Musk přiznal, že Tesla se Cybetruckem dělá znovu stejnou chybu, rozjet výrobu ve velkém bude chtít „krev, pot a slzy“

/ Foto: Tesla

Někteří se ze svých minulých chyb poučí a jiní... No jiní prostě ne. Jinak nepochybně vysoce inteligentní Elon Musk sice dříve pochopil, co firma udělala špatně s Modelem X, přesto nyní vstoupila do podobné řeky se Cybertruckem. A bude ji to znovu bolet.

Nadešel den D, namísto vylodění spojeneckých vojsk v Normandii ovšem budeme moci v nočních hodinách sledovat slavnostní předání vůbec prvních produkčních Tesel Cybertruck. Jde nicméně o pouhé divadlo, které má zřejmě uchlácholit investory a fanoušky značky, že se alespoň něco pozitivního děje. Ve středu dění totiž bude pouhých deset aut, jichž se navíc nedočkají regulérní zákazníci. Místo toho je Tesla předá svým zaměstnancům, kteří za elektrický pick-up ani nemuseli platit. Mají jej pouze zapůjčený, neboť je třeba odladit spoustu zbývajících problémů.

Kdy přesně se ovšem dočkají běžní lidé? To je otázka, na kterou nezná odpověď nikdo, možná ani Elon Musk. Ten totiž nově uvedl, že montážní linky továrny v Austinu se rozjedou naplno až v horizontu 12 a 18 měsíců. Toto období má přitom být plné „krve, potu a slz“. Šéf Tesly zároveň uvedl, že na kapacitu 250 tisíc kusů ročně se automobilka dostane nejdříve v roce 2025. Ač si tedy Musk splnil sen, o kterém mluví již dobrou dekádu, pro samotnou automobilku se Cybertruck stává noční můrou.

Smutné pro automobilku je, že vše působí dojmem, jako by znovu vstoupila do stejné řeky, znovu udělala stejnou chybu. Jak informuje agentura Bloomberg, Cybertruck se zdá být velkým krokem zpět vedle toho, jak Tesla pokročila ve svém přístupu k výrobě automobilů. Naposledy podobná slova Musk použil v souvislosti s Modelem X, který nikdy nedosáhl vysoký prodejů kvůli tomu, co sám Elon M. označil za „aroganci”. Byl to takový dort pejska a kočičky: „Do Modelu X jsme najednou nacpali všechny skvělé věci, které jsme si dokázali představit. To je hrozná strategie. Ve skutečnosti chcete začít jednoduše a postupem času věci přidávat,” uvedl svého času přímo šéf Tesly. Teď ale jako by dělal to samé, navíc s nesmysly, které po automobilce nikdo nechtěl.

Eric Noble, prezident společnosti The CarLab, která s automobilkami konzultuje podobu jejich novinek, to potvrzuje a problémy firmy překvapen není. Dle něj je základním problémem Cybertrucku zbytečná snaha Tesly jít v příliš mnoha směrech vlastní cestou. „Trh nechtěl karoserii z nerezové oceli, šílené konfiguraci korby, ztřeštěné střešní linii nebo hrozivé viditelnosti do stran. Toto všechno jsou odpovědi na otázky, které nikdo, kdo se pohybuje na trhu s pick-upy, nikdy nepoložil,“ říká Noble.

Vzhled vozu se tak stal pověstnou oboustrannou mincí. Až dosud byl totiž vnímán spíše pozitivně, neboť Tesle měl přivát zhruba dva miliony rezervací. Nyní tu ovšem máme povětšinou negativa. Tím asi stěžejním bude aerodynamika. Automobilka zatím ještě nevyrukovala s oficiálními daty, nicméně z počítačových simulací vyplývá, že větrný koeficient Cybetrucku vyšplhá až na Cd 0,39 či 0,44. V podstatě se tak bavíme o aerodynamice cihly, což pro elektromobil není nic dobrého.

Aby totiž vozy s bateriovým pohonem mohly nabídnout alespoň nějakou využitelnost, je třeba, aby proplouvaly vzduchem jako žhavý nůž rozteklým máslem. K tomu má ale Cybertruck zjevně velmi daleko. Navíc je citelně menší, než tomu bylo v případě konceptu. Oproti tomu také výrazně podražil, neboť základní jednomotorová varianta nemá dorazit vůbec. Ta třímotorová se pak objeví až někdy v závěru příštího roku, do té doby bude k mání jen dvoumotorová.

Vše jsou zatím jen neoficiální informace, jisté potvrzení všech možných problémů však aktuálně přišlo přímo od Tesly. Automobilka totiž na svém webu vypnula možnost auto předobjednávat. To je v den oné slavnostní premiéry překvapivé, přeci jen se dalo čekat, že předání oněch prvních aut povede k většímu zájmu publika. Tedy pokud by vše bylo v pořádku, což zjevně není.

Musk již dříve uvedl, že se Cybertruckem si automobilka vykopala vlastní hrob. Nejnovější informace tomu jen odpovídají. Foto: Tesla

Here is my updated range calculation for Cybertruck:



Scenario 1: Drag Coefficient is 0.39 (https://t.co/czuC43t4K6)

• EPA-Rated Range: 293 mi

• Range at 70 mph: 263 mi



Scenario 2: Drag Coefficient is 0.44 (https://t.co/AhsbOSWYoy)

• Rated Range: 268 mi

• At 70 mph: 240 mi pic.twitter.com/FrubSmgcAt — Troy Teslike (@TroyTeslike) November 29, 2023

Petr Prokopec

