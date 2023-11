Musk se nevzdává. Stávku Švédů označil za šílenou, nepracující zaměstnance Tesla obešla včera | Petr Prokopec

Jde o pozoruhodný konflikt dvou úplně jiných pracovních kultur - extrémně socialistické švédské na straně jedné a na tomto poli pořád hodně tržní americké na straně druhé. Tušíme, že vše nevyhnutelně skončí kompromisem, zatím ale obě strany dál hloubí zákopy.

Letošní rok se zdá být rokem stávek. Není tomu dlouho, co v Hollywoodu skončila ta scénáristická a herecká. Podobně je tomu i v případě snah odborové organizace UAW (United Auto Workers), která se pustila do křížku s automobilkami Ford, General Motors a Stellantis a některými dalšími automobilovými firmami. A stávky se nevyhýbají ani Česku, neboť jedné velké, původně školské budeme svědky už toto pondělí, kdy se práce podle odborů zastaví ve stovkách firem a zapojí se do ní zhruba milion lidí. Je bizarní přinejmenším v tom, že odpor proti současnému vedení země je tak velký, že stávka má nezřídka i podporu zaměstnavatelů, proti kterým jinak bývá namířena - společný nepřítel zjevně stačí.

Dění u nás se ale dnes věnovat nechceme. Místo toho si posvítíme na stávku, která aktuálně probíhá ve Švédsku a je namířena proti Tesle. Její podhoubí už jsme zmapovali, a tak jen stručně zopakujeme to hlavní. Problémy v Skandinávii má Tesla už od konce října, kdy zhruba 130 zaměstnanců firma odmítlo pokračovat v práci, neboť automobilka odmítla podepsat kolektivní smlouvu s odbory IF Metall. Tuto politiku Tesla zastává v celém světě a ze Švédska nehodlá dělat výjimku. Tamní socialistické zřízení ale takový přístup skoro nezná, a tak je zdrojem velkých rozbrojů.

Oněch 130 lidí by firma nějak nahradila z jiných zdrojů, protože ale rovnostáři obvykle drží při sobě, dočkali se zaměstnanci Tesly podpory i z úplně jiných oborů. V návaznosti na to tak začali Teslu bojkotovat další a například zaměstnanci přístavů blokují vykládku nových Tesel z lodí. Posléze se ke stávce přidaly i uklízečky starající se o čistotu v showroomech značky, stejně jako elektrikáři, jenž měli na starost péči o síť Superchargerů. A tak by šlo pokračovat ještě dlouho, proti Tese se obrátili i pošťáci.

Mohlo by se zdát, že to aktivity firmy v zemi musí paralyzovat a k dohodě brzy dojde, ale nestalo se. Tesla nepracující zaměstnance dál účinně obchází a třeba s těmi z přístavů si poradila tak, že auta do země dopravuje z okolních států po silnici. Organizace IF Metall pak uvedla, že si automobilka najala stávkokazy. Odpor ale sílí i z druhé strany, automobilka má nejnověji problém s přihlašováním nově prodaných aut.

Musk se přesto nevzdává a dění ve Švédsku označil za „šílené“. A chápeme to, z pohledu Američana jde o krajně neobvyklý postup. Pořád ale platí rčení jako „jiný kraj, jiný mrav“, a tak Tesle asi nezbude než svůj přístup změkčit. Dnes konstatuje jen tolik, že žádnou kolektivní smlouvu prostě nepodepíše, protože „to nedělá nikde na světě“.

Ze Švédska se ale pod tíhou tamních dotací a omezení stal jeden z největších trhů s elektrickými auty v Evropě, na kterém navíc Tesla kraluje. Odepsat si ho asi netroufne, a tak zřejmě nezbude než počkat na chvíli, než se svými požadavky přiblíží představám Tesly i zaměstnanci. Zatím to můžeme zpovzdálí sledovat s pobavením, jakkoli je nepravděpodobné, že by se dosavadním vývojem kterákoli ze stran bavila.

Model Y je pro letošek ve Švédsku nejprodávanějším elektromobilem, v září navíc dosáhl druhého nejlepšího měsíčního výsledku - z celkových 28 135 registrací (bez ohledu na pohon či značku) na něj totiž připadlo 3 050 kusů. Stávka tak Teslu jistě bolí, i proto ji Musk nazývá šílenou, uhnout ale zatím nehodlá. Foto: Tesla

