My jsme vám to říkali: Japonci se mohou jen smát evropským a americkým automobilkám, jak si vylamují zuby na elektromobilech včera | Petr Miler

/ Foto: Brendan McDermid, Reuters

Někteří zejména evropští výrobci aut ještě před pár měsíci ubezpečovali o platnosti svých elektrických plánů, teď už je ale mění. Japonci byli obezřetnější a byť se za to ještě nedávno dočkali jen očerňování, ve výsledku bodují.

Dnes už je snad každému soudnému člověku jasné, že plány na bleskovou elektrifikaci osobní automobilové dopravy narazily na svou technickou a ekonomickou neuskutečnitelnost. Tedy přesně na ty limity, na které od začátku narazit musely. Samo o sobě to neznamená, že se stejného výsledku jednoho dne nedočkáme, představy o schůdnosti prakticky okamžitého (optikou výrobních cyklů jednotlivých modelů aut) ukončení výroby spalovacích vozů a přechodu na elektrické automobily ale byly a jsou nekonečně naivní.

Netušíme, jak se vůbec mohlo stát, že dříve vzdělaní, inteligentní, prozíraví a rozvážní „kapitáni” automobilového průmyslu, štiky v rybníce, ve kterém i my dekády plaveme nejen v novinářském slova smyslu, najednou ztratili jakoukoli z těchto vlastností a podnikli neinformovaná, hloupá, strategicky nepromyšlená a unáhlená rozhodnutí znamenající stamiliardové ztráty. Ale stalo se to. Rádi nicméně můžeme být za to, že další „pitomé vize” už odmítají a znovu začínají používat zdravý rozum.

Jak vypichují kolegové z Carscoops, podobné přehodnocení dosavadních nesmyslných postupů je vlastní už široké skupině automobilek. Ford už jsme probrali, podobně je na tom GM nebo Hyundai, třebaže bude chtít zjevně víc trpělivosti, než se zdravý rozum vrátí do všech koutů firmy. Nejvíc se ale na tomto poli činí v posledních týdnech Evropané.

Dříve až „hujerský” Mercedes dokonale otočil, změnil krátko- i dlouhodobé záměry a najednou znovu staví na spalovacích motorech. Podobně je na tom Audi, Jaguar Land Rover, Maserati, Lamborghini... Je to opravdu výrazný trend, jakkoli výjimky se pořád najdou. Manažery místních automobilek zřetelně zaskočilo, že voda je pořád mokrá a nebe modré, Japonci tento problém ale ve větší míře neřeší.

Platí to zejména o Toyotě, která dlouhodobě oponuje nařízením politiků i krokům konkurentů. A to hlavně ústy svého šéfa Akia Toyody, který si loni mohl dovolit říci i úlevné „já jsem vám to říkal”. Podobně ovšem mohou mluvit Japonci obecně - ani Mazda, Nissan, Subaru nebo dokonce Honda nemají problém dívat se na věc realističtěji, třebaže se s elektřinou ve větší či menší míře potýkali a potýkají. Mazda to zkusila s bizarně konstruovaným modelem MX-30, Honda se spálila se svým malým e, Nissan kdysi „průkopničil” s Leafem, který prodává dodnes, ale ani s ním, ani s moderní Ariyou díru do světa neudělal. A Subaru? To si v podstatě jen půjčilo problematickou Toyotu bZ4X, aby z ní udělalo vlastní model Solterra. A to je vše.

„O rychlosti elektrifikace rozhodne zákazník,” říká realisticky Stephen Ma, finanční šéf Nissanu. „Elektrifikace nepředstavuje lineární růst, přímku, půjde nahoru a dolů,” dodává, přesto ale - jak je dnes v módě - zůstává přesvědčen o ryze elektrické budoucnosti. S elektromobily „jednou” počítá i Subaru, Mazda nebo Nissan, nestanoví si ale nesmyslné cíle. To pak ze všech nejvíc platí o Toyotě, která si jako jediná dovoluje tvrdit, že „elektromobily nezískají víc jak 30 procent trhu”, takže do nich nepůjde po hlavě. Investuje do nich, ale jinak zůstává bokem absurdně splašeného dění okolo elektrických aut a potichu počítá jen s tím, že v roce 2025 prodá pět milionů exemplářů svých oblíbených hybridů.

Pochopitelně, nikdo nemá křišťálovou kouli a jakákoli sázka se může ukázat tou správnou, jakákoli. Třeba se zítra odehraje několik dramatických průlomů ve vývoji akumulátorů i výrobě a distribuci elektřiny a ze všech výrobců spalovacích aut se přes noc stanou druhé Nokie. Třeba to tak vážně bude. Pravidla pravděpodobnosti ale platí dál a byť nelze popřít, že v kasinu můžete udělat skvělý „byznys” tím, že vsadíte vše na nulu, je zkrátka mnohem pravděpodobnější, že domů neodejdete v trenkách, když si budete rozumně hrát se sázkami na červenou, černou, sudá a lichá čísla. Tak to prostě je. Japonci dělají to druhé a vychází jim to, zejména Evropané naházeli spoustu žetonů na zelenou nulu a úspěch z toho není.

Akio Toyoda se ocitl pro své pochybovačné komentáře směrem k elektrické revoluci mnohokrát na pranýři, někteří akcionáři Toyoty mu hrozili odvoláním. Dnes se může jen smát všem, kteří mu spílali. Foto: Toyota

Zdroje: Carscoops, Bloomberg

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.