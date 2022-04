Na elektrická auta už dochází peníze „těch druhých”, Německo chce razantně omezit až zrušit dotace před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Zelený socialismus se možná tváří ušlechtileji než ten červený, ve výsledku jej ale trápí stejný problém - jeho neefektivitu musí někdo financovat. Peníze těch druhých ale jednou dojdou a dojdou i na dotace elektromobilů.

Německo patří mezi evropské země, které v největší možné míře podporují prodej elektrických aut všeho druhu. Dotace s nimi spojené přesahují až 9 000 Eur (cca 220 tisíc Kč), což v podstatě znamená, že značnou část si můžete pořídit minimálně s čtvrtinovou cenou, některé jsou pak dokonce zcela zdarma. Podmínkou je ovšem registrace takto pořízených aut do konce letošního roku, což začíná být problém. V důsledku nedostatku řady komponentů jsou totiž výrobci nuceni zavírat továrny, i když by měli odbyt. Stále více Němců tak zvažuje, zda se vůbec elektrickým směrem vydat, neboť hrozí, že takovou cestu si nakonec budou muset zaplatit kompletně sami.

Jasně patrné je to i na březnových registracích, kdy celkově bylo prodáno 241 330 vozů, tedy o 17,5 procenta méně než loni ve stejném měsíci. Z této porce na ryze elektrická auta připadá 14,3procentní podíl, což odpovídá 34 474 exemplářům. Ve srovnání s loňskem sice jde o posun, nicméně ten je již pouze 15,4procentní. V případě plug-in hybridů pak dokonce došlo na pád, jejich podíl na trhu totiž byl už jen 11,3procentní. Místo toho narostl zájem o nedobíjecí hybridy, jejichž podíl vzrostl z 15,6 na 20,1 procenta, do této kategorie ale dnes spadne kde co.

Za tímto vývojem přitom nestojí nic jiného než obavy zákazníků o vyplacení bonusu, neboť bez něj jsou pro ně elektrická a plug-in hybridní auta nezajímavá stejně jako pro Čechy. A obava, že žádný bonus nedostanou - nebo dostanou o hodně méně - je velmi pádná. Německo totiž zvažuje, že by stávající velkorysá podpora na konci letošního roku skutečně skončila. Pro dobíjecí by byla zcela zrušena, v případě elektromobilů by pak dotace klesla o výraznou jednu třetinu. Z kapes všech, kteří elektrická auta nechtějí, by tak šlo „jen” 4 000 Eur (asi 98 tisíc Kč) místo 6 000 Eur (cca 147 tisíc Kč). Je to pořád hromada peněz, už to ale odradí.

Pokud vás zaráží rozdíl v podpoře oproti sumě zmíněné na úvod, je třeba dodat, že vláda dosud skutečně lidem vyplácí „pouze“ oněch 6 000 Eur, zbytek jde na konto výrobce. Je to jistě virtuální sleva, neboť vozy budou pravděpodobně o to ceníkově dražší, než by musely být, ale přesto. Jak tomu pak se zapojením výrobců bude nadále, je otázkou, očekávat se ovšem také dá pokles subvencí. Navíc s příštím rokem redukce skončit nemají, v letech 2024 a 2025 má státní podpora poklesnout na 3 000 Eur (asi 73 tisíc Kč). A poté by měla skončit zcela, což začíná vyvolávat paniku.

„Musíme tato auta učinit natolik atraktivními, jak jen je to možné, a patřičně je podporovat,“ uvedl na adresu elektrifikovaných aut mluvčí politické strany FDP Bernd Reuther, který tak očividně touží po zachování velkorysé podpory. Podobně je na tom i šéfka lobbistické skupiny VDA Hildegard Müller, dle které „plug-in hybridy slouží jako přestupní můstky směrem k elektromobilitě“. Odstranění dotací by tak zájem o taková auta radikálně snížilo, jejich „vnitřní atraktivita” je velmi nepřesvědčivá.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck nicméně zastává ten názor, že „plug-in hybridy jsou již schopné obstát na trhu i bez veřejné podpory“. Jak se tedy zdá, dotace s nimi spojené na konci roku skutečně skončí. I proto, že kvůli konfliktu na Ukrajině dochází ke zdražování naprosto všeho. Někteří Němci tak brzy mohou být rádi, že vyjdou od výplaty k výplatě. Jejich ochota podporovat prodej aut, která si ostatní mohou koupit i bez podpory, tak logicky bude jen nižší.

Plug-in hybridní VW Golf GTE lze aktuálně v Německu pořídit s dotací 4 500 Eur (asi 110 000 Kč). Ta by však na konci letošního roku měla zcela skončit, podpora elektromobilů by se pak měla snížit o třetinu. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

