Na objednání posledních osmiválcových aut svého druhu máte už jen dva týdny, pak se za nimi zavře voda před 6 hodinami | Petr Prokopec

Zní to skoro jako ultimátum, ta ale dnes automobilové firmy dávají rády. Koncem července se zaklapne objednávková kniha na Challenger a Charger, s koncem roku pak skončí i jejich výroba. Otázkou je, co bude značka prodávat pak.

Před pár lety se u jednoho mého kamaráda začala projevovat schizofrenie. Odstartovalo tak období, kdy jsem opravdu nevěděl, s čím mohu počítat. Zatímco totiž jeden den jsem se bavil s tím samým chytrým klukem jako dosud, o pár hodin později jako kdybych koukal na někoho naprosto cizího, kdo podlehl bludům a paranoie. Jeho stav se pak sice po předepsání medikamentů zlepšil, ovšem do konce života se již bez léků neobejde. Pokud by je totiž začal vynechávat, vrátilo by se nevyzpytatelné a mnohdy vlastně i poněkud nebezpečné chování.

Nechci planě upozorňovat na cizí neštěstí, poměrně smutné životní osudy tohoto kamaráda mi nicméně aktuálně připomnělo chování značky Dodge. U té se totiž zjevně schizofrenie projevila rovněž. Před pár dny totiž tato značka spustila v Evropě kampaň IN/OUT, která je zaměřena na majitele jejích stávajících muscle cars. Tedy na vozy osazené osmiválcovým ústrojím, které se stalo doslova kultovním. Proto ostatně většina fanoušků neburácí nadšením z dalšího směřování značky, jenž touží po elektrifikaci.

Ona kampaň mohla naznačit, že Dodge si své záměry rozmyslel. Zvláště po kritice, jaké se dočkal koncept Charger Daytona SRT. Automobilka ostatně po premiéře naznačila, že vůz nakonec nebude k mání jen s bateriovým pohonem, ale rovněž s přeplňovaným šestiválcem. To je sice oproti dosavadním verzím V8 menší ústupek, ovšem pořád jde o lepší volbu, než jakou bude ryzí elektromobil. Skutečně se tedy zdálo, že vedení automobilky začalo znovu disponovat zdravým rozumem.

Nové informace jsou tedy další ledovou sprchou. „Pro nadšence, kteří si chtějí objednat Dodge Challenger nebo Charger, zvláště pak výkonné verze jako Scat Pack, SRT Hellcat nebo jiné speciální edice, tu skutečně máme poslední volání,“ uvedl šéf značky Tim Kuniskis. Automobilka totiž přijme už jen ty objednávky, které ji dealeři zašlou do konce července. Poté bude mít kdokoli smůlu, přičemž nejpozději k 31. prosinci letošního roku má dojít i na ukončení výroby.

Dodge totiž dle svého šéfa míří k „vzrušující elektrifikované budoucnosti muscle cars“. Že něco takového si nejspíše myslí pouze Kuniskis, asi ani nemusíme dodávat. Navíc je třeba se ptát, co vlastně automobilka bude dělat, až to Charger a Challenger zabalí. Její portfolio totiž zahrnuje pouze čtyři modely, přičemž daná dvojice obstarává zhruba tři čtvrtiny veškerých prodejů. Durango třetí generace to navíc taktéž má „za pár“, o Hornet je pak zájem pomalu nulový.

Doufejme tedy, že schizofrenie za pár měsíců znovu zaúřaduje a Dodge oznámí, že pro velký zájem prodlouží dvou- i čtyřdveřovému muscle caru životní dráhu. Jinak se snadno může stát, že umíráček nebude zvonit jen Chargeru a Challengeru, ale samotné automobilce.

Charger a Challenger lze objednat už jen do konce července, s koncem letošního roku pak zmizí i z montážních linek. Foto: Dodge

