Na nejvíce ceněné moderní BMW chátrající v Hongkongu je smutný pohled, varovný i pro nás dnes

V ulicích Hongkongu už jsme viděli chátrat tak výjimečná auta, že by nás nemělo nic překvapit. Pohled na jediné BMW vyráběné po roce 2010, které navzdory uměle neomezené produkci stoupá na ceně, ale přesto zaskočí.

Hongkong patří mezi fascinující místa. Až do roku 1997 šlo o britskou kolonii, tedy o jakýsi záchytný ostrůvek uprostřed Asie, od prvního července zmíněného roku spadá pod čínskou správu. Ponechal si ale přes nelibost Číňanů značnou část své autonomie a dnes se stále pohybuje mezi deseti ekonomicky nejsilnějšími lokalitami na světě pohledem hrubého domácího produktu na hlavu. Na ploše jen 1 104 kilometrů čtverečných žije skoro 7,5 milionu lidí.

Zmíněná fakta znamenají také vysokou koncentraci bohatých lidí, což implikuje i zajímavý automobilový park. Nicméně tak jako ve všem má i v tomto ohledu Hongkong svá specifika, nad jejichž dopady občas zůstává rozum stát. Místní totiž sice drahé vozy kupují jako na běžícím pásu (například Ferrari, Bentley nebo Maserati v je v Hongkongu registrováno podobně jako Fordů či Hyundai), v provozu ale řada z nich moc dlouho nevydrží, neboť starší auta jsou vnímána jako symbol nižší sociální úrovně, ať už mají jinde ve světě hodnotu jakoukoli.

Své staré auto ale nenechají v provozu, protože to je velmi nákladné, kvůli omezenému prostoru je provoz zatížen vysokými odvody. Prodat auto jako ojeté je při místním pohledu na starší vozy komplikované a prodej do zahraničí je tak administrativně náročný, až je skoro nemožný. A tak lidé auta jednoduše odstaví a dále se o ně nestarají - bývá to nejlevnější cesta, jak s nimi naložit, zvláště pokud se porouchají nebo je někdo nabourá.

I velmi drahá auta pak končí na ulici v odlehlých částech Hongkongu či kupříkladu skončí na střeše kontejneru. V minulosti jsme vám již přinesli řadu snímků opuštěných výjimečných vozů a dnes musíme v této smutné podívané pokračovat. Před pár dny bylo opět Mikem Traceym v takové situaci nafoceno chátrající BMW 1M Coupe, tedy nejvíce ceněné moderní BMW. Je to jediný vůz mnichovské automobilky, jehož produkce nebyla uměle omezena (bylo vyrobeno 6 309 aut, tedy ne až tak málo) a který dnes už stoupá na ceně.

Podle nás to není příliš povedené auto, v dobovém testu se ukázalo, že je tak tak divoké, až je obtížně ovladatelné a sama automobilka později přiznala, že jeho vývoj nezvládla a příliš uspěchala přesně s těmito dopady. Co ale nevyhovuje puristům toužícím po maximální preciznosti, vyhovuje lidem, kteří neumí či netouží dostat tak výkonný vůz až k hranici možností a ocení specifickou zábavnost pramenící právě z oné rozevlátosti. Tak či onak je to právě kvůli tomu neobvyklé BMW, a proto je ceněné.

Ani to ale nestačí, aby si v Hongkongu vysloužilo pozornost a péči jeho majitele poté, co bylo lehce nabourané. Nejen milovníky BMW musí z pohledu na černý stroj na fotkách z Instagramu níže bolet u srdce, v Hongkongu to ale málokoho zaskočí. Je to auto z přelomu předminulé a minulé dekády a jako takové prostě není terčem obdivu. Přes svou hodnotu je to vedle dříve viděných opuštěných skvostů v podstatě nezajímavý stroj. A jelikož jeho další provoz by se prodražil, bylo by nutné jej opravit a prodej není alternativa, skončilo i BMW 1M Coupe tak, jako jiné automobily s pořizovací cenou v řádu milionů korun - opuštěné, dobrá už leda jako zdroj náhradních dílů.

Důvodů je více, na počátku všeho ale stojí hlavně zmíněný přístup státních autorit ke zpoplatnění vlastnictví aut, který je tím méně únosný, o čím starší auto jde. A s ohledem na místní specifika dříve detailně popisovaná autorem i těchto fotek vede ke scenériím, jaké vidíte na snímcích níže.

Pro nás to budiž varováním, neboť jde v principu o totéž, co se v Česku čas od času pokouší zavést někteří místní politici - drastické zpoplatnění vlastnictví starších aut by také nutně vedlo k tomu, že by lidé často ještě slušná auta prostě odstavili - protože provozovat je by bylo nesmyslně drahé, prodat rozumně nemožné a sešrotovat je bude škoda. Tak je nechají někde stát, jako v Hongkongu.

BMW 1M Coupe není auto, které byste čekali, že někde bude stát na ulici opuštěné. V Hongkongu je to ale vlastně pořád ještě jedno z méně hodnotných aut, která se do takové pozice dostala. Ilustrační foto: BMW

