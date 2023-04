Na koupi skutečného Volkswagenu máte posledních pár let, pak už přijde jen extrémní drahota před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Za pár let začne automobilová branže začít připomínat byznys s realitami. Tedy tak si to alespoň maluje Volkswagen, skutečnost může být snadno úplně jiná.

Během několika málo posledních let ceny nemovitostí vzrostly na opravdu neskutečnou úroveň, a to nejen v Praze. Tuzemská metropole nicméně nadále hraje prim, za běžnou 3+1 v paneláku dnes snadno dáte 8 milionů korun, a ještě jste rádi. V případě hypotéky to ovšem znamená, že splátka se snadno může rovnat průměrné české měsíční mzdě, tedy zhruba 49 tisícům korun. Když k tomu ještě následně připočteme náklady na živobytí, ať se již jedná o energie či potraviny, rázem je jasné, že v takové chvíli se bez alespoň 80 000 Kč čistého měsíčně neobejdete.

Nemovitosti si tedy kupují hlavně investoři, obyčejní lidé mají pouze na pronájem. A stejným směrem dle všeho začíná kráčet automobilová branže. Šéf Volkswagenu Thomas Schäfer se totiž nerozpovídal pouze o deváté generaci modelu Golf, ale rovněž o budoucnosti celé značky. Ta chce v Evropě nabízet výlučně elektrické vozy již od roku 2033, tedy dokonce dříve, než to Evropská unie vlastně ani nehodlá nařídit, minimálně pro syntetická paliva zůstane otevřená cesta i po roce 2035. Na taková auta ovšem budou mít převážně jen firmy, v případě soukromníků, zvláště těch splácejících vlastní nemovitost, VW ostrouhá.

Schäfer totiž potvrdil, o čem se již delší dobu spekuluje. Tedy že malé Polo se spalovacím ústrojím již v nové generaci nedorazí. Místo něj máme očekávat produkční verzi nedávno představeného konceptu ID.2all. S tou by Němci měli přijít v příštím roce, kdy by zároveň měl dorazit také zcela nový Tiguan. V roce 2025 pak automobilka hodlá představit T-Roc druhé generace, který bude jejím úplně posledním novým modelem sázejícím na spalovací pohon. Poté ovšem již budou debutovat jen elektromobily, T-Roc se tedy má stát posledním skutečným Volkswagenem, rozumějte alespoň relativně „lidovým vozem”.

„T-Roc je posledním novým spalovacím modelem v Evropě, který je ve výhledu. Ostatní vozy ale samozřejmě projdou výraznou modernizací. Nicméně zcela nová auta po tomto již nejsou v plánu, alespoň ne prozatím,“ uvedl Schäfer zjevně nechávajíc otevřený prostor i pro jiné scénáře. A dodal, že Polo zabila chystaná emisní norma Euro 7. Ta sice ještě nemá definitivní podobu, ovšem VW zjevně nehodlá čekat na konec příštího roku, kvůli pravidlům EU by se tak jako tak musel dočkat aspoň hybridní techniky.

V takovém případě by nicméně jeho cena vystoupala na úroveň produkčního ID.2all, tedy nad 600 tisíc korun. „Musíte se sami sebe ptát, jaký to dává smysl,“ řekl také Schäfer. Dále pak zmínil, že VW se hodlá vrátit k čistým liniím a kvalitním interiérům, jimiž dříve proslul. Pokud je to pravda, pak je více než jisté, že značka přestane v mnoha ohledech šetřit na materiálech, jako jsou třeba tvrdší plasty. V takové chvíli ovšem ceny budou zjevně šplhat ještě výrazněji nad oněch 600 000 Kč.

Když si nicméně nástupce Pola pořídíte na splátky, můžete za jeho bateriový pohon, jenž nejspíše u základní verze nabídne dojezd zhruba 300 km, platit i 20 tisíc korun měsíčně. Připočtěte to k oněm splátkám za hypotéku a životním nákladům, a jste na dvojnásobku tuzemského průměru. Na to lze zareagovat podobně jako zareagoval před šestnácti lety tehdejší český premiér Jiří Paroubek: „Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?“

T-Roc se za dva roky dočká mezigenerační obměny. Pro německou automobilku bude jeho debut významný, má totiž jít o vůbec poslední zcela nový model VW osazený spalovacím ústrojím. Poté již lze očekávat jen ryze elektrickou budoucnost. Foto: Volkswagen

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec

