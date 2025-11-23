Na první pohled ještě nikdo neuhodl, jakému autu patří tento interiér, zcela se vymyká dosavadním zvyklostem
Petr ProkopecA to jste neviděli sedačky, strop a další detaily. Všechno působí jako z nějaké herní edice Renaultu Twingo, realita je ale taková, že jde o poslední novinku značky spojované hlavně s důstojnými britskými gentlemany.
Na první pohled ještě nikdo neuhodl, jakému autu patří tento interiér, zcela se vymyká dosavadním zvyklostem
před 7 hodinami | Petr Prokopec
A to jste neviděli sedačky, strop a další detaily. Všechno působí jako z nějaké herní edice Renaultu Twingo, realita je ale taková, že jde o poslední novinku značky spojované hlavně s důstojnými britskými gentlemany.
Některé značky máme zafixované jako ty, u kterých nakupují lidé určitého věku, smýšlení a společenského postavení. Rolls-Royce patří mezi ně a vidět jako typického klienta důstojného byznysmena s vybranými, řekneme britskými způsoby, po léta nebyl jen předsudek. Dnes je ale průměrnému klientovi značky 42 let, což sice neznačí zrovna „klienty” mateřské školy, navíc jde pořád o průměr. Přesto je zjevné, že u této automobilky nakupuje i řada mladších lidí.
Dosvědčuje to i poslední novinka Rolls-Roycu, na míru specifikovaný Ghost. Ten se dočkal označení Black Badge Gamer a zjevně si ho objednal někdo, komu sice nemusí být dvacet let, mentalita „pařana“ až do morku kostí v něm ale zůstává. Vůz odkazuje na videohry minulých dekád, které většina z nás hrála v době, kdy obrazovky počítačů nebyly ploché a kdy grafika nepočítala s dvakrát vysokým rozlišením. S tím byl ostatně sladěn i dvoubarevný lak, který odkazuje na atmosféru arkádových heren.
Zvenčí se Gamer kromě modrého kabátu dočkal namalovaných motivů ze hry Cheeky Alien, které se z každé strany liší. Automobilka pokaždé použila 89 individuálních kostiček, které mají rozměr 3x3 milimetry, a seskládala je tak, aby vytvářely skrytý kód. Ještě zajímavější je ovšem kabina, kde už jen ozdobné lišty nástupních prahů odkazují na svět her. Zdobí je totiž nápisy jako „Press Start“, „Loading...“, „Level Up“ a „Insert Coin“. Ukázali jsme fotky interiéru pár lidem okolo nás a nikdo z nich neuhodl, jakému autu patří, dokud neviděl typické znaky Rollsů.
Osmibitový styl se navíc nepropsal jen do zmíněných nápisů, ale i do čalounění sedadel, kdy každé z nich zdobí odkaz na hráče číslo 1 až 4. Hlavové opěrky znovu zdobí motiv „drzého vetřelce“, který je vyveden také na zadních výklopných stocích. Mezi zadními sedadly pak trůní deska s hvězdným soubojem, na kterém Rolls-Royce pracoval přes dva týdny. Bylo totiž třeba použít speciálních airbrushových technik, stejně jako se ručně nanášený lak dočkal stříbrných vloček symbolizujících vesmír.
Další galaktická bitva je znázorněna na stropu protkaném optickými vlákny, kde automobilka dokonce přeprogramovala funkci Shooting Star tak, aby se zdálo, že vesmírné lodě skutečně pálí ze svých laserových kanónů. Podobný odkaz byl zakomponován také do palubní desky, načež se Ghost stal skutečně pařanským doupětem, jen pochopitelně na trochu jiné úrovni, než jakou jsme my - či samotný majitel - znali v 80. letech minulého století, kdy byly arkádové hry a herny na vzestupu.
Britové nám ukázali, jak vypadá luxusní pařanské doupě na čtyřech kolech. Od této automobilky bychom to nečekali, její klientela ale mládne. I když v tomto případě spíš morálně než fyzicky. Foto: Rolls-Royce
Zdroj: Rolls-Royce
