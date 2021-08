Myslíte si, že v autě dokážete ujet policii? Teď si to můžete sami vyzkoušet v praxi před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Trackdays

Je to trochu dětinské, pořád je to ale míň dětinské než zkoušet to na silnici. Selekce aut je ale omezená a něco nám říká, že jako desperáti nebudete zrovna ve výhodě.

Na dětství asi vzpomíná každý z nás, zvláště po založení vlastní rodiny. Pohled na řádící leckoho myšlenkami vrátí do let, kdy prakticky jedinou starostí bylo, jakou zábavu zvolit. Jednou z těch oblíbených vždy byla hra na policajty a zloděje, jíž si mnozí rádi střihnou dodnes. Tím přitom nemyslíme ani tak na reálné honičky v ulicích měst, jakkoliv i k těm dochází, ale spíše ty virtuální v hrách jako Grand Theft Auto nebo Need For Speed.

Díky britské společnost Trackdays ale kupodivu nemusíte usedat jen za klávesnici počítače, ale i za volant. Firma totiž představila nový program, jehož náplní je právě ona policejní honička. K té ale pochopitelně nedochází na veřejných komunikacích, nýbrž na letišti Bovingdon v hrabství Hertfordshire. Vy jste přitom pasováni do role zlodějů, jenž musí uniknout policii používající Dodge Charger V8 Interceptor, na což máte 15 minut.

Celý program trvá zhruba hodinu a půl, přičemž v prvních 30 minutách dostanete instruktáž o čisté stopě, brzdění, zatáčení a o tom, kterak se na ranveji chovat. Poté následuje 10minutový trénink, během kterého se sžijete s tratí i s vozem, který budete k úniku používat. A poté již můžete vyrazit do akce, přičemž si lze zvolit buď Porsche Boxster S nebo Mazdu MX-5. První vás vyjde na 99 GBP (cca 3 000 Kč), druhé pak na 69 GBP (2 100 Kč).

Výše zmíněné ceny jsou akční, běžně si společnost Trackdays účtuje dvojnásobek. Ani to ovšem ve výsledku nejsou až tak horentní sumy, třebaže uniknout v těchto dvou vozech bude skutečně náročné. Oba jsou nicméně uzpůsobené ostřejšímu zacházení, nicméně i tak se doporučuje příplatek ve výši 25 liber (750 Kč), díky kterému nebudete muset platit spoluúčast v případě, že i přes neustálou přítomnost instruktorů dojde spíše k menšímu karambolu.

„Naše zážitková policejní honička je vysněnou hrou pro dospělé. Účastníci se vžijí do rolí uprchlíků před zákonem, jenž čelí mnoha obviněním. Jejich misí je proto uniknout z dosahu ruky zákona, a to za volantem Porsche Boxster či Mazdy MX-5. Musí si přitom pamatovat, že to není jen o rychlosti. Abyste měli šanci uniknout, musíte dělat také chytrá rozhodnutí a mít bleskurychlé reakce, říká k programu jeho manažer Dan Jones.

My pak už jen dodáme, že do programu se mohou zapojit nejen britští motoristé, ale všichni držitelé mezinárodního řidičského oprávnění. Podmínkou je, aby jim bylo alespoň 18 let, ne však více než osmdesát. Stejně tak musí měřit minimálně 1,5 metru, ne však více než 190 cm. Termín pak lze sjednat kdykoliv v průběhu roku, v případě silného deště či sněžení ovšem bude program přesunut na jiný den.

Britská společnost Trackdays nabízí zážitkový program, kdy jako zločinec prcháte před policií, a to za volantem Porsche Boxster či Mazdy MX-5. Poněkud dětinské, přesto poutavé. Foto: Trackdays

Zdroj: Trackdays

Petr Prokopec