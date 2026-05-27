Na objednání nejspíš posledního „čistého” BMW M3 v historii máte už jen pár měsíců, pak se za ním zavře voda

Když přišlo na trh, nebyli jsme z něj zrovna na větvi, vývoj prakticky veškeré myslitelné konkurence z něj ale udělal poslední baštu řidičských aut tohoto ražení. Teď se ale i na ni vaří voda, ani nástupce BMW M3 G80 už nebude schopen uspokojovat některé řidičské choutky.

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: BMW

Když přišlo na trh, nebyli jsme z něj zrovna na větvi, vývoj prakticky veškeré myslitelné konkurence z něj ale udělal poslední baštu řidičských aut tohoto ražení. Teď se ale i na ni vaří voda, ani nástupce BMW M3 G80 už nebude schopen uspokojovat některé řidičské choutky.

V březnu letošního roku se BMW pochlubilo novou generací řady 3. Zatím se ukázala jen s elektrickým pohonem, mnichovská automobilka nicméně počítá také se zachováním spalovací verze. Ta bude stejně jako elektrické provedení vyvedena ve stylu Neue Klasse, pod povrchem ovšem zůstanou u platformy CLAR. Dočkat bychom se díky tomu měli i dvou variant M3, výfuky ovšem dostane do vínku pouze ta osazená přeplňovaným třílitrovým motorem.

Podle Mika Reichelta, který má rodinu Neue Klasse na povel, se jedná o „nový typ šestiválce“. Pohonná jednotka by se měla dočkat přinejmenším mild-hybridní techniky, aby snáz vyhověla stále přísnějším evropským regulacím, i když automobilka už představila řešení, kterým se hybridizaci umí i v kombinaci s Euro 7 vyhnout. Pokud se něco takového potvrdí, je prakticky jisté, že standardem bude automatická převodovka a pohon všech kol. To ovšem znamená, že pokud chcete sportovně koncipovaný sedan postavený dle tradičního mnichovského receptu, na pořízení už mnoho času nemáte.

Produktový šéf Scott Stirling totiž kolegům z Bimmer Life potvrdil, že modelový rok 2027 bude pro současnou M3 ten vůbec poslední. Konkrétní termín ukončení výroby sice nezveřejnil, ovšem i v tomto případě máme vodítka zákulisí. Dle nám dostupných informací by poslední exemplář sedanu měl sjet z montážní linky už příští rok v únoru. To znamená, že pokud si chcete zadat vůz do výroby, budete tak muset učinit někdy do podzimu. Poté už budou na výběr maximálně skladové vozy, kterých ale nebude mnoho a dealeři je levně nedají. Kombík, kupé a kabriolet zůstanou ve výrobě déle, přímo M3 ale jako manuální zadokolku můžete mít jen jako sedan. A ta má zjevně na kahánku.

Je to smutné, jakkoli BMW má v úmyslu nechat do konce dekády naživu aspoň manuální kupé M4 a také menší M2. V případě kupátek byste tedy neměli mít na koupi jen pár měsíců, ale ještě pár let. Během nich pak nejspíš dorazí ještě nadmíru zajímavé edice, jako je tomu ostatně v případě M3. Stirling totiž dokázal přesvědčit vedení značky, že mnichovská ikona bude potřebovat opravdu důstojnou rozlučku, kterou míní pozoruhodné provedení M3 CS Handschalter.

Název této edice asi není třeba překládat, ovšem jakkoliv je vyveden v němčině, samotná limitka zamíří pouze do Severní Ameriky. Kanada se dočká pouze 40 kusů, v případě USA pak jde o „velmi omezené množství“, které zatím nebylo konkretizováno. Výkon 480 koní mířících skrze manuál pouze na zadní kola se přitom vůči standardu nemění, hmotnost vozu však poklesla o 34 kilo. Za to si ovšem klientela bude muset vůči základu připlatit tučných 584 tisíc korun. Protože ale má poslední takovou příležitost, udělá to jistě ráda. A udělala by to jistě ráda i v Evropě, proč tu automobilka CS Handschalter nenabídne, nechápeme.


BMW M3 CS Handschalter je skutečně jednou z labutích písní současné M3. Její výroba skončí příští rok, nejspíš už v únoru. Verzi CS Handschalter u nás neobjednáte, pokud ale toužíte po v principu stejném mnichovském sedanu, jehož třílitrový šestiválec vpředu a zadní kola propojuje šestistupňový manuál, můžete ho pořád mít. Na objednávku ale už máte jen pár měsíců. Foto: BMW

Zdroj: Bimmer Life

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

