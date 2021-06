Na nový Peugeot 308 v úplném základu je smutný pohled, je jako lev s polámanými drápy před 6 hodinami | Mirek Mazal

Kdyby šlo třeba o levné provedení se slušnou technikou, dá se vzhledu leccos odpustit. Ale toto za více jak 700 tisíc Kč s tříválcovým motorem 1,2? To nevyhnutelně budí rozpaky.

Peugeot letos v březnu odhalil novou generaci hatchbacku 308 a před pár dny k ní přidal i kombík SW. Hovořit v jeho případě o evoluci nemá smysl, vizuálně vůz představuje výrazný odklon od toho, co číslo 308 skrývalo dříve. Novinka tak byla přijata vesměs s nadšením, současný styl Peugeotů se zkrátka líbí.

Vozy zachycené na prvních oficiálních fotkách Ale oslňují publikum maximální výbavou z nejvyššího spektra katalogových cen, pochopitelně. Francouzi dosud dávali na odiv jen nejdražší konfigurace, není ale od věci vědět, že levnější specifikace nejsou zdaleka tak ohromující.

Český konfigurátor 308 zatím nebyl spuštěn, můžeme si ale pomoci těmi zahraničními. Pohledem do nizozemské nabídky vidíme základní verzi nového Peugeotu 203 ve výbavovém stupni Pack Business od 27 790 € (cca 708 tisíc Kč). Nejvyšší provedení GT Pack Business stojí od 39 130 € (997 tisíc Kč). To jsou velmi ambiciózní ceny a byť za tu druhou zmíněnou dostanete přibližně to, co Peugeot propaguje, za tu první to neplatí ani zdaleka.

Tato 308 dokáže zapůsobit snad jen tím, že je v základu „barevná”. Už jsme si zvykli na to, že nejnižší konfigurace jsou bílé či nanejvýš obyčejně modré a červené, i bílá je ale u 308 za příplatek, jediným standardem je barva označená Vert Olivine, olivová zeleň. Tím ale příjemná překvapení končí - působivě velké disky střídají prťavá, do karoserie utopená kola, které dávají vyniknout zejména mohutné boční ploše. Auto už kvůli tomu rázem působí neforemně a těžkopádně.

Nesluší mu ani ozdobné plastové prvky, které jsou místo leskle černého materiálu vyvedeny z matně šedého. Jednoznačně největším negativem je ale absence předních světel s denními diodami ve tvaru lvích drápů, které se táhnou napříč celým nárazníkem. Místo světelných trubic s LED je tu podivná náhražka buď s jednotlivými LED nebo možná i halogenovou technikou. Z ladných drápů je pár čárek, takové drápy polámané na několik kousků. Také zadní světla pak přišla o své parádní LED-provedení, znovu bychom se nedili, kdyby zde došlo na halogeny.

Interiér není vyloženě ostudný, vidíme zachování dvou displejů a základní architektury, to u výhodnějších verzí není automatické. Vrcholný infotainment ovšem nahradil skromnější, kabinu okupuje více plastů a látek místo ušlechtilejších materiálů. Zmizelo ambientní osvětlení a dorazila obyčejněji vyhlížející tlačítka, pokud tedy nezmizela úplně.

Základní verze nebývají parádní, z podstaty, ale tady se bavíme o autě za více jak 700 tisíc Kč v přepočtu, které má v základu 110koňový tříválec. Čekat v takovém případě víc aspoň vizuálně by nebylo od věci. Někdy máme pocit, že určité prvky dělají automobilky záměrně bídné, abyste si koupili ty lepší. Ony polámané drápy nám přijdou vyloženě jako provokace - kolik stojí automobilku navíc ono parádní řešení z katalogů? 1 euro? Divili bychom se, kdyby to bylo byť jen tolik...

