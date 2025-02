Na nechtěný čtyřválcový Mercedes-AMG C63 dál praskají data o jeho neprodejnosti, vážně už ho nebere ani tvrdé jádro fandů 2.2.2025 | Petr Miler

Bylo celkem jasné, že tohle auto bude fiasko a od první chvíle jsme se to snažili dát Mercedesu jasně najevo. Varování nedbal, místo toho se snažil pošpinit nás a dál popíral realitu. Teď už prozřel, ven se valící data o prodejích na některých trzích jsou ale přesto drtivá.

Snažíme se být vždy otevření, maximálně přesní a nová auta i bez možnosti fyzického kontaktu s nimi popisovat s úctou k jejich technické podstatě, jen málokrát jsme ale trefili pozdější realitu tak, jak se nám to povedlo při prvním představení současného Mercedesu-AMG C63. Nazvali jsme jej „novou německou dvoutunovou katastrofou, která je parodií na předchůdce a jen zavírá oči před technickou realitou”. A ani s odstupem několika let nevidíme jediné slovo, které bychom znovu nepoužili.

Pozdější vývoj dal této smutné frázi zapravdu do puntíku. Auto bylo od začátku nesmyslně těžkou odpovědí na nepoloženou otázku, kdy s pomocí hybridního pohonu akorát dosahovalo uměle nízké papírové spotřeby. Všechno ostatní bylo minus - vůz přišel o stabilní výkon, o zvuk, o charakter, přišel ke stovkám kil navíc a stal se dokonce dražším. Byla to vždy pojízdná parodie na to, čím ostré modely třídy C dekády byly. Jaká katastrofa je to obchodně, ale ukázal až čas.

Od začátku se tedy proslýchalo, že auto téměř nikdo nechce ani v domácím Německu. A pak už bylo jen hůř. Dnes si můžeme říci, že tento vůz dealeři marně prodávají i se slevami 35 procent, jeho ceny tak dál jen klesají, což ale ve výsledku znamená jen to, že dnes už může stát i míň než jeho roky starý předchůdce. Kvantifikovat toto zřetelné fiasko ale dlouho nebylo jak, neboť takto konkrétní data o prodejích běžně zná jen automobilka. A to si pište, že se s nimi nepochlubí, když jí nehrají do karet.

První konkrétní čísla se podařilo zjistit teprve nedávno a pro auto vyznívala velmi negativně. A to i když byla z Austrálie, kde mají Mercedes-AMG dlouhodobě mimořádně silnou pozici a Céčko tam dříve prodejně násobně překonávalo kupř. u nás výrazně uctívanější BMW M3. Teď vedle něj paběrkuje. I tak ale tamní prodeje auta nebyly a nejsou vysloveně nulové.

Požádali jsme tehdy o konkrétní data z Evropy přímo Mercedes, ale samozřejmě jsme se nic nedozvěděli. Jaké fiasko tu vůz je, si tedy můžeme celkově pouze domýšlet, realita jeho neúspěchu na některých trzích se ale neskryje. Ta z mé druhé domoviny, tedy z Nizozemska, vyštrachali kolegové z tamního Auto Weeku a museli si asi dát pár jointů, aby s nimi šli ven bez obav z retaliace (tady opravdu doslova, odkaz na lex talionis je vzhledem ke krutému chování automobilky v těchto věcech nesmírně přesný) Mercedesu.

Třícípá hvězda totiž loni v zemi tulipánů prodala - podržte se - 3 auta. Tři. A z toho jedno si registrovala na sebe pro prezentační účely. Bavíme se tedy reálně o dvou lidech, kteří si aktuální C63 generace W206 v Nizozemsku koupili. A že to je země jinak zasvěcená podobným verzím, navíc plug-in hybridní pohon auta byl ušit na míru právě takovým odbytištím, neboť znamená nižší daňovou zátěž skrze umenšené papírové emise CO2. A výsledek... Dva dodané vozy za první rok prodejů v zemi, kdy se obvykle po takových autech aspoň největší fandové shání. Tady neklaplo ani to, neklaplo nic, říci v tomto případě, že vůz „nikdo nechce”, už snad není ani hyperbola, je to fakt.

Pozice tohoto auta je dnes jednoznačně neudržitelná, je to císař bez šatů a každý to vidí. Už i šéf AMG nedávno přiznal, že auto kvůli řešení svého pohnu ztrácí zákazníky, Auto Week si troufne citovat velmi pravdivá slova o tom, že „pokud je baterie prázdná, máte jen olověnou krabici se čtyřválcem pod kapotou, která se sotva pohne” a vážně ho nebere dokonce ani tvrdé jádro fanoušků. Mercedes Fans říkají, že auto se zapíše do historie jako propadák a nejpozoruhodněji obvykle nekritičtí lidé z MB Passion už nějaký ten pátek vozu familiárně přezdívají „Ladenhüter”, volně česky řekněme Ležák. Samozřejmě ne proto, že by se z něj lidé pokládali na znak, ale proto, že dealerům leží na skladech jako neprodejné zboží.

Je to smutné, ale žijeme v éře plug-in-hybridních nesmyslů. Výmluvně o nich nedávno promluvili britští kolegové, neboť hloupostí jsou vždy, v případě sportovních verzí jde ale o nepochopitelné, technickou realitu zcela zřetelně popírající řešení, však nové BMW M5 je to samé v bledě modrém, akorát se zajímavějším motorem. Když už nic jiného, jsme rádi, že se lidé na této mizerně uvařené nudli nedali utáhnout a přinejmenším Mercedesu vrací jeho ignorování preferencí vlastních klientů tím jediným správným způsobem - absolutním nezájmem.

Tak to je on, prodejních statistik šampion. Mercedes-AMG C 63 S E Performance, jak si celým jménem říká, si loni v Nizozemsku připsal 3 prodeje, přičemž nejméně jedno auto Mercedes prokazatelně prodal sám sobě. Fiasko je snad i slabé slovo. Foto: Mercedes-Benz

