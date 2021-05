Mýtus o další velké výhodě elektromobilů definitivně padl, realitou je pravý opak před 3 hodinami | Petr Miler

S jejich postupným rozšiřováním a bujícími diskuzemi o nich spousta mýtů o domnělých výhodách elektrických aut padá, jeden ale v lidech stále přežívá - prý jsou levnější na provoz díky nízkým servisním nárokům. Makrodata ukazují něco jiného.

Kdyby elektromobily byly skutečně takové, jakými je malují někteří politici a aktivisté, mohly by skutečně učinit náš svět lepším, realita je ale bohužel komplikovanější. Je jedno, jestli se podíváme na jejich ekologickou zátěž při výrobě, jejich ekologickou zátěž při provozu nebo jejich velmi omezenou životnost a vidíme docela jiný obrázek, než jaký je nám malován. A to ani nemluvíme o cenách či o tom, že fungování těchto aut v náročnějších podmínkách je dalece vzdáleno od benzinů a dieselů. A to ještě jen v případě, kdy jde všechno jako na drátkách - jinak strávíte hodiny dobíjením téměř ničeho.

Zejména za uplynulé měsíce tak byla vyvrácena spousta mýtů, což nejlépe vysvětluje, proč se tolik majitelů elektromobilů vrací zpět ke spalovacím motorům - nedá se s nimi rozumně žít. Jistě existuje spousta využití, pro která umí bezproblémově posloužit, ale v momentě, kdy jsou elektromobily předkládány jako univerzální řešení pro všechny, logicky musí podstatnou část kupců zklamat. Někteří se nicméně i s vědomím všeho zmíněného rozhodli dát jim přednost v očekávání, že získají provozně levnější vůz, což se též traduje.

V případě elektřiny bude záležet, kde budete „tankovat”, někde vyjde i dráž než benzin, někde naopak - záleží na zdanění a zdrojích elektřiny. Jinou a v tomto případě i logickou domněnkou je, že elektromobily budou levnější na servis, protože zejména elektromotory jsou výrazně jednodušší a servisně méně náročnější než benziny nebo diesely. Jenže praxe nic takového neukazuje.

Nejnověji to ve své studii tvrdí firma We Predict, podle níž jsou průměrné servisní náklady na automobil v průběhu prvních 90 dnů vlastnictví v přepočtu 1 107 Kč u konvenčních aut, zatímco u těch elektrických je to 2 570 Kč. To je obrovský, skoro 2,5násobný rozdíl a dán je vyšší průměrnou cenou náhradních dílů (opět více jak dvojnásobný, 1 358 vs. 585 Kč) i práce (podobná píseň, 1 212 vs. 522 Kč). A pokud by někdo namítal, že elektromobily jsou obvykle auta vyšších tříd, ani pohled na vozy stejné třídy situaci nemění. V extrémech vlastně právě naopak - mezi obyčejnými modely najdeme na údržbu i extrémně levné modely, které mezi elektrickými alternativami neexistují.

Studii provedenou nad miliony údajů o servisních zásazích lze jen stěží zpochybňovat, toto jsou zkrátka fakta. A nelze očekávat, že by se z dlouhodobého hlediska situace změnila: „Auta, která mají nízké servisní náklady v prvních třech měsících mají tendenci mít je nízké i za tři roky. A naše predikce ukazují, že data z prvních těch měsíců často indikují, jak si auto povede během celého životního cyklu,” říká James Davies z We Predict.

Data tak potvrzují dřívější evropskou studii konstatující něco velmi podobného. Elektromobily jsou zkrátka zásadně dražší na pořízení i provoz a i když v nich třeba nemusíte měnit tolik provozních kapalin každou chvíli, jiné nevýhody převáží - jsou to těžší auta s vyšší spotřebou dražších, protože větších brzd či pneumatik. Mimo jiné.

Elektrická auta, jako Audi Q4 e-tron, měla být podstatně levnější na servis díky méně komplikovanému pohonu, data z praxe ale opakovaně ukazují, že jsou ve skutečnosti podstatně dražší. Ilustrační foto: Audi

