. prosince s velkou pompou předá první Semi, který si převezme společnost PepsiCo. Na konci roku, kdy měla vyrábět 100 tisíc takových aut ročně.

Pro Teslu se tím otevře nová kapitola, zároveň se nicméně automobilka vystavuje dříve nepoznanému riziku. Je totiž třeba si uvědomit, že Semi bude odebírán mezinárodními korporacemi, k nimž se - pakliže nebudou elektrické tahače brát jen jako marketingovou záležitost - Musk nebude moci chovat stejně arogantně, jako tomu bylo v případě jednotlivých soukromých zákazníků, pakliže vozy nebudou pro tyto společnosti znamenat přínos. A spory s PepsiCo, Walmartem, FedExem, DHL či Anheuser-Busch mohou být pro Teslu velmi bolavé.

Pro dnešek už jen dodáme, že Semi by měl bez připojeného přívěsu zvládat zrychlení z klidu na stovku za 5 sekund a s přívěsem za 20 sekund. To jsou opravdu neskutečná čísla, i když zrovna ta pro koncové zákazníky nejsou až tak důležitá. Je totiž nad slunce jasné, že s každým takovým razantním sešlápnutím pedálu zmizí z baterií pár desítek kilometrů dojezdu. V té chvíli by firmě PepsiCo nepomohlo ani to, že si Megacharger nechala instalovat v pobočce v Modestu. Což je mimochodem pomalu vše, co z „celosvětové sítě” těchto nabíječek, která měla už dávno vznikout, v tuto chvíli existuje.

Vůbec první Tesla Semi má být tento týden předána firmě PepsiCo. Stane se tak na konci roku, kdy měla automobilka vyrábět 100 tisíc takových aut za za rok. Jeho parametry jsou pak úplně stejné jako před pět léty. Foto: Tesla

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs! — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Zdroj: Elon Musk@Twitter přes Auto Evolution

