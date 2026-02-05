Může za to Clarkson? Pohádka o nekonečném růstu čínského tygra se rozplývá, BYD po prudkém poklesů prodejů neví co s auty
Petr ProkopecSama automobilka si pro loňský rok věštila další výrazný růst. A letos měl přijít další. Realita ale za očekáváními dalece zaostává a tušíme, že nepřízeň Jeremyho Clarksona BYD také nepomůže. Hlavní problémy jsou ale jinde.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Růst, jaký zaznamenal v posledních letech čínský BYD, v automobilovém světě nemá obdoby. Ještě v roce 2021 totiž tato značka měla na kontě 749 325 registrací. Loni však prodala 4 602 436 nových aut, pročež se dostala mezi deset největších výrobců aut na světě. Na oslavy ale nejspíš nedošlo, místo toho musí vedení značky řešit, co si počne s neprodanými auty. Na začátku loňského totiž firma předpokládala, že její roční prodeje narostou na 5,5 milionu aut. A letos měla prodat ještě o další milion aut víc. K ničemu z toho ale nemíří.
Z takových prognóz už nezbyl ani papír, na který byly kdysi napsány. Loni v červenci totiž tento čínský tygr zaznamenal první větší překážku při své cestě na výsluní, když se jeho aktuální prodeje oproti těm předloňským zvedly jen o pár aut. Podobně tomu bylo i v srpnu. V září pak dokonce došlo na propad, který se navíc od té doby nezastavil. Nůžky se naneštěstí dál rozevíraly a v prosinci činil mezi prodeji za roky 2024 a 2025 činil skoro 100 tisíc aut. Stále to však byl „čajíček“ oproti letošnímu lednu.
Aktuálně totiž BYD oznámil, že za první měsíc roku dokázal prodat jen 210 051 nových vozů. Registrace automobilky se tak propadly o 30,1 procenta vůči loňskému lednu a o 50 procent oproti prosinci 2025. Dobrou zprávou pak sice je růst exportu o 51,5 procenta na 100 482 vozů, takže výsměšná recenze Jeremy Clarkson na jeden z BYDů za to nemůže. Ale do budoucna může i ta sehrát svou roli - za celý letošní rok má vývoz automobilky vzrůst na 1,3 milionu aut, což se také nemusí stát. Ostatně původní plán počítal dokonce s 1,6 milionem aut...
Vývoz navíc pro čínské výrobce začíná být důležitější než domácí prodeje. Říše středu totiž začíná hlavně bateriovému pohonu nastavovat méně vlídnou tvář než dosud. Od začátku tohoto roku totiž klientela musí platit 5procentní nákupní daň, od které byly elektromobily dříve osvobozeny. Pryč jsou navíc mnohé dotace, ať již národní nebo lokální. Kromě toho politici utahují velkým a výkonným elektroautům, což povede k tomu, že nebudou moci legálně do prodeje, pokud se nedočkají spalovacího generátoru a menších baterií.
To ovšem představuje dodatečné náklady, které bude těžké vykompenzovat, neboť právě BYD je tou značkou, která v Číně odstartovala obchodní válku a začala ceny tlačit pod výrobní úroveň. Mohla si to dovolit právě díky situaci na čínském trhu, jenže ta se nyní změnila. Výrazné zdražení si pak značka dovolit nemůže, v té chvíli totiž riskuje úprk klientely ke konkurenci. Stejně tak nemůže polevit ve výrobě, neboť náklady na uzdě drží mimo jiné masovost veškeré její produkce.
BYD si tedy v podstatě upletl oprátku, do které navíc dobrovolně strčil hlavu. A nyní doufá, že se mu povede se z této smyčky vyvléknout dříve, než nějaký náhodný kolemjdoucí podkopne stoličku, na které značka stojí. Export je pak vlastně jedinou volbou, pokud se tedy BYD nehodlá vrátit k čistě spalovacím motorům. Aktuálně totiž strádají jak jeho elektromobily (meziroční propad o 33,6 procenta), tak i plug-in hybridy, na které v lednu připadlo 122 269 registrací (-28,53 procenta). Výroba navíc s tak dramatickými výkyvy prodejů nepočítala, po takže automobilka neví co s auty, která má na skladech, což její situaci též neprospívá. Tohle bude ještě zajímavé.
BYD se dosud vezl na tak úspěšné vlně, až to bralo dech. Jenže loni v září se toto soukolí zadrhlo a od té doby to s firmou jde jen z kopce. Foto: BYD
Zdroj: Focus
