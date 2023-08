Muž investoval 2,2 milionu Kč, aby jezdil elektromobilem, při prvním rodinném výletu si raději půjčil spalovací auto před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Dnes o elektromobilech hovoří jako o „největším podvodu moderní doby”. Je to dokonale výmluvný příběh o tom, jak složité je nahradit naprosto spalovací auto elektrickým, i když hodně chcete, aby vše fungovalo. Tento majitel s ním nebyl schopen dokončit ani první rodinný výlet.

Neuběhly ani dva týdne od chvíle, kdy jsme vám vykreslili neuvěřitelnou marnost, s jakou se VW snaží ukázat použitelnost elektromobilů. Svou snahou ukazuje jen opak, neboť vykreslil, jak pomalé a složité je přejet s jedním z jeho modelů velkou zemi typu Kanada. My jsme navíc dodali, že i pro tak mizerný výsledek muselo všechno jít naprosto přesně podle plánu s dopřednou rezervací dobíjecích stojanů apod. Stačil by jeden zádrhel a vše by bývalo dopadlo ještě hůř.

Jak to funguje ve skutečném životě - a nikoli v marketingových pohádkách pro dospělé - nyní přiblížil jeden z právě kanadských majitelů elektrického Fordu F-150 Lightning. Muž jménem Dalbir Bala si podle reportáže Fox Business koupil letos v lednu americký pick-up za 115 000 kanadských dolarů bez daně (asi 1,65 milionu Kč) s cílem používat ho pro práci i zábavu typu ježdění na chatu či rybaření. Pro elektrický pohon se rozhodl podle svých slov kvůli tomu, že chtěl být „odpovědným občanem“, jakkoli pošetile to zní. A nedá se říci, že by cokoli podcenil.

Aby pro něj elektromobilita byla řešením, brzy po pořízení vozu si musel nainstalovat nabíječky u sebe doma i v práci, což jej v přepočtu stálo dalších víc jak 220 tisíc Kč. Protože chtěl být skutečně ohleduplný k přírodě, přidal ještě investici přes 130 tisíc Kč do rozšíření solárních panelů na střeše svého domu. Celkově tak i s daněmi a dalšími poplatky investoval skoro 2,2 milionu Kč, aby s elektrickým autem mohl efektivně jezdit. A už soudě podle zmíněného je pro něj skoro ideálním uživatelem, přesto se jeho vlastnictví postupně změnilo v noční můru.

Problémy byly už se samotným autem, když mu Ford měsíce opravoval následky drobné nehody na předním nárazníku a nebyl schopen mu řádně vysvětlit, proč to trvá tak dlouho. Ale bylo to až následné běžné používání vozu, která muže v odhodlání jít elektrickou cestou zradila. Pomyslnou poslední kapkou se pak stal výlet, na nějž vyrazil s rodinou.

S tou se vydal z Winnipegu do amerického Chicaga, což není blízko, je to ale pořád o dost kratší cesta než ta z propagačního „rekordu” VW. Už první zastávka na dobití ve Fargo v Severní Dakotě nebyla ideální, neboť nabít baterie F-150 Lightning z 10 procent na 90 trvalo asi dvě hodiny. S dojezdem 346 km po dobití udělal druhou zastávku v Albertville v Minnesotě, kde doporučená nabíječka nefungovala a na telefonní číslo slibující v takovém případě pomoc se nešlo dovolat. Bala tedy zkusil zajet k jiné nabíjecí stanici v Elk River v Minnesotě, kde nabíječka opět nešla. „Ta naprostá bezmoc byla ohromující. Moje děti a manželka se v tuto chvíli opravdu bály a byly ve stresu,” říká dnes.

Se zbývajícím dojezdem asi 19 kilometrů už nebyly v dosahu další stanice, a tak majitel zavolal odtahovku, nechal svůj Lightning v servisu Fordu a raději si z půjčovny vzal spalovací Toyotu 4Runner, aby dojel do Chicaga. Jeho pokud zvládnout dlouhý výlet s elektromobilem tak selhal po prvních pár stovkách kilometrů docela obvyklým způsobem. Zbytek zvládl Toyotou a na cestě zpět si v servisu opět vyzvedl svůj (dobitý) elektrický Ford a dojel s ním zdárně domů.

„Nemůžu s ním jezdit na svou chatu u jezera. Nemůžu s ním vyrazit na kempování do divočiny. Nemůžu s ním jet ani na výlet. Můžu s ním jezdit jen ve městě - je to největší podvod moderní doby,” říká dnes majitel vozu, který míří zpět ke spalovacím modelům. Je to přesně ta zkušenost, která ukazuje, jaká osina v zadnici se z pokusu používat elektromobil jako úplně normální auto může stát, a to navzdory milionovým investicím, řádné přípravě a odhodlání strpět některé neřešitelné problémy. Prostě to nejde.

Vyjádření Fordu k celé věci je tragikomické, když automobilka diplomaticky přiznává, že dojezd mohou ovlivnit počasí i zeměpisné aspekty. A že uznává „některé výzvy, kterým elektromobily čelí”. Asi bychom zvolili jiný slovník - Ford vsadil na mrtvého koně a tento muž to udělal s ním. Zákazník už to poznal a z mrtvého koně sesedl, možná pro automobilky nadešel čas jej napodobit...

Ford F-150 Lightning má některé zajímavé vychytávky, jako auto není ale ani zdaleka použitelný tak jako spalovací vozy. Jeden z Kanaďanů to tvrdě poznal na vlastní kůži. Foto: Ford

Zdroj: Fox Business

