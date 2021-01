Na pozici nejvíce prodávaného auta Evropy došlo ke změně, které si mnozí ani nevšimli před 5 hodinami | Petr Prokopec

Král je mrtev, ať žije král, chce se říci při pohledu na loňské evropské prodejní statistiky. Přes výrazný pokles prodejů a jeho vypadnutí z vlaku SUV i elektrických aut zůstává nejprodávanějším vozem VW Golf. Jen místo Golfu 7 je to Golf 8.

Loňský rok nebyl k Volkswagenu Golf vůbec příznivý. Nikoliv pouze kvůli koronaviru, zejména v prvním pololetí byly jeho dodávky nemalou měrou zpožděné softwarovými problémy, neboť na trh se dostala jeho nová generace. Zejména dotační politiky vlád řady evropských zemí pak přály hlavně elektrickým autům, čím Golf v nové generaci není a nebude. A preference zákazníků přály pro změnu SUV, což je též trend, který Golf míjí.

Leckdo by tak mohl čekat, že se bude opakovat situace, která za dobu prodeje Golfu v Evropě nastala pouze pětkrát - že tento vůz v prodejní statistikách porazí některý ze soupeřů. Nejčastěji se tak přitom dělo právě v momentech, kdy odcházela stará nebo přicházela nová generace, německá legenda ale zkrátka nedává kůži lacino. Na trůnu tak došlo ke změně, všimnout si ji ale vzhledem k omezeným mezigeneračním změnám ale nebylo snadné - místo Golfu 7, který vládl v roce 2019, se v roce 2020 na piedestal postavil Golf 8.

Německá novinka musela hned několikrát koukat na záda soupeře ve francouzském dresu, nakonec se ale v čele pelotonu udržela. Golf osmé generace se tedy s více než 312 tisíci registracemi na kontě stal stejně jako jeho předchůdci evropskou jedničkou. Od roku 2007 tak prodejní statistiky nepamatují jiného vítěze střídaly se vždy jen různé generace Golfu.

Stejně tak tento vůz 134 tisíci exempláři opanoval také německé prodeje. Pro Volkswagen se jedná o jednoznačný domácí úspěch, neboť automobilka obsadila kompletní podium. Druhým nejprodávanějším vozem Německa se totiž stal Tiguan, třetím pak Passat. Není tak divu, že šéf značky Ralph Brandstätter by „rád poděkoval zákazníkům, kteří do nás vložili svou důvěru. Můj vděk ale zároveň míří i k celému našemu týmu, který během náročných podmínek daných koronavirovou krizí odvedl excelentní práci.“

Brandstätter mimo to dodal, že po slabší první polovině roku musel v té druhé Golf opravdu pořádně zabrat. Pomohlo přitom i odhalení výkonnějších variant GTI, GTD a GTE. Kromě toho se tento model stará o snížení emisí, neboť každý třetí prodaný exemplář disponoval hybridním ústrojím. To ale ve výsledku není až tak překvapivé, neboť ryze čistokrevné pohonné jednotky jsou v rámci nabídky v menšině, prim totiž hrají právě ty hybridní, třebaže většinou mild-hybridní.

Letošek by přitom pro Golf mohl být ještě lepším obdobím, nikoliv pouze proto, že koronavirus zřejmě již továrny a showroomy nejspíše neuzavře. Dalším důvodem je vstup vozu na americký trh, mimo to byl v listopadu odhalen i Golf R se 320 koňmi. Je tedy pravděpodobné, že prodeje dále porostou, nemůžeme ale počítat s tím, že by novinka překonala sedmou generaci, jejímž vrcholem bylo 534 535 kusů v roce 2015. Na to je současný trh příliš roztříštěný.

Můžeme pak jen dodat, že trůn se pod Volkswagenem Golf ze stejného důvodu smrskává dlouhodobě. Jakkoliv totiž sice sedmá generace byla úspěšnější než osmá, která má přitom za sebou teprve první kompletní rok, po stránce prodejní zůstává nepřekonanou generace čtvrtá. Ta totiž v roce 1999 jen v Evropě oslovila 703 932 lidí, tedy ve srovnání s loňskem více než dvojnásobek. A co více, až do roku 2001 pod 660 tisíc kusů neklesla. Tehdy ale VW prodával doslova pár modelů, stejně jako jeho dceřiné firmy, dnes si můžete vybírat z desítek typů, mezi kterými prim hrají SUV.

