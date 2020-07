Na automobilky se žene další pohroma, šéf asociace otevřeně žádá EU o pomoc před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AFP

Jako by toho na automobilový průmysl nebylo letos dost i bez dalších komplikací, musí k 1. lednu 2021 vozy vyhovět nové emisní normě. Po měsících „zabitých” koronavirem je to v tuto chvíli neřešitelný problém.

Prakticky každý den se politici v médiích chlubí tím, kterak přerozdělili peníze daňových poplatníků, ze kterých si ovšem po cestě kdosi ukousl pořádné všimné. A jakkoliv těmto krokům říkají pomoc, my bychom pro ně měli zcela jiný název. Skutečná pomoc vypadá jinak a uvědomit by si to měli hlavně ti, kteří pod sebou zahřívají židle v Bruselu. Evropská unie totiž sice na jedné straně dle svých slov upřímně lituje automobilky zasažené koronavirovou krizí a zaměstnávající hromady oněch poplatníků, ovšem na straně druhé jim pomocnou ruku nepodává, ani když může.

Řeč je o přísnějších emisních limitech všeho druhu. Od 1. ledna příštího roku bude jednak po výrobcích naplno vyžadováno plnění průměru ve výši pouhých 95 gramů CO2 na kilometr, což je tak malá a realitu ignorující hodnota, že s ní většina automobilek měla problém už před příchodem koronaviru. Jakmile ovšem pandemie začala zavírat jeden showroom za druhým, bylo jasné, že situace již není vážná, ale přímo zoufalá. EU ale uhnout nemíní, a to přesto, že průměrné emise CO2 u aut prodávaných v Evropě už 3 roky po sobě rostou, nikoli klesají. Jak mají najednou jít o desítky procent dolů?

Není to ovšem jediný problém, od příštího roku totiž budou muset auta plnit také rozličné pokročilé formy emisní normy Euro 6 (v případě osobních aut Euro 6d), která se nezaobírá CO2 (to je ekvivalent spotřeby a v běžných koncentracích nikoli nebezpečná látka), ale emisemi skutečných škodlivin. Za normálních okolností by na ni automobilky „najely” jako na kteroukoli jinou, s ohledem na letošní dění ale vyrobí statisíce aut s nejasnými vyhlídkami na prodej, která novou normu plnit nebudou.

Z toho důvodu se Mike Manley, šéf Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a toho času také šéf asociace výrobců aut ACEA, rozhodl otevřeným dopisem oslovit právě Brusel, jmenovitě komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona. Toho žádá o odklad platnosti nových emisních limitů o půl roku, přičemž dodává, že stejným způsobem podpořila automobilky Čína. A rovněž Japonsko upustilo od zpřísnění emisních limitů, byť v tomto případě bude nový systém zaveden pouze s tříměsíčním posunem. I ten je nicméně lepší než nic.

Manley poukazuje na to, že zavřené nebyly pouze továrny, které nemohly vyrábět auta vyvinutá v souladu s dosavadními normami, která se teď logicky dostávají na trh později. Zavřené byly také laboratoře, ve kterých probíhají homologace nových vozů, a tak ani přípravy evolučních verzí existujících modelů nemohly pokračovat. Dle šéfa koncernu FCA tak stále nebyla dokončena schvalovací procedura u 2 100 modelových variant, a tak má vzniknout více než 600 tisíc aut, která nebudou přísnější limity splnit a za současné situace je bude obtížné prodat včas za adekvátní ceny.

Takové problémy churavějícímu průmyslu zatíženému miliardovými investicemi do elektromobility jistě nepomohou. Manley proto naznačuje, že pokud nedojde na odklad, budou v ohrožení další pracovní místa u automobilek i jejich subdodavatelů. Stalo by se tak přitom zcela zbytečně, neboť požadovány nejsou změny limitů, ale pouze odklad jejich platnosti.

Reakce EU zatím není známa, nicméně bychom se ani nedivili, kdyby byla zamítavá. I u nás jsme nakonec svědky toho, že politici chtějí pomáhat. Když ale mohou udělat něco, co by skutečně pomohlo (a nic nestálo), rázem je to obrovský problém.

Šéf koncernu FCA a hlava asociace ACEA Mike Manley... Foto: FCA



...již požádal otevřeným dopisem o odklad zavedení přísnějších emisních limitů o půl roku. Zda mu Evropská unie vyhoví, je otázkou. Grafika: ACEA

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec