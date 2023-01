Na světě je další nová ruská značka aut. Vskutku svérázné jméno spojuje s bizarním designem před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bestune

Jakkoli se už návrat Moskviče jevil být dostatečně bizarním, zjevně jsme ještě neviděli vše. V Saratovské oblasti se už od letošního léta začnou vyrábět další nová auta se vskutku svérázným jménem - Alfarus. Modus operandi už nepřekvapí.

Prakticky od chvíle, kdy se zejména evropské značky začaly pod vlivem mezinárodních sankcí stahovat z Ruska, poukazujeme na nevyhnutelný důsledek situace zapříčiněné politiky. Ti měli devět let na to, aby po anexi Krymu zaujali ke Kremlu adekvátní přístup. Bohužel strčili hlavu do písku a důsledkem je nejen současný konflikt na Ukrajině, ale také rozsáhlé škody na celosvětové ekonomice. Přesto to pro některé znamená šanci. Na uvolněný ruský trh se vrhly čínské automobilky, otázkou ovšem je, jestli se jim dlouhodobě to vyplatí.

Nejde jen o dovoz hotových aut, Číňané s Rusy začali uzavírat partnerství spočívající v lepení ruských znaků na v Číně smontovaná auta. Nejznámějším zástupcem takového přístupu je zatím znovuzrozený Moskvič, který v zásadě změnil loga na čínském SUV JAC JS4, jež se v montuje v Moskvě jako Moskvič 3. V podobném duchu pak bude v Rusku probíhat výroba MPV Bestune NAT, které dostane zcela novou a vskutku svérázně pojmenovanou značku - Alfarus. Cílovkou by nicméně neměli být nacionalističtí „alfa Rusové“.

Za zkratkou NAT se totiž skrývá Next Automatic Taxi, což nejspíše ani nevyžaduje překlad. Přepravním službám byl přitom vůz přizpůsoben již od počátku, což trochu vysvětluje i jeho bizarní vzhled. Dostal asymetrické zadní dveře, které na levé straně se otevírají konvenčně do strany, na pravé jsou však již posuvné. Tímto způsobem totiž cestující mohou daleko snadněji nastupovat a vystupovat, aniž by přitom docházelo na možné střety s dalšími pěšími či cyklisty. Jejich ovládání je přitom elektrické.

Jelikož MPV má opravdu sloužit pouze taxikářům, nepřekvapí, že do vínku dostalo elektrický pohon. Zatímco však v Číně něco takového není až takový problém, nedostačující infrastruktura na straně ruské by již zájem mohla limitovat. A to přesto, že baterie je možné nejen dobíjet, ale zároveň v řádu několika málo minut vyměnit. Takové stanice však v Rusku chybí zcela.

NAT je 4 451 milimetrů dlouhé, 1 844 mm široké a 1 681 mm vysoké. Pětimístné MPV rovněž disponuje rozvorem 2 850 mm a poměrně jednoduchým interiérem, jenž má usnadnit údržbu. Pohon dostala na starosti jediná elektrická jednotka, která roztáčí přední kola. Čínská klientela přitom může volit mezi verzemi se 130 a 190 koňmi, stejně jako mezi různými pakety baterií (55 nebo 61 kWh). Co ovšem bude k dispozici v Rusku, zatím nebylo upřesněno.

Dodat už můžeme jen pár informací ze zákulisí. Novou značku Alfarus stvořila společnost AlfaTech, jež v prosinci loňského roku uzavřela spolupráci s čínskou automobilkou FAW, pod kterou Bestune spadá. Výroba odstartuje na konci letošního léta ve městě Engels v Saratovské oblasti. V první fázi bychom ale měli mluvit spíše jen o montáži kitů, které budou dovezeny z Číny, využití lokálních komponentů je totiž plánováno až na druhou fázi.

AlfaTech počítá s tím, že letos by mělo vzniknout 2 000 aut, přičemž prakticky všechna by měly zakoupit taxikářské společnosti či firmy zajišťující přepravu osob. O ceně se pak Rusové nezmiňují, v Číně nicméně NAT startuje na 145 800 CNY (cca 481 000 Kč). To není zrovna enormní částka na 4,5metrové elektrické MPV, které má dle cyklu NEDC zvládnout až 420 kilometrů na jedno nabití. Ruská cena ale může vypadat docela jinak.

Bestune NAT se od léta začne montovat v Rusku, a to pod novou značkou Alfarus. Ta chce postupně i navyšovat lokalizaci výroby, zpočátku ale bude jejím jediným příspěvkem odlišné logo. Foto: Bestune

Zdroj: Roman Busargin@Telegram

Petr Prokopec

